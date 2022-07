L’Angleterre Georgia Hall dans le mix à l’Open d’Écosse après avoir terminé à deux coups de la tête | Nouvelles du golf

Georgia Hall a terminé à deux coups de la tête

Georgia Hall, en Angleterre, est à deux coups de la tête après le premier tour du Trust Golf Women’s Scottish Open.

Hall a réussi sept birdies et un bogey lors d’une ouverture de six sous la normale 66 à Dundonald Links, où la Coréenne Hye Jin Choi a couvert ses cinq derniers trous en cinq sous dans une ouverture de 64.

“Très satisfaite de la façon dont j’ai joué aujourd’hui”, a déclaré Hall, championne du British Open féminin 2018.

“Tout était plutôt bon. Je n’ai pas vraiment raté un coup et j’ai réussi à faire de bons putts.

“Je suis vraiment heureux et j’aime à nouveau jouer au golf. À tout moment de la matinée, vous savez que vous allez probablement avoir les conditions les plus faciles et j’ai essayé d’en profiter.”

Les partants de l’après-midi ont dû faire face à une averse torrentielle qui a laissé de l’eau stagnante sur le parcours, mais la partenaire de la Solheim Cup de Hall, Céline Boutier, et l’ancienne numéro un mondiale Lydia Ko ont surmonté les conditions pour tirer 65 et rejoindre l’Américaine Lilia Vu à la deuxième place.

L’Anglais Bronte Law a inscrit un 68 d’ouverture qui a été égalé par le champion en titre Ryan O’Toole, le numéro un mondial Jin Young Ko retournant un 70 de deux sous la normale.