LONDRES: La détentrice du record d’apparition en Norvège, Hege Riise, prendra temporairement la relève en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale de football féminine d’Angleterre après le départ de Phil Neville.

Riise dirigera le camp anglais de février, mais l’équipe est toujours sans opposition pour jouer en raison des complications de voyage causées par la pandémie de coronavirus.

Riise s’intensifie après avoir déjà travaillé en tant qu’entraîneur adjoint en Angleterre aux côtés de l’ancien joueur canadien Rhian Wilkinson jusqu’à ce que Sarina Wiegman prenne la tête des demi-finalistes de la Coupe du monde 2019 en septembre.

Mais la sortie plus tôt que prévue de Neville pour revenir au football masculin pour entraîner l’Inter Miami a laissé un vide avec l’Angleterre jusqu’à ce que Wiegman quitte son emploi avec les Pays-Bas après les Jeux olympiques de Tokyo reportés.

La Fédération anglaise de football, qui organise l’équipe olympique féminine britannique, a également besoin d’un entraîneur pour Tokyo ayant prévu de donner le rôle à Neville.

Riise a été la joueuse mondiale de l’année 1995, remportant la Coupe du monde, le Championnat d’Europe et les Jeux olympiques en marquant 58 fois en 188 apparitions pour la Norvège.

Elle a été nominée pour le prix d’entraîneur de l’année de la FIFA en 2019 après avoir remporté six titres norvégiens successifs avec LSK Kvinner.

Je suis ravie de l’opportunité qui m’est offerte de travailler avec England Women », a-t-elle déclaré. «C’est une équipe fière et ambitieuse avec laquelle j’ai hâte de travailler et je suis convaincu d’avoir un impact positif lorsque je rencontrerai l’équipe en février.

Elle était entraîneure adjointe avec les États-Unis lors de la course de l’équipe à la finale de la Coupe du monde féminine 2011 et à la gloire olympique en 2012.

Hege a vraiment bien fait et elle a eu une carrière fantastique en tant qu’entraîneur et joueuse, a déclaré son compatriote Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United. Ils ont un très bon entraîneur là-bas et un très bon être humain.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports