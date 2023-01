L’Angleterre hésite à vaincre l’Afrique du Sud lors du premier ODI malgré la tonne de Jason Roy | Nouvelles du cricket

Les 113 balles de Jason Roy sur 91 ont été vaines alors que l’Angleterre a glissé d’une position dominante pour subir une défaite de 27 points lors du match d’ouverture de leur série ODI contre l’Afrique du Sud.

Le quatrième siècle ODI de Rassie van der Dussen et un stand de cinquième guichet de 110 avec David Miller (53) ont vu l’Afrique du Sud se remettre de 116-3 pour atteindre 298-7 de leurs 50 overs à Manguan Oval après avoir remporté le tirage au sort et choisi de chauve-souris en premier.

Puis ce fut au tour de Roy de voler la vedette et de redécouvrir sa forme avec la chauve-souris alors qu’il partageait un stand d’ouverture de 146 avec Dawid Malan, mais l’Angleterre n’a pas pu donner le coup d’envoi alors que l’attaque de couture des Proteas, dirigée par Anrich Nortje avec 4 -62, s’est retrouvé coincé dans l’ordre moyen et inférieur pour les renvoyer pour 271.

Regardez les meilleurs moments du brillant siècle de Jason Roy dans le premier ODI entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud



Ce fut également un retour difficile au cricket international pour le quilleur anglais Jofra Archer après avoir été hors de combat pour l’équipe depuis mars 2021. Il a effectué 81 points sur ses 10 overs mais a au moins terminé avec un guichet après avoir piégé Wayne Parnell tard.

Histoire du jeu

Une grande partie de l’accent dans la préparation avait été mis sur Archer faisant son retour tant attendu pour l’Angleterre après 678 jours depuis sa dernière apparition internationale, après avoir lutté contre des blessures au coude et au dos, et s’est échauffé pour cette série en jouant dans le SA20.

Pourtant, le joueur de 27 ans, qui avait pris 30 guichets à une moyenne avare de seulement 24 chacun dans ses 17 ODI avant cela, a été obligé de travailler dur pendant une période d’ouverture infructueuse de cinq fois alors que l’Afrique du Sud bat Temba Bavuma et Quinton de Kock a affronté lui et David Willey dès le départ.

Le duo a couru vers un partenariat d’un demi-siècle à partir de seulement 42 balles – les 50 premiers stands d’ouverture d’Afrique du Sud au cours de leurs huit derniers ODI – mais un changement de bowling a eu l’effet souhaité pour les touristes alors que le skipper de Proteas Bavuma a été attrapé par une superbe prise de plongée de Sam Curran de Moeen Ali pour 36 dans le neuvième over.

Rassie van der Dussen d’Afrique du Sud lève sa batte après avoir atteint son siècle contre l’Angleterre





Seamer Curran (3-35) a ensuite retiré de Kock pour 37 cinq overs plus tard, envoyant une livraison à pas court qui s’est dressée sur le gaucher, qui a opté pour le tirage mais a fini par obtenir un bord extérieur qui s’est poursuivi jusqu’au gardien de guichet Majordome.

Les hôtes avaient été rapides à près de sept ans jusqu’à ce point, et ils ont été réduits à 116-3 au 22e lorsque Olly Stone a frappé avec sa première balle pour éliminer Aidan Markram après avoir été attrapé par Dawid Malan pendant 13.

Van der Dussen a cependant mené la reprise, d’abord alors que lui et Heinrich Klaasen ont mis 55 pour le quatrième guichet avant que ce dernier ne parte pour 30 après avoir été piégé lbw par Adil Rashid, puis un impressionnant stand de cinquième guichet avec David Miller.

Le droitier, qui a en moyenne près de 74 en ODI, a élevé son siècle avec cinq overs restants avec un simple, puis en a coupé un jusqu’à la limite la livraison suivante pour faire passer le Proteas au-delà de la barre des 250 également.

Regardez les meilleurs moments du brillant siècle de Jason Roy dans le premier ODI entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud



Van der Dussen a commencé à se détacher après avoir atteint sa tonne, mais est finalement parti pour 111 quand il a obtenu le bout de sa batte une livraison plus large de l’armateur gauche Curran qu’il a skié à Ben Duckett dans les couvertures au 48e plus.

Archer a finalement réclamé un guichet lors de la finale de son deuxième sort alors que Wayne Parnell l’a coupé à Malan à l’envers. Miller est ensuite devenu la troisième victime de Curran après une prise spectaculaire à la limite de Willey, les hôtes mettant l’Angleterre 299 à gagner.

