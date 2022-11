L’Angleterre ne ressent pas la pression d’égaler la protestation de l’Allemagne, déclare Gareth Southgate

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que les Three Lions ne subiraient pas de pression pour manifester à Qatar 2022 comme l’Allemagne mercredi après la frustration entourant le brassard OneLove.

Les capitaines de sept nations devaient porter le brassard OneLove, qui représente la tolérance, la diversité et les droits LGBTQ +, en guise de douce protestation contre le bilan en dents de scie du Qatar en matière de droits de l’homme.

Mais après la pression de la FIFA et la menace de cartons jaunes voire rouges pour leurs joueurs, ces nations ont reculé à la dernière minute.

L’Angleterre a été la première de ces équipes à participer au tournoi et les joueurs ont pris le genou avant leur victoire 6-2 contre l’Iran lundi, le capitaine Harry Kane ayant reçu l’ordre de porter un brassard FIFA au lieu de la version OneLove.

Kane a déclaré plus tard qu’il était déçu, mais l’Allemagne est allée plus loin mercredi alors que tous ses onze de départ se couvraient la bouche sur la photo officielle, signalant qu’ils ne seraient pas réduits au silence par la FIFA ou le Qatar.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre prévoyait quelque chose de similaire contre les États-Unis vendredi, Southgate a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions ressentir de la pression – je pense que nous avons parlé de ces sujets particuliers pendant plus d’un an et nous avons soutenu toutes sortes de bonnes causes. que ce soit en tant qu’individus ou en tant que collectif.

“Je pense qu’il y a un risque que tout le monde essaie d’escalader – si nous essayions de faire une meilleure vidéo que l’Australie, ce serait impossible ; que nous essayions de trouver un meilleur geste que l’Allemagne.

“Je pense que nous devons être à l’aise de savoir ce que nous défendons. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons rien pour aller de l’avant si le moment est venu, mais je pense que nous nous précipitons pour être vus en train de faire quelque chose, nous pourrait faire une erreur qui n’atterrit pas bien.

Gareth Southgate a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match plus tôt que le skipper #ThreeLions @HKane serait disponible pour la sélection contre les États-Unis demain, tandis que @HarryMaguire93 remportera sa 50e sélection. pic.twitter.com/83QJ7XfPQI24 novembre 2022 Voir plus

L’Angleterre a été critiquée pour son demi-tour sur le brassard, ainsi que d’autres nations, et Southgate dit qu’il le comprend.

“Nous soutenons sans aucun doute notre base de fans LGBTQ et je sais que certains d’entre eux sont un peu déçus que le brassard ne soit pas porté”, a-t-il déclaré.

“Nous serons critiqués pour cela, mais parfois nous devons simplement accepter les critiques et passer à autre chose. Je pense que si nous avons confiance en nous et où nous en sommes, nous ne devrions pas nous inquiéter de devoir faire quelque chose. [in order] être vu en train de le faire.”

Et il a ajouté: “En ce moment, pour les joueurs et moi-même en particulier, nous devons nous concentrer sur les matchs.”