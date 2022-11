L’Angleterre nomme Phil Foden, Kyle Walker et Marcus Rashford dans la formation pour affronter le Pays de Galles lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Phil Foden a obtenu son premier départ en Coupe du monde aux côtés de Kyle Walker, Marcus Rashford et Jordan Henderson dans une formation anglaise renouvelée pour affronter le Pays de Galles.

Après avoir conservé le même onze de départ lors de ses deux premiers matchs, Gareth Southgate a sonné les changements, effectuant quatre modifications, à la suite du match nul de l’Angleterre contre les États-Unis vendredi, la qualification pour les 16 derniers n’étant toujours pas assurée.

Rahim Sterling, Bukayo Saka, Kieran Trippier et Monture de maçon tomber sur le banc.

Foden’s L’absence pendant l’impasse des États-Unis a été largement critiquée, mais l’homme de Manchester City aura désormais sa chance dès le coup d’envoi contre le Pays de Galles à Al-Rayyan.

Marcheur est arrivé à la Coupe du monde alors qu’il se remettait d’une blessure à l’aine qui l’avait exclu des dernières semaines de la saison nationale de Manchester City avant le tournoi.

Image:

Marcus Rashford a marqué le cinquième but de l’Angleterre contre l’Iran





Il n’a été jugé suffisamment en forme que pour une place sur le banc lors des deux premiers matchs de l’Angleterre et jouera ses premières minutes depuis le 2 octobre contre le Pays de Galles.

Henderson a été introduit du banc contre les États-Unis pour remplacer Jude Bellingham et devait initialement remplacer le milieu de terrain du Borussia Dortmund mardi, mais il semble maintenant que les deux joueurs commenceront dans un milieu de terrain à trois.

Rashford était une autre arrivée en seconde période dans ce tirage au sort, après avoir déjà marqué lors de la première victoire contre l’Iran. Sa place de titulaire marquera un retour en force pour l’homme de Manchester United, qui n’avait pas fait une seule apparition pour son pays depuis la finale de l’Euro 2020 avant le début du tournoi.

Harry Kane conserve sa place malgré les questions sur sa condition physique et sa forme contre les États-Unis. Le détenteur en titre du Soulier d’or n’a pas encore trouvé le fond des filets au Qatar.

Pour Pays de GallesRob Page a apporté trois changements, y compris l’introduction Dan James et Joe Allenmais a gardé foi avec Aaron Ramsey et Gareth Bale.

Peut-être le plus important de tous, il semblerait que le Pays de Galles changera de formation pour le match contre l’Angleterre et s’alignera dans une formation 4-4-2.

Image:

Kyle Walker s’est entraîné tout au long du séjour de l’Angleterre au Qatar, mais jouera ses premières minutes du tournoi contre le Pays de Galles





Analyse: déménagement audacieux de Southgate et signe d’intention

Rob Dorsett de Sky Sports News au Qatar :

“C’est une décision audacieuse de la part de Gareth Southgate – quatre changements, il n’en fait pas souvent autant. C’est une réaction positive à ce qui a été une performance plutôt terne contre les États-Unis, et une déclaration positive selon laquelle l’Angleterre veut aller gagner ce match.

“Gary Neville, entre autres, a appelé Foden à commencer, le qualifiant de talent générationnel et disant qu’il ne sait pas pourquoi il a été laissé de côté.

“Gareth Southgate a déclaré cette semaine qu’il n’avait aucun problème avec Foden et pense qu’il est un joueur fantastique qui, selon lui, aura un grand rôle à jouer dans le tournoi – quelque chose qu’il aura la chance de faire ce soir.

“Cela s’appliquera également à Marcus Rashford, qui est sorti du banc lors des deux premiers matchs et qui avait l’air très vif, le genre de forme qui l’a déjà vu marquer huit buts pour Manchester United cette saison.

“La façon dont Southgate voit cela est que Foden et Rashford sont tous les deux frais et rafraîchiront la composition offensive de l’Angleterre. Ils sont tous les deux rapides, Rashford en particulier avec sa course directe, Foden avec son sens et sa capacité à trouver de l’espace entre les lignes et choisir une passe.

“Henderson a apporté une stabilité bien nécessaire au milieu de terrain contre les États-Unis lorsqu’il est arrivé, il était assez organisé dans la façon dont il a rassemblé les choses et aura maintenant une chance dès le début, ce à quoi nous nous attendions après avoir assisté à la presse d’avant-match conférence aux côtés de Southgate hier.”

