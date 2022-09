L’Angleterre ne peut pas gagner la Coupe du monde sans Jude Bellingham

L’Angleterre se dirige vers la Coupe du monde 2022 sans victoire lors de ses six derniers matches de compétition. Encore. tout espoir n’est pas perdu avant le voyage au Qatar. Jude Bellingham donne à la nation une chance d’un premier succès depuis 1966.

Gareth Southgate a subi une pression considérable en tant que manager de l’Angleterre tout au long de cette mauvaise série de résultats. Ceci indépendamment du fait qu’il a mené l’Angleterre à son meilleur résultat dans un championnat d’Europe et à son meilleur résultat en Coupe du monde en plus de 50 ans.

Les fans l’ont appelé à être renvoyé avant le tournoi. Mais, la réalité est qu’il a simplement essayé de trouver des solutions alternatives dans les matchs.

La Ligue des Nations était un concept prometteur au départ, mais maintenant les équipes l’utilisent simplement pour tester des joueurs dans différentes positions contre des adversaires puissants avant un tournoi. Southgate fait de même avec l’Angleterre. Par conséquent, ses résultats ont souffert. Même à ce moment-là, la prestation de lundi contre l’Allemagne en deuxième mi-temps a prouvé que l’équipe pouvait toujours être un véritable concurrent.

Gareth Southgate apprend des leçons après une série de formulaires

Alors que les résultats ont paniqué les fans, Southgate a recueilli des informations précieuses sur son équipe anglaise depuis l’Euro 2020.

La forme et le manque de confiance de Harry Maguire à Manchester United en ont fait un produit indispensable. Cette décision est rendue plus facile compte tenu de la forme de Premier League de John Stones et Eric Dier.

Le principal point à retenir, cependant, est l’émergence et l’utilisation ultérieure de Jude Bellingham au milieu de terrain.

De grandes choses viennent de Jude Bellingham 📈 pic.twitter.com/LT0YFIUQoo — BUT (@but) 27 septembre 2022

Si Phil Foden est l’héritier du trône de Paul Gascoigne en tant que maestro créatif de l’Angleterre, alors le milieu de terrain du Borussia Dortmund a tout pour être le meilleur milieu de terrain des Three Lions depuis Bryan Robson.

Émergence de Jude Bellingham

On voit rarement un milieu de terrain aussi complet à un si jeune âge, mais Bellingham a absolument tout. Ses années passées en Bundesliga l’ont aidé à perfectionner son talent naturel avec un temps de jeu régulier au plus haut niveau. De plus, son expérience en Ligue des champions a été vitale. Du haut de ses 1,86 m et d’une carrure plutôt imposante mais fluide, à l’image de Patrick Vieira, Bellingham sait tout faire au milieu de terrain.

Contre l’Allemagne, il a été le catalyseur du revirement. Il a gardé le ballon en mouvement dans des espaces restreints, tout en remportant le penalty grâce à une excellente anticipation.

Il excelle dans les domaines dans lesquels Declan Rice se débat, principalement la progression du ballon. Maintenant, Bellingham est un joueur inestimable dans ce partenariat lorsque l’Angleterre a la possession.

Jude Bellingham peut jouer avec l’Angleterre à la Coupe du monde

L’Angleterre a échoué en demi-finale en Russie il y a quatre ans. Une équipe croate plus intelligente a simplement trouvé comment déjouer les accusations de Southgate. Il était douloureusement évident à l’époque que l’Angleterre avait besoin d’une tête calme au milieu de terrain. Il n’y avait pas un joueur qui pouvait garder le ballon à la fois vers l’avant et loin de Luka Modric.

Gary Neville a déploré l’absence d’un tel joueur dans la couverture britannique de la demi-finale par ITV en 2018. Pourtant, il ne savait pas que le joueur qu’il décrivait était sur le point de gravir les échelons.

Paul Scholes est le dernier grand meneur de jeu anglais à partir d’une position de milieu de terrain plus profonde. Malheureusement, la présence de Steven Gerrard et de Frank Lampard signifiait souvent que les managers l’avaient abusé.

Bellingham n’aura pas ce problème. Il rentre dans l’équipe en ce moment. Il a besoin d’un joueur avec ses compétences, et il n’y a pas de concurrence directe.

Une place dans le onze de départ est une garantie pour l’ancien diplômé de l’académie de Birmingham City. À moins que Bellingham ne joue, il est très peu probable que l’Angleterre remporte les grands matches au Qatar.

Southgate pourrait bien avoir le dernier mot en décembre. En prenant toutes les critiques d’avant-tournoi pour avoir en fait déniché un joueur parfait pour un rôle spécifique. Un joueur qui pourrait enfin propulser l’Angleterre au-delà de la ligne, et Jude Bellingham n’est que cela.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive