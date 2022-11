L’Angleterre libère son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Gareth Southgate a finalement nommé son équipe d’Angleterre de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022. Après une course assez réussie à l’Euro 2020, Southgate cherchera à faire avancer le bal au Qatar.

Des stars telles que Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden mettent toutes en évidence une équipe anglaise talentueuse. Kane, 29 ans, sera le capitaine de l’équipe et ce sera sa deuxième participation à la Coupe du monde pour l’Angleterre. Le jeune trio talentueux composé de Saka, Bellingham et Foden devrait être le pilier du onze de départ de Southgate tout au long du tournoi.

Le manager a également fait quelques appels majeurs en ce qui concerne son alignement final pour la Coupe du monde. Southgate a finalement choisi James Maddison plutôt que Jarrod Bowen et Callum Wilson au lieu d’Ivan Toney.

Maddison mérite pleinement d’être inclus dans l’équipe

Maddison de Leicester City a été l’un des milieux de terrain offensifs de Premier League les plus productifs cette saison. Le meneur de jeu de 25 ans a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en une douzaine de matches de championnat pour son club. Maddison a toujours fait ses preuves sur le terrain, mais il n’a en quelque sorte pas été impliqué dans l’équipe nationale d’Angleterre depuis trois ans.

La décision Wilson contre Toney a peut-être été l’un des appels les plus difficiles de Southgate. Wilson de Newcastle a six buts et deux passes décisives en 10 matches avec les Magpies, troisièmes. Toney, quant à lui, a inscrit huit buts et deux passes décisives en 13 matchs de championnat avec Brentford.

Phillips se remet d’une blessure à temps pour la Coupe du monde

Kalvin Phillips a été l’une des convocations les plus surprenantes de l’équipe d’Angleterre. Le milieu de terrain est absent depuis deux mois en raison d’une blessure à l’épaule. En fait, il n’a disputé qu’une minute de jeu en Premier League au cours de la campagne en cours.

Ben White d’Arsenal a également été récompensé pour ses performances exceptionnelles à l’arrière droit cette saison. L’Angleterre a eu des problèmes de blessures à ce poste et la polyvalence de White pourrait être utile pour Southgate.

Effectif complet d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Défenseurs : Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal ), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea) Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Attaquants : James Maddison (Leicester), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United) .

PHOTO : IMAGO / PA Images