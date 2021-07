L’Angleterre nivelle la série T20 contre le Pakistan alors que les filateurs font les dégâts à Headingley | Nouvelles de cricket

Matt Parkinson et Moeen Ali ont impressionné alors que l’Angleterre a égalisé la série T20 avec une victoire sur le Pakistan à Leeds

L’Angleterre a égalisé la série T20 contre le Pakistan avec une victoire de 45 points alors que leurs filateurs se sont imposés à Emerald Headingley.

Après avoir mis les touristes à 201 pour gagner, Adil Rashid (2-30), Moeen Ali (2-32) et Matt Parkinson (1-25) se sont partagé cinq guichets au milieu pour laisser la poursuite du Pakistan en lambeaux et malgré quelques brèves résistance d’ordre inférieur, ils ont terminé sur 155-9.

Jos Buttler (59 sur 39 balles) est revenu sur le côté en tant que capitaine, avec Eoin Morgan reposé, et a dirigé l’effort au bâton de l’Angleterre avec son 14e T20I cinquante, partageant un stand de 67 points avec Ali (36 sur 16) et un partenariat de 52 avec Liam Livingstone (38 sur 23), qui a poursuivi son magnifique siècle à Trent Bridge en éliminant The Emerald Stand avec un énorme six.

La victoire de l’Angleterre place la série à 1-1 et met en place une décision alléchante à Emirates Old Trafford.

Plus à venir…

Regardez le troisième international T20 entre l’Angleterre et le Pakistan, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 18h mardi.