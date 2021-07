L’Angleterre lèvera les restrictions le 19 juillet; Kate isolée

Les résidents d’Angleterre ont été rassurés lundi sur le fait que les plans pour la « Journée de la liberté » du 19 juillet restaient en place, juste au moment où ils apprenaient que la duchesse Kate s’auto-isole après être entrée en contact la semaine dernière avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus.

La juxtaposition de la fin imminente des restrictions COVID-19 en Angleterre avec l’épouse du prince William confinée à la maison pendant 10 jours souligne l’un des messages clés du Premier ministre britannique Boris Johnson lors de l’annonce de lundi :

« Je tiens à souligner d’emblée que cette pandémie est loin d’être terminée », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Ce ne sera certainement pas fini le 19. »

Johnson a souligné qu’il y avait eu récemment une augmentation marquée des cas de coronavirus et des hospitalisations, et que le nombre de nouvelles infections pourrait atteindre 50 000 par jour d’ici le 19 juillet.

Néanmoins, Johnson a déclaré qu’il s’attend à ce que la réouverture de l’Angleterre – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord établissent leurs propres règles sur les coronavirus – reste dans les délais. Cela signifierait l’élimination des exigences en matière de masque et de distance sociale, ainsi que de la plupart des autres mesures imposées pour limiter la propagation du virus.

Le déverrouillage était initialement prévu pour le 21 juin mais a été retardé en raison de l’émergence de la variante delta. Une décision finale sera prise lundi prochain après examen des données.

« Si nous ne pouvons pas ouvrir dans les prochaines semaines … alors quand pouvons-nous le faire ? » dit Johnson.

Aussi dans l’actualité :

►La Russie a signalé dimanche plus de 25 000 nouveaux cas de coronavirus, le plus grand nombre depuis janvier, alors que le pays fait face à une forte augmentation au cours du mois dernier. Le groupe de travail national sur les coronavirus a déclaré que 663 patients sont décédés, contre 697 la veille, ce qui était un record.

►Le nombre de voyageurs passant les points de contrôle de la Transportation Security Administration jeudi et vendredi a dépassé les voyageurs en 2019 et 2020, a rapporté l’agence.

►L’Iran a annoncé dimanche qu’il réimposait les restrictions sur les coronavirus dans les grandes villes, alors que la propagation de la variante delta hautement contagieuse fait craindre une nouvelle vague dévastatrice dans le pays.

► Six personnes d’un groupe de travail travaillant sur les lieux de l’effondrement d’un immeuble en copropriété dans la région de Miami ont été testées positives pour COVID-19, a déclaré le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky.

►Les autorités indonésiennes se démènent pour augmenter les approvisionnements en oxygène, qui sont devenus rares dans certaines parties du pays à mesure que le nombre de patients COVID-19 gravement malades qui en ont besoin augmente. Des dizaines de personnes malades sont récemment décédées dans un hôpital public après avoir manqué de son approvisionnement central en oxygène.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 183,9 millions de cas et près de 3,98 millions de décès. Plus de 157 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,4% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le CDC enquête sur le cas d’un garçon de 13 ans du comté de Saginaw qui est décédé dans son sommeil trois jours après avoir reçu sa deuxième dose d’un vaccin COVID-19 à la mi-juin. Lire l’histoire complète.

Biden voit la fin de la pandémie «plus proche que jamais»

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont organisé une fête dimanche sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour célébrer la fête du 4 juillet et les progrès réalisés pendant la pandémie de coronavirus.

Biden a souligné dans ses remarques la baisse du nombre de cas de coronavirus dans le pays et le recours généralisé à la vaccination, tout en prenant le temps de reconnaître les plus de 600 000 Américains décédés du COVID-19 pendant la pandémie.

« Aujourd’hui, nous sommes plus près que jamais de déclarer notre indépendance face à un virus mortel. Cela ne veut pas dire que la bataille contre COVID-19 est terminée. Nous avons encore beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

Les vacances sont arrivées alors que la variante delta dépasse une grande partie du pays. La souche hautement infectieuse représente désormais 25% des cas aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les vaccins se sont avérés efficaces contre la variante, mais plus d’un tiers des Américains éligibles ne sont toujours pas vaccinés.

Un dirigeant luxembourgeois hospitalisé avec COVID-19

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel est resté hospitalisé et en observation pour un deuxième jour lundi parce qu’il n’a pas pu secouer un accès de COVID-19 qui s’est développé il y a plus d’une semaine.

Un responsable du gouvernement qui a parlé sous couvert d’anonymat a déclaré que Bettel, 48 ans, présentait des symptômes de coronavirus, notamment une toux, des maux de tête et une légère fièvre, mais n’avait pas développé de maladie potentiellement mortelle.

Plus de 99% des récents décès dus au COVID-19 aux États-Unis impliquent des personnes non vaccinées

Environ 99,2% des récents décès dus au COVID-19 aux États-Unis impliquaient des personnes non vaccinées, une situation « tragique » qui pourrait facilement être corrigée, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Le plus grand expert en maladies infectieuses a déclaré sur « Meet the Press » de NBC qu’il était frustré par une situation dans laquelle « vous avez un ennemi redoutable », et « pourtant, nous avons une contre-mesure qui est très, très efficace. Et c’est la raison pour laquelle c’est d’autant plus triste et d’autant plus tragique pourquoi il n’est pas complètement mis en œuvre dans ce pays.

Fauci a cité plusieurs raisons d’opposition au vaccin par certains Américains : « idéologique » ou certaines personnes « sont simplement fondamentalement anti-vax ou anti-science ».

Les États-Unis sont « très chanceux » d’avoir « assez de vaccins pour vacciner pratiquement tout le monde dans le pays », a déclaré Fauci. « Et il y a des gens dans le monde entier qui feraient n’importe quoi pour se faire vacciner ».

— Susan Miller, USA AUJOURD’HUI

Contribution: Associated Press