Comment l’Angleterre se qualifiera pour les huitièmes de finale mardi

Angleterre sont actuellement en tête du groupe B avec quatre points après les deux premiers tours de matches, mais L’Iran, Pays de Galles et Etats-Unis peuvent tous encore se qualifier.

Alors que le Pays de Galles devra battre l’Angleterre mardi soir pour avoir une chance de sortir du groupe, l’équipe de Gareth Southgate progressera en tant que vainqueur du groupe avec la victoire. Un match nul suffira également pour dominer le groupe si les États-Unis contre l’Iran se terminent également dans une impasse.

Tant que l’Angleterre évitera une défaite de quatre buts ou plus contre le Pays de Galles, elle sera certaine d’atteindre les huitièmes de finale. contre Pays-Bas.

Comment le Pays de Galles, l’Iran et les États-Unis peuvent encore se qualifier

Une victoire du Pays de Galles sur l’Angleterre et un match nul Iran-USA verraient le Pays de Galles progresser – mais une défaite de quatre buts ou plus est le seul scénario dans lequel l’Angleterre ne progresse pas. Il est également possible que l’Angleterre perde contre le Pays de Galles et termine toujours en tête du groupe.

L’Iran est certain de passer s’il évite la défaite face aux États-Unis et que le Pays de Galles ne gagne pas, tandis que les États-Unis devront battre l’Iran pour atteindre les 16 derniers.

Le record en tête-à-tête est la troisième méthode de bris d’égalité de ce tournoi, après la différence de buts, puis les buts marqués.

Dans l’état actuel des choses : les adversaires potentiels de l’Angleterre en huitièmes de finale

Si l’Angleterre devait remporter le groupe B, leur huitième de finale aurait lieu au stade Al Bayt, Al Khor, le dimanche 4 décembre et les verrait affronter les deuxièmes du groupe A.

Si l’Angleterre progressait mais ne remportait pas le groupe, alors les vainqueurs du groupe A seraient la première opposition de l’Angleterre en phase à élimination directe, ce huitième de finale ayant lieu au Khalifa International Stadium, Al Rayyan, le samedi 3 décembre.

Pays-Bas actuellement en tête du Groupe A avec quatre points et affrontera le Qatar, pays hôte déjà éliminé, lors de son dernier match de groupe. Equateur sont également sur quatre points à la deuxième place et affrontent Sénégalqui compte trois points, lors de son dernier match de groupe.

Mais l’Angleterre ferait-elle mieux de progresser en tant que finaliste ?

Si l’Angleterre progressait en tant que vainqueur de groupe, elle affronterait très probablement des champions du monde France en quart de finale le samedi 10 décembre, à condition que les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 aient dominé leur groupe et vaincu Argentine, Arabie Saoudite, Mexique ou Pologne dans les 16 derniers.

Mais en tant que deuxième du groupe B et vainqueur des 16 derniers, l’Angleterre poursuivrait son voyage – en supposant qu’elle batte les vainqueurs du groupe A une semaine plus tôt – de l’autre côté du tirage au sort et pourrait être jumelée à Pologne ou Australie lors des quarts de finale le vendredi 9 décembre.

Si l’Angleterre devait se frayer un chemin vers les demi-finales en tant que vainqueur de groupe, les vainqueurs probables des groupes F et H – Belgique ou le Portugal – pourrait se dresser entre eux et une place en finale de la Coupe du monde le 14 décembre.

Le parcours de l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde après avoir terminé deuxième des phases de groupes pourrait potentiellement créer un match nul contre Espagne ou Brésil.

Parcours potentiel de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde en tant que vainqueurs de groupe (dernière mise à jour : dimanche 27 novembre sur la base des tableaux de groupe actuels)

Huitièmes de finale – dimanche 4 décembre

Angleterre contre Equateur – Coup d’envoi 19h

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France ou Argentine – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Croatie/Japon/le Portugal/Suisse

Parcours potentiel de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde en tant que deuxième de groupe (dernière mise à jour : dimanche 27 novembre sur la base des tableaux de groupe actuels)

Huitièmes de finale – samedi 3 décembre

Pays-Bas contre Angleterre – Coup d’envoi 15h

Quarts de finale – vendredi 9 décembre

Angleterre contre Pologne ou Australie – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mardi 13 décembre

Angleterre contre Espagne/Maroc/Brésil/Corée du Sud – Coup d’envoi 19h