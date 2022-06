L’Angleterre manque d’un lanceur X-factor pour lutter contre les terrains plats sans solution facile à un problème de longue date | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cela n’allait jamais être une solution rapide.

Cela a été souligné à maintes reprises au cours du dernier mois. Mais si la victoire à Lord’s avait trompé Brendon McCullum ou Ben Stokes en leur faisant croire le contraire, les deux premiers jours à Nottingham ont permis de se confronter à la réalité.

Plus d’un jour et demi, quelque 145 overs, sur le terrain après avoir mis l’opposition au bâton montre que si le bâton reste la principale préoccupation, il est loin d’être le seul domaine nécessitant une attention particulière en ce qui concerne le test d’Angleterre. côté.

On ne peut dire d’aucun des quilleurs anglais qu’il a particulièrement mal joué, même s’ils reconnaissent tous qu’il y avait place à l’amélioration, mais sur une surface plane avec un minimum de mouvement latéral pour les aider, les limitations observées lors des tournées à l’étranger ces dernières années étaient sur afficher à nouveau.

Il s’agit d’une attaque de bowling mettant en vedette deux des plus grands quilleurs anglais de tous les temps, un jeune qui a remporté sept guichets lors de ses débuts la semaine dernière et leur talismanique polyvalent. Ou, en d’autres termes, quatre couturiers du bras droit jouant des années 80 entre le bas et le milieu.

Ben Stokes et Stuart Broad, Angleterre contre Nouvelle-Zélande, Trent Bridge Test (Getty)

Bien sûr, c’est une interprétation trop simpliste et les quatre offrent des choses différentes mais, en fin de compte, il est difficile de se débarrasser du sentiment que lorsque le mouvement de swing et de couture est primordial, tout est très identique.

Jimmy Anderson a pleinement profité des quelques brèves périodes où la balle se balançait un peu et a continué à poser des questions quand ce n’était pas le cas, mais même lui n’était pas une menace aussi constante qu’il aurait pu le souhaiter – et s’attendait à ce que les autres jouent avec la compétence et le contrôle combinés de l’un des quilleurs de test les plus prolifiques de tous les temps vous laisseront déçu bien plus souvent qu’autrement.

Alors que Daryl Mitchell et Tom Blundell accumulaient les courses pour le deuxième match consécutif, l’Angleterre réclamait quelque chose de différent – un facteur X, un point de différence, que ce soit un rythme express, une rotation mystérieuse ou même juste un bras gauche possibilité de couture.

Les blessures font sans aucun doute partie du problème de l’Angleterre. Les trois quilleurs à rythme rapide qui ont été utilisés au cours des deux dernières années – Jofra Archer, Mark Wood et Olly Stone – souffrent tous de maladies à long terme.

Jofra Archer n’a pas disputé de match test depuis février 2021 en raison d’une blessure

Malheureusement, cela n’est plus une surprise. Compte tenu de leurs records de blessures, avoir l’un des trois disponibles pendant une période de temps raisonnable est désormais un bonus extrêmement bienvenu plutôt qu’une chose sur laquelle l’Angleterre peut compter.

Jamie Overton a déjà été mentionné comme alternative, mais il a également lutté contre les blessures. Au-delà de ça? Eh bien, il n’y a pas exactement une surabondance de quilleurs anglais de plus de 90 mph qui frappent dans le jeu du comté.

Il en va de même pour les couturiers du bras gauche et les quilleurs de haut niveau. Le retour à la forme physique de Sam Curran et la perspective que Moeen Ali et Adil Rashid soient attirés vers le test de cricket pour jouer sous McCullum et Stokes devraient aider à cet égard, mais tous les trois ont été dans des équipes anglaises qui ont travaillé à peu près de la même manière que le quilleurs à Trent Bridge ces deux derniers jours.

Il n’y a pas de solution miracle.

Même si l’Angleterre devait dénicher ce quilleur à facteur X, il n’y aurait qu’une énorme différence qui ferait s’ils continuaient à perdre des prises. Après une démonstration de terrain presque sans faille à Lord’s, cinq attrapés de différents degrés de difficulté ont été rattrapés lors de la première manche à Nottingham, Mitchell ayant donné deux vies – sur trois et 104 – avant d’être finalement attrapé pour 190.

Qui sait quelle serait la situation si ces opportunités avaient été englouties ? Mais étant donné la nature du terrain, même en limitant les Black Caps à environ 400, l’Angleterre aurait une chance de victoire.

La mise en jeu et, en particulier, la capture de glissades sembleraient être un domaine où il est possible de faire un gros gain et rapidement. Mais étant donné depuis combien de temps cela a été un problème, peut-être pas ?

Au moins, l’Angleterre peut se consoler du fait que la Nouvelle-Zélande a également réussi deux attrapés – Mitchell prouvant la nature brillamment exaspérante du test de cricket en terminant la journée déçue malgré un score de 190 en raison de ses deux chutes.

Même avec leur attaque de bowling incroyablement variée, la combinaison de ces gouttes et d’un terrain paradisiaque pour les frappeurs a permis à l’ordre notoirement fragile de l’Angleterre d’atteindre 90-1 aux souches.

Les Black Caps, cependant, se sont montrés capables de faire ce qui est nécessaire pour réussir sur des surfaces n’offrant presque rien aux quilleurs et il est peu probable qu’ils soient aussi généreux le troisième jour.

L’Angleterre apprend encore. Anderson et Stuart Broad connaissent peut-être bien l’importance de la discipline et de la patience sur des terrains bénins, mais il est compréhensible qu’un joueur de 23 ans jouant juste son deuxième test puisse s’égarer un peu dans son empressement à faire la percée comme Matthew Potts l’a fait à fois.

De même, Stokes est encore très nouveau dans le capitaine et bien que son instinct soit d’attaquer, comme l’a souligné Nasser Hussain après le premier jour, il apprendra quand les conditions ou la situation dicteront qu’une approche plus conservatrice pourrait être meilleure.

« Ce genre de journées améliorera le cricket anglais à l’avenir », a ajouté Hussain hier.

« Il y a des jours loin de chez vous où vous devez travailler très dur – l’Angleterre a une tournée au Pakistan à venir [in the winter] et nous avons vu ces emplacements.

« Si des jours comme celui-ci ne vous brisent pas, ils vous rendront plus fort. C’est du test match de cricket, c’est un travail acharné. »

Un quilleur en forme de plus de 90 mph ou un poignet de haute qualité ne rendrait pas la tâche plus facile, cependant. Dans l’état actuel des choses, l’Angleterre s’efforcera de tirer le meilleur parti de ce qu’elle a et nous devons nous en souvenir : il n’y a pas de solution miracle.

