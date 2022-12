L’Angleterre n’a pas besoin d’un manager anglais, comme le prouvent les Lionnes

Internet était à nouveau en émoi plus tôt cette semaine lorsque l’idée a été soulevée que, si l’équipe nationale masculine d’Angleterre optait pour un manager non anglais après le mandat de Gareth Southgate – qui, a annoncé dimanche la FA, s’étendrait au moins à l’Euro 2024 – ce serait “tricher”.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support

Le mot était chargé, et l’argument faisait même référence à Sarina Wiegman, la sélectionneuse néerlandaise qui a mené l’équipe nationale féminine d’Angleterre à un titre à l’Euro 2022, mais plus que cela, il y a une nuance inquiétante dans la thèse. Ce qui importe plus que la nationalité du manager, c’est son aptitude et son adéquation au poste.

2 Connexe

Il est vrai que ni les anciens managers Sven-Goran Eriksson ni Fabio Capello n’ont fait grand-chose sur le papier avec l’équipe masculine d’Angleterre, bien que ce dernier ait semblé faire un travail remarquable en aliénant la plupart au moment de son départ. Cela ne met pas en évidence le besoin de quelqu’un de ce pays pour diriger l’équipe, mais cela souligne l’importance d’avoir la bonne personne pour le poste – c’est l’énigme de l’entraînement n’importe où, à n’importe quel niveau. Du côté des hommes, par exemple, il a toujours été peu probable que le manager espagnol Unai Emery soit la bonne personne pour diriger les hommes d’Arsenal, mais les deux ont persisté jusqu’à leur divorce malheureux, et nous voyons de telles nominations décousues tout le temps dans le monde du football.

Oui, la gestion internationale est une bête très différente de l’entraînement de la ligue, car elle nécessite une configuration quotidienne entièrement différente qui éloigne la personne en charge de ses joueurs plutôt que de travailler sur les détails les plus fins semaine après semaine. Et pour être juste, ouiles choses sont différentes quand c’est la fierté nationale qui est en jeu – quand l’équipe que vous formez est là pour représenter une nation entière.

Sarina Wiegman a passé sa vie et sa carrière principalement aux Pays-Bas, mais cela ne l’a pas empêchée d’embrasser la culture anglaise et de mener les Lionnes à leur premier titre majeur à l’Euro de cet été. Lynne Cameron/La FA via Getty Images

C’est précisément là qu’un manager comme Capello tombe sans doute car il est resté en désaccord avec son rôle, alors que Wiegman a embrassé la culture anglaise, conscient qu’il était important de s’imprégner autant de la nation qu’elle mènerait dans un Euro à domicile. Comme l’a dit l’entraîneur néerlandais lors d’un débriefing de fin d’année à Wembley mercredi : “Quand je suis arrivé là-bas, j’ai essayé d’en savoir plus sur votre culture – même si les pays [England and the Netherlands] sont très proches, il y a des différences de culture donc j’ai vraiment essayé d’apprendre.

“J’ai suivi des cours d’anglais dans le football. J’ai dit que j’apprendrais à connaître votre culture et que j’essaierais de m’adapter à votre culture.”

Wiegman a montré une volonté de comprendre la mentalité du football anglais et même la culture anglaise au sens large, y compris la haute cuisine anglaise, admettre pendant l’Euro qu’elle a essayé un rôti du dimanche ainsi que des fish and chips. (Au moment d’écrire ces lignes, cependant, un petit-déjeuner anglais complet a été trop loin pour l’entraîneur de 53 ans.) L’ouverture d’esprit de l’entraîneur des Lionnes a été un élément clé de son intégration dans l’équipe et, bien que Wiegman reste modeste et a gardé son approche néerlandaise directe, elle a été pleinement adoptée par les supporters anglais – et pas seulement parce que elle “l’a ramené à la maison”.

– O’Hanlon : Pourquoi Messi est le meilleur athlète masculin de tous les temps (E+)

C’est un débat qui s’étend bien au-delà de ceux qui sont dans la pirogue, jetant le doute sur ceux qui sont nés en dehors du pays qu’ils représentent – ​​mais dans de nombreux autres endroits, les références des managers et des joueurs ne sont pas si rapidement rejetées en fonction de l’endroit où ils étaient nés. Même en regardant autour du football britannique, il est normal de voir des joueurs nés en Angleterre représenter d’autres pays d’origine sans problème.

L’année dernière, Rachel Furness, née à Sunderland, a reçu le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC en Irlande du Nord. À aucun moment, le fait qu’elle soit née en dehors de l’Irlande du Nord n’a été un problème. De même, personne n’a jamais douté de la fierté d’Helen Ward – la meilleure buteuse de tous les temps du Pays de Galles dans les équipes masculines et féminines – de représenter les Dragons bien qu’elle soit née et ait grandi dans le nord de Londres.

De même, nous avons vu plusieurs joueurs WSL d’origine anglaise remporter récemment leurs premières sélections pour les pays d’origine de leurs parents et grands-parents, comme Drew Spence et Becky Spencer pour la Jamaïque, même s’ils avaient représenté respectivement les équipes senior et junior d’Angleterre il y a de nombreuses années. Leur coéquipière des Spurs, Rosella Ayane, est entrée dans l’histoire du Maroc en inscrivant le penalty gagnant pour envoyer les Lionnes de l’Atlas à leur toute première Coupe du monde.

