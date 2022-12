L’Angleterre n’a pas eu une bonne Coupe du monde et n’importe quel entraîneur aurait pu égaler les résultats de Gareth Southgate, déclare Jamie Redknapp | Nouvelles du football

Je ne souscris pas à ce sentiment que l’Angleterre a fait une très bonne Coupe du monde. Atteindre les quarts de finale n’a pas été une grande réussite et je ne pense pas que nous devrions le célébrer.

Nous aurions pu faire beaucoup plus avec l’équipe et la profondeur que nous avons. Les remplacements que nous avons effectués n’ont pas été assez rapides et nous avons éliminé les mauvais joueurs.

Quand je regarde la France et l’Argentine en finale de la Coupe du monde, on se dit que ça aurait pu être nous. L’Argentine est une très bonne équipe mais pas hors de ce monde. Lionel Messi leur a donné un point de différence et a été la raison pour laquelle ils ont gagné.

L’Angleterre a quitté la Coupe du monde en quart de finale





Si vous regardez l’équipe de France, c’est l’une des équipes de France les plus faibles que nous ayons vues. Quand j’ai joué contre eux en 1998, ils avaient Zinedine Zidane, Emmanuel Petit, Patrick Vieira et Didier Deschamps comme capitaines – c’étaient des joueurs qui pouvaient faire basculer le match.

Comparez-le à cette équipe : sans manquer de respect à Olivier Giroud, qui a fait un beau tournoi, mais s’il fait partie de leurs meilleurs buteurs…

Olivier Giroud marque le deuxième but de la France face à l’Angleterre





La France n’avait pas Karim Benzema, elle n’avait pas N’Golo Kante. Ils avaient Kylian Mbappe qui leur a donné le facteur X.

Nous n’aurons jamais une plus grande chance de les battre que lorsque nous les avons affrontés en quart de finale, mais les grands moments sont passés.

Nous n’avons pas cet instinct de tueur dans notre équipe, nous sommes une belle équipe de football. Nous avons de formidables jeunes joueurs et nous nous en sommes rapprochés, mais c’est là que réside la frustration. Je regarde les deux équipes qui sont arrivées en finale, nous sommes tout aussi bons qu’eux.

Défensivement, nous sommes aussi légèrement plus faibles. Nous avons fait un excellent travail défensivement compte tenu de la façon dont les joueurs étaient blessés avant la Coupe du monde. Harry Maguire a fait une belle Coupe du monde, mais à long terme, nous devons trouver ce défenseur central qui nous mènera au niveau élite.

N’importe quel manager pourrait faire ce que Southgate a fait

Gareth Southgate semble découragé après la défaite de l’Angleterre contre la France





Il a fait un travail décent, Gareth Southgate. Mais nous ne devrions pas penser qu’il n’y a personne d’autre là-bas. Il y aura beaucoup de bons gestionnaires qui feront un travail tout aussi bon.

N’importe quel jeune manager anglais de Premier League digne de ce nom aurait amené l’Angleterre en quart de finale, quand on regarde les équipes que nous avons affrontées.

Lors de la Coupe du monde 2018, nous avons eu beaucoup d’exemptions. Nous affrontons une bonne équipe en Croatie et ils nous ont battus. Nous affrontons une équipe décente lors de cette Coupe du monde et ils nous ont battus.

Lors des derniers Euros, nous avons battu deux équipes décentes au Danemark et en Allemagne – mais aucune n’est sortie de son groupe dans cette Coupe du monde.

Si vous regardiez les candidats en ce moment, vous verriez Graham Potter à Chelsea, Eddie Howe fait un excellent travail à Newcastle. Frank Lampard, qui a une grande histoire de jouer pour l’Angleterre, est à Everton. Cela n’a pas fonctionné pour Steven Gerrard à Aston Villa, mais n’importe lequel d’entre eux aurait pu faire un aussi bon travail que Southgate.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a été qualifié de candidat pour devenir le prochain patron de l’Angleterre





Gareth n’est pas idiot, il sait qu’il y a des euros que nous avons de grandes chances de gagner et que nous allons nous améliorer de plus en plus – alors pourquoi passer le relais et donner cette chance à quelqu’un d’autre ? Il pensa : “Je ferais mieux de prendre ce travail assez rapidement à moins que quelqu’un d’autre ne le fasse et ait un réel succès.”

Maintenant, Gareth a de nouveau eu cette opportunité – profitez-en au maximum. Ne soyons pas contents de finir en quart de finale, il faut s’attendre à plus.

Étaient très proches. Nous devons apprécier que nous avons de bons joueurs. Vous avez Jude Bellingham avec qui vous pouvez construire une équipe, Harry Kane sera là dans quelques années, il y a Declan Rice et Phil Foden – que j’aimerais voir au milieu de terrain.

Le Qatar a été la meilleure finale de CM que j’aie jamais vue

Jamie Redknapp dit que la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France est la meilleure de mémoire d’homme.



La finale de la Coupe du monde a été un spectacle incroyable. Deux footballeurs spéciaux qui s’affrontent à Mbappe et Messi, vous ne saviez pas dans quel sens cela allait se passer.

Je dois dire que c’est l’un des meilleurs que j’ai regardé. Certains diront que c’était en 1966, imaginez faire l’analyse là-dessus ! Était-ce au-dessus de la ligne, n’est-ce pas? Geoff Hurst avec le pied gauche, le pied droit, coup du chapeau de la tête.

De mémoire d’homme, je me souviens d’avoir regardé des Coupes du monde comme celle de 1986 avec Diego Maradona qui a mené à lui seul l’Argentine en finale, qui n’était que 1-0 mais il a contribué avec la passe décisive.

Mais le meilleur ? Je devrais aller avec celui-ci – c’était tout ce que vous vouliez d’un match de football.