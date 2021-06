L’Angleterre limoge son équipe de sécurité nommée par l’UEFA pour l’Euro 2020 suite à des problèmes de sécurité | Actualités footballistiques

L’Angleterre a limogé son équipe de sécurité nommée par l’UEFA après qu’un certain nombre de joueurs et de responsables ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité dans l’hôtel de l’équipe désigné dans le centre de Londres.

L’UEFA avait nommé G4S pour sécuriser l’entrée de l’hôtel Marriott à Maida Vale, où l’équipe d’Angleterre a séjourné avant les matchs contre la Croatie et l’Écosse. L’équipe doit y rester à nouveau lundi soir après avoir quitté son camp d’entraînement à la base de Tottenham à Enfield.

Lorsque l’Angleterre est arrivée pour la première fois à l’hôtel la veille de son match d’ouverture de l’Euro contre la Croatie le 13 juin, un groupe de plus de 50 supporters s’est précipité vers le bus de l’équipe.

Sans aucune barrière de sécurité, les fans ont pu s’approcher à quelques mètres des joueurs à leur descente du bus, avant d’être bloqués par les gardes de sécurité de la FA.

Sky Sports News a appris que des responsables anglais ont déclaré à l’UEFA qu’ils n’avaient plus confiance dans l’opération de sécurité désignée par le tournoi, et ils ont fait venir leur propre équipe d’officiers spécialisés de Hans Global – la société qui a supervisé la sécurité à l’intérieur de St George’s Park pendant près d’un décennie.

















4:36



Jess Creighton de Sky Sports News rapporte du terrain d’entraînement des Spurs où les 26 membres de l’équipe de Gareth Southgate se sont entraînés lundi matin avant le dernier match du groupe D de l’Angleterre contre la République tchèque.



La FA a dit Sky Sports News que malgré cet incident, il n’y a pas eu de Covid-19 ou de faille de sécurité à l’hôtel de l’équipe, et des plans étaient déjà en place pour renforcer la sécurité plus tard dans le tournoi une fois que l’endroit où se trouvait l’hôtel d’Angleterre est devenu public.

Depuis ce premier incident, qu’un témoin a qualifié de « chaotique », des barrières ont été installées autour du bus de l’équipe et de l’entrée de l’hôtel pour retenir les fans.

G4S a dit Sky Sports News que bien qu’ils ne soient plus impliqués dans la sécurité de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre pour ce tournoi, leur contrat plus large avec la FA, qui prévoit diverses mesures de sécurité, n’est pas à l’étude.

Ils ont également souligné que la responsabilité globale de la sécurité de l’équipe masculine senior d’Angleterre incombe à la police et à d’autres détails de sécurité sur place, et que leur responsabilité était axée sur la vérification des badges de sécurité à l’entrée et à la sortie – et non sur la planification du contrôle des foules ou le déploiement de barrières.

Sky Sports News a contacté l’UEFA pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.