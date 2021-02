L’Angleterre n’a enregistré aucun cas de grippe jusqu’à présent en 2021 en raison de mesures de distanciation sociale

La grippe a peut-être presque complètement disparu en Angleterre après que des mesures de verrouillage brutales aient contrecarré la propagation du virus.

Public Health England n’a pas enregistré un seul cas de virus jusqu’à présent cette année grâce à des tests de surveillance de routine, bien que ce soit le plus fort de la saison grippale habituelle.

Mais cela ne signifie pas qu’il a été complètement anéanti, disent les responsables de la santé.

Pourtant, les responsables sont convaincus que la grippe se propage à peine car il a été confirmé que seules quatre personnes admises dans les hôpitaux en Angleterre depuis le début de l’année avaient le virus.

À titre de comparaison, 74 patients ont été admis pour la grippe au cours de la même semaine au début de 2020 – avant que Covid ne s’installe.

Cependant, les chiffres suggérant que la grippe a été anéantie proviennent d’un instantané de seulement 25 fiducies du NHS. Les données des 100 autres hôpitaux et plus ne sont pas incluses dans les rapports de surveillance hebdomadaires.

Le Dr Vanessa Saliba, de PHE, a déclaré que la distanciation sociale, les couvertures faciales et le lavage des mains avaient provoqué une forte baisse des infections grippales.

« La diminution des cas de grippe cette année est probablement due à des changements dans notre comportement, tels que l’éloignement social, le couvre-visage et le lavage des mains, ainsi que la réduction des voyages internationaux », a-t-elle déclaré à l’Independent.

Public Health England n’avait pas encore enregistré un seul cas de grippe cette année le 14 février. Mais les experts ont averti que cela ne signifie pas que le virus a complètement disparu, car l’agence ne séquence que les échantillons qu’elle reçoit des hôpitaux du NHS et dans le cadre de programmes de surveillance

Le manque de cas enregistrés par le biais du programme officiel de prélèvement au 14 février ne signifie pas nécessairement que la grippe n’est pas en circulation.

PHE ne vérifie généralement que les échantillons qui lui sont envoyés par le NHS, qui a été submergé par les patients Covid.

L’Office des statistiques nationales a également continué d’enregistrer les décès liés au virus cette année.

PHE détecte les cas de grippe dans les hôpitaux en examinant les tests sur écouvillon des patients du NHS afin que les médecins puissent mieux les traiter s’ils savent qu’ils ont la grippe.

Mais il ne le fait généralement que pour les patients gravement malades et les programmes de surveillance examinant la propagation du virus.

PHE a admis dans son propre rapport que tous les indicateurs montrent que la grippe se propage à de faibles niveaux, mais a averti qu’il y a maintenant des « tests limités » pour les virus qui ne sont pas Covid.

Le Dr Saliba a ajouté que les cas étaient également faibles en raison du vaccin contre la grippe – que plus de 15 millions de personnes en Angleterre ont reçu l’année dernière.

‘[This] aide à les protéger de la grippe et les empêche également de la transmettre aux autres », a-t-elle déclaré.

«Le programme de vaccination de cette saison est en passe d’être le plus réussi de tous les temps, avec les niveaux de vaccination les plus élevés enregistrés pour les 65 ans et plus, les enfants de deux et trois ans et les travailleurs de la santé.

81% des plus de 65 ans ont reçu le vaccin cette année, ainsi qu’environ la moitié des jeunes et des femmes enceintes à haut risque et un tiers des personnes d’âge moyen qui faisaient partie d’un groupe élargi pour 2020.

Les experts ont déclaré que la forte baisse des infections grippales suggère que le virus pourrait être maîtrisé chaque année grâce à certaines des mesures utilisées pour arrêter Covid, qui pourrait rester en vigueur après la pandémie.

Les hôpitaux du NHS voient généralement un afflux massif de patients grippés chaque hiver, mais cette année, ils ne se sont pas matérialisés.

Des verrouillages ont été imposés pour réduire les cas de Covid-19 dans la communauté et soulager la pression intense sur les services de santé.

Des études et des données officielles montrent que le coronavirus est significativement plus mortel que la grippe pour les personnes âgées, mais peut être similaire pour les jeunes.

Le No10 mène actuellement un programme de vaccination de masse contre Covid pour permettre à la vie de revenir à la normale, dans un objectif de liberté d’ici le 21 juin.

Boris Johnson a décrit son ticket « en quatre étapes » pour se libérer des restrictions, affirmant que cela n’a été rendu possible que par l’immunité contre les coups.

Selon le plan, les écoles seront les premières à ouvrir le 8 mars, puis les amis et les familles seront autorisés à se rencontrer dans les parcs le 24 mars.

Les responsables attendront cinq semaines entre le relâchement de chaque niveau pour s’assurer qu’il ne déclenche pas de pics d’infections Covid.