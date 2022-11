L’Angleterre martelée par l’Australie: Matt Prior dit que la défaite était «inévitable» après la victoire de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Le “pompage absolu” de l’Angleterre dans sa série ODI vers l’Australie était “inévitable” après les joies de remporter la Coupe du monde T20 et avec un certain nombre de joueurs clés manquants, déclare Matt Prior.

L’Angleterre s’est écrasée sur un revers de 221 points à Melbourne mardi – leur perte record d’ODI – alors qu’elle sombrait dans un balayage de la série 3-0, neuf jours après avoir remporté la Coupe du monde T20 au même endroit.

Liam Livingstone, Mark Wood et Harry Brook ont ​​raté la série alors qu’ils se préparent pour la tournée test de décembre au Pakistan, tandis que le capitaine Jos Buttler, les spinners Moeen Ali et Adil Rashid et le sertisseur Chris Woakes n’ont pas joué dans tous les matchs de plus de 50 ans en Australie.

L’ancien batteur-gardien de guichet de l’Angleterre, Prior, a déclaré BT Sport : “C’était un pompage absolu. Il n’y avait qu’une seule équipe qui a participé à toutes les séries. Tout était un peu inévitable.

Image:

Olly Stone et David Willey s’en vont après que l’Angleterre se soit battue pour 142 à Melbourne





“Il y avait toujours l’espoir que l’Angleterre serait capable de rassembler quelque chose et que les nouveaux joueurs qui arriveraient apporteraient de l’énergie et de l’élan.

“Mais même eux étaient sous la pompe n’ayant pas joué au cricket depuis septembre. S’attendre à se rendre en Australie et à jouer à leur apogée est une grosse demande.

“Ce que cela montre, c’est à quel point cette équipe de balles blanches à pleine puissance est bonne. Nous devons nous occuper de joueurs comme Moeen et Buttler pendant que nous les avons. Ce n’était pas à pleine puissance. Si c’était le cas, nous serions inquiets. “

Buttler : Nous avons obtenu ce que nous voulions de notre voyage en Australie

L’Angleterre a subi une défaite de six guichets lors de l’ouverture de la série à Adélaïde, une raclée de 72 points à Sydney, puis s’est effondrée à 142 dans une poursuite de 364 sur 48 overs dans un match pluvieux au MCG.

C’était l’Australie à son meilleur, ils ont senti le sang et l’ont vraiment martelé.

Buttler a été déçu de la défaite de la série mais toujours en effervescence depuis le triomphe du T20 la semaine dernière.

Il a déclaré lors de la présentation d’après-match: “Nous avons fait de notre mieux, nous avons été loin d’être à la hauteur. Je pensais que l’Australie nous avait surpassés dans tous les départements et tout le mérite leur revient.

“Il y a beaucoup de raisons d’être fier. Vous n’avez pas besoin d’une très longue mémoire pour vous souvenir des scènes [at the MCG] de la semaine dernière, nous avons donc obtenu exactement ce que nous voulions en venant ici. Nous en sommes très fiers.”

“C’était du cricket sans signification joué d’une manière sans signification”

L’ancien quilleur rapide anglais Steve Harmison a déclaré que la série ODI était “sans signification”.

Il a dit BT Sport : “L’euphorie de remporter la Coupe du monde T20 n’a en aucun cas été atténuée par trois matchs dénués de sens joués, du point de vue de l’Angleterre, d’une manière dénuée de sens.

“Il n’y avait pas de véritable modèle de jeu pour l’Angleterre à l’avenir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche



“C’était des matchs épanouissants avec la moitié de l’équipe qui se rendait au Pakistan pour la tournée Test et certains de nos meilleurs joueurs ne jouaient pas dans tous les matchs. C’était du cricket dénué de sens joué d’une manière dénuée de sens.”

Le capitaine australien Pat Cummins a déclaré lors de la présentation d’après-match : “Ça a été fantastique les trois matchs, tout s’est vraiment bien passé.

“Les quilleurs ont voulu jouer et ont fait le travail et les frappeurs ont été fantastiques. C’était bien de terminer ici avec ce que je pense être le meilleur ODI auquel j’ai participé.”

Regardez l’équipe test d’Angleterre en action au Pakistan en direct sur Sky Sports en décembre. Le premier match, à Rawalpindi, commence à 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni, le jeudi 1er décembre avec notre accumulation commençant à 4h30 sur Sky Sports Cricket.