Roy retrouve la forme, mais l’Angleterre trébuche en chasse

L’Angleterre aurait difficilement pu demander un meilleur début de réponse et Roy a donné le ton dès le départ, en courant vers son 22e demi-siècle ODI et son premier depuis la série contre les Pays-Bas en juin dernier à partir de seulement 45 balles, après avoir lutté pour les courses. dans la série suivante contre l’Inde, les Proteas et l’Australie.

Il a ensuite évoqué le siècle pour le partenariat d’ouverture avec Malan au 16e avec style en fouettant une jambe carrée de six sur le meneur de rythme Proteas Anrich Nortje, suivi de son partenaire d’ouverture atteignant ses 50 avec des quatre dos à dos de Tabraiz Shamsi trois overs plus tard.

Jason Roy a atteint son cent pour l’Angleterre contre l’Afrique du Sud dans un style raffiné avec une limite.



Malan est finalement parti pour 56 lorsqu’il s’est retrouvé à Bavuma au large du couturier Magala au 19e et cela a précipité une oscillation pour l’Angleterre alors que Ben Duckett (3) et le débutant Harry Brook (0) sont tous deux partis en succession rapide vers Nortje et Magala respectivement.

Roy est finalement tombé grâce à la course de Parnell pour prendre une prise sur la limite de la jambe carrée du bowling de Rabada, puis Ali est devenu le troisième guichet de Magala lorsqu’il est tombé pour 17, pris dans les profondeurs par van der Dussen, l’Angleterre ayant toujours besoin 77 pour la victoire.

Buttler (36 ans) devançant Nortje à de Kock au 37e a eu quelques nerfs de plus pour l’Angleterre, puis les sonnettes d’alarme ont commencé à sonner lorsque Willey a percuté Miller du paceman du bras droit pendant seulement huit deux overs plus tard.

Rashid a ensuite eu un lâcher sur cinq quand il a été rattrapé par Nortje de ce qui s’est avéré être un pas de balle, mais le guichet clé de Curran (17) a été réclamé par Rabada (2-46) sur la dernière balle de son permis 10 overs alors que le gaucher devançait de Kock.

L’Afrique du Sud rampante a fait un énorme retour alors que Tabraiz Shamsi a remporté le dernier guichet du premier ODI contre l’Angleterre.



Nortje a ensuite fait attraper Archer pour un canard pour réclamer son quatrième guichet et quitter l’Angleterre à neuf, la victoire étant assurée lorsque Shamsi, qui avait enduré une soirée autrement misérable avec le ballon, a fait attraper et jouer au dernier homme de Stone.

Ce qu’ils ont dit

Le capitaine anglais Jos Buttler

Après la défaite de son équipe face à l’Afrique du Sud lors de l’ODI d’ouverture, l’Anglais Jos Buttler a estimé que l’équipe ne s’était pas suffisamment engagée dans sa course-poursuite.



“Je pense que nous avons joué à un excellent cricket pendant la majeure partie du match. Pour être dans une position après cette position d’ouverture, vous avez l’impression que vous pourriez continuer à gagner le match, donc nous sommes évidemment déçus de ne pas aller le terminer. .

“Grâce à l’Afrique du Sud, ils sont très bien revenus et ont pris des guichets, mais je pensais que nous aurions pu continuer à essayer de le faire un peu et de leur remettre la pression.”

Le capitaine sud-africain Temba Bavuma

Après la victoire de son équipe sur l’Angleterre, le capitaine sud-africain Temba Bavuma a estimé que le joueur du match Sisanda Magala avait “changé le match” en sa faveur.



“En fin de compte, nous avons obtenu près de 300. J’avais l’impression que nous étions un peu en dessous de la moyenne, mais je suppose qu’à la fin, c’était suffisant.

“Vous devez continuer à rester dans le jeu. La façon dont leur [opening] partenariat commencé était similaire au nôtre… et l’a fait pendant une période plus longue que Quinny et moi-même. À ce stade, vous devez avoir confiance en vos quilleurs. »

Et après?

L’Angleterre revient à Manguan Oval pour le deuxième match de la série de trois matches en Afrique du Sud le dimanche 29 janvier, visant à éviter une défaite en série. Cela commence à 8h du matin et est en direct Sky Sports Cricket et Événement principal de Sky Sports.

Regardez la tournée ODI de trois matchs de l’Angleterre en Afrique du Sud en direct sur Sky Sports et diffusez sur NOW TV.