Certains experts ont fait valoir que si Gareth Southgate quitte son poste à la tête de l’équipe nationale masculine d’Angleterre, son remplaçant doit être anglais, quelles que soient les autres qualifications. Marc Atkins/Getty Images

Bien qu’une grande partie du football masculin regorge de richesses et de ressources, le football féminin reste beaucoup plus disparate, ce qui souligne l’importance pour des nations comme la Jamaïque et le Maroc de pouvoir appeler des joueurs qui ont été exposés à un environnement professionnel depuis un plus jeune âge. Ces joueurs peuvent apporter ces pratiques professionnelles à leur équipe nationale et faire avancer ces programmes d’une manière qui ne serait pas possible autrement, au moins aussi rapidement.

L’investissement et la croissance rapides de l’équipe nationale féminine marocaine ont été facilités par la nomination de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, le français Reynald Pedros, qui peut faire appel à son expérience non seulement en tant que joueur avec l’équipe nationale française, mais avec la compréhension supplémentaire d’une formation correcte pour les footballeuses dont il aurait été au courant à Lyon.

Il y a un avantage profond à la dispersion des entraîneurs et des joueurs à travers le monde. Nous parlons souvent des avantages des joueurs qui déménagent dans différents clubs et de la façon dont ils peuvent grandir sur le terrain et en dehors avec de nouvelles expériences, et cela inclut certainement le fait de sortir de leurs ligues d’origine dans leur pays d’origine.

Non seulement les joueuses des Lionnes ont adopté Sarina Wiegman en tant que manager de l’équipe nationale féminine d’Angleterre, mais les fans l’ont également fait, comme cet homme tenant une pancarte lors de la finale de l’Euro 2022 à Wembley, lorsque l’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1. Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Non seulement nous voyons comment le fait d’être entouré de différents types de joueurs et d’entraîneurs profite aux joueurs individuels, mais nous voyons également comment ils peuvent avoir un impact positif sur ceux de leur nouvel environnement. Il en va de même pour les entraîneurs, et les Lionnes sont un excellent exemple de la façon dont le fait d’avoir une personnalité différente aux commandes peut aider l’équipe : ce n’est pas par hasard que l’Angleterre a commencé à jouer un football passionnant et positif lorsque Wiegman est arrivé. entraîneur construit sur les fondations posées par Phil Neville, Mark Sampson et Hope Powell, mais a amené l’équipe à un niveau que ses prédécesseurs n’ont pas pu atteindre.

Même si l’Angleterre avait disputé trois demi-finales successives de tournois majeurs en 2015 (la Coupe du monde au Canada), 2017 (l’Euro aux Pays-Bas) et 2019 (la Coupe du monde en France), elle n’avait jamais semblé aussi composée et préparée qu’elle l’a fait. sous l’entraîneur néerlandais à l’Euro 2022. Pourtant, loin d’être un échec du coaching anglais, il s’agissait de faire venir la bonne personne pour le groupe de joueurs et le poste.

jouer 2:01 Shaka Hislop explique comment le maillot anglais de Show Racism the Red Card célèbre la riche diversité de l’équipe d’Angleterre.

Comme l’a dit Wiegman à Wembley : “J’ai eu quelques conversations avec Kay Cossington [FA head of women’s technical] donc nous nous connaissions un peu, mais je voulais vraiment partager qui je suis vraiment, quelle est ma vision, comment je travaille avec les gens, comment je pense à la formation et des choses comme ça. Si la FA avait dit: “Hmm, je ne pense pas que tu sois compatible avec l’Angleterre”, alors ce serait bien. Dans l’autre sens, j’ai aussi demandé à la FA ce qu’elle pensait de l’avenir : alors ils m’ont donné des informations pour que je puisse déterminer si j’étais un bon candidat pour eux.”

Si nous revenons à la thèse originale et l’appliquons à l’Angleterre, les Lionnes auraient bien pu se retrouver avec un autre ancien joueur masculin qui vient de se faire les dents dans l’entraînement (comme Phil Neville), et les Lionnes auraient très bien pu avoir moins- Euros à la maison plus que réussis. Cela aurait finalement signifié moins de regards sur le jeu féminin et moins de respect pour celles qui y jouent.

Dans cette chronologie alternative, Wiegman serait soit restée avec les Pays-Bas, soit elle serait allée ailleurs au lieu d’avoir un impact positif sur les Lionnes et le football féminin anglais en général. En d’autres termes : le fait que Wiegman ait été autorisé à occuper le poste de Lionnes a élevé le sport en Angleterre dans son ensemble.

Il reste un problème plus large de voies bloquées vers l’entraînement dans le football féminin – en particulier les entraîneurs issus de minorités qui se voient refuser la possibilité de progresser eux-mêmes – mais l’idée que seul un entraîneur anglais a raison de diriger une équipe anglaise est risible. Le rôle est toujours celui qui nécessite la bonne personne, quel que soit son sexe ou sa nationalité, et les Lionnes en sont un bon exemple.