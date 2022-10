L’Angleterre gagne contre l’USWNT un baromètre pour les espoirs de la Coupe du monde 2023

LONDRES – Il y a eu des rappels du glorieux été de l’Angleterre vainqueur de l’Euro 2022 partout vendredi soir. Mais cette équipe n’est pas encore prête à être reléguée à la nostalgie car, devant un Wembley bondé, nous avons eu un premier aperçu du type d’équipe anglaise qui se dirigera vers la Coupe du monde en 2023.

Leur victoire 2-1 sur l’USWNT – si souvent leur ennemi juré dans les tournois majeurs – cimente l’Angleterre comme l’un des favoris pour la compétition de l’année prochaine. Mais ne vous attendez pas à ce qu’ils planifient des célébrations pour l’instant.

“L’ensemble du jeu féminin se développe, et c’est bien d’avoir un test contre les États-Unis car elles ont tant gagné au fil des ans”, a déclaré la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman après le match. “J’espère que nous rattrapons notre retard – nous sommes maintenant en octobre ; ce n’est pas encore juillet. [But] nous ne gagnons pas une Coupe du monde maintenant.”

C’était la première chance pour Wembley d’accueillir à nouveau les Lionnes après un été historique à domicile. L’endroit bouillonnait encore d’euphorie depuis ce jour mémorable de fin juillet où l’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1 en prolongation pour remporter les Championnats d’Europe pour la première fois. Ces souvenirs étaient incontournables. À la minute où vous êtes sorti de la gare de Wembley Park, vous avez été accueilli par une allée de bannières étreignant Wembley Way honorant chaque Lionne qui faisait partie de l’équipe d’été.

Deux joueuses clés ont depuis pris leur retraite : Jill Scott et Ellen White. Scott était le deuxième joueur le mieux capé d’Angleterre. Son chant du cygne au cours d’une carrière internationale de 16 ans a été d’aider le pays à remporter son premier trophée majeur depuis 1966, et elle a remporté le trophée du Championnat d’Europe sur le terrain de Wembley avant le match contre l’USWNT. La FA a également honoré 12 membres de l’équipe d’Angleterre de 1972 à l’occasion du 50e anniversaire du moment où l’équipe féminine senior a disputé son premier match international complet (“il était temps”, a déclaré Beth Mead à propos de leur reconnaissance.) Ils ont rejoint le groupe actuel de pionniers dans une équipe photo avant le match, tandis qu’une centaine d’autres anciens joueurs ont défilé sur le terrain à la mi-temps alors que le classique de Shania Twain “Man! I Feel Like A Woman!” a explosé.

Au milieu des célébrations, il y avait un match qualifié de amical mais en fait de baromètre du football. Wiegman a déclaré en milieu de semaine qu’il s’agissait d’un test essentiel pour savoir où l’Angleterre était à 10 mois de la Coupe du monde. Bien qu’avant le match, elle n’ait pas couronné l’USWNT la meilleure équipe du monde, affirmant à la place que les Américains faisaient partie d’un groupe d’équipes de tête avec l’Europe rattrapant rapidement son retard, c’était le test le plus sévère de son équipe depuis la victoire de l’Euro et sans doute le meilleure équipe qu’ils ont affrontée depuis que Wiegman a pris la relève en septembre 2021.

L’équilibre pour Wiegman et l’Angleterre est de poursuivre leur série de 23 victoires contre les équipes les plus simples, tout en maximisant les opportunités de se tester au maximum contre des adversaires plus sévères. Depuis l’Euro, ils ont gagné 2-0 contre l’Autriche – qui garantissait la qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine – puis ont battu le Luxembourg 10-0.

L’Angleterre a franchi une étape importante dans sa préparation à la Coupe du monde avec une victoire sur l’USWNT. Naomi Baker – La FA / La FA via Getty Images

Ainsi, avec White et Scott à la retraite, l’affrontement USWNT était censé être le premier véritable indicateur de la prochaine itération de l’Angleterre de Wiegman. Mais une blessure a volé à la fois Alessia Russo – probablement l’attaquante de premier choix, ayant été un super-sub cet été – et la capitaine Leah Williamson. Les Américains manquaient également de plusieurs joueurs clés, mais pour l’Angleterre, il fallait que ce soit un résultat de rampe de lancement orienté vers le tournoi de l’année prochaine plutôt qu’un test de réalité hésitant.

Vous pouvez commencer à bloquer des places pour la compétition de l’année prochaine. Mary Earps restera sûrement en tant que gardienne de premier choix, et il va falloir quelque chose à l’improviste pour déloger Keira Walsh et Georgia Stanway en tant que milieu de terrain deux. Fran Kirby fait partie intégrante de cette équipe dans son rôle de n ° 10, mais vous sentez que l’Angleterre cherche toujours à jouer sur ses points forts. Ella Toone continuera à mettre la pression là-bas, tandis que Beth Mead et Lauren Hemp sont des démarreurs infaillibles – il attend juste de voir où ils seront joués.

Si vous recherchez des zones où il y a encore quelques points d’interrogation sur l’Angleterre, alors c’est probablement en défense et en attaque. Contre l’USWNT, Hemp a mené la ligne pendant la majeure partie du match et son rythme a causé toutes sortes de difficultés à l’opposition. Elle a bien pris son premier but – une belle finition de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres du centre de Mead – et l’entente entre Mead et Hemp est la pierre angulaire de l’Angleterre devant le but.

“Elle a déjà joué là-bas – j’ai vu ça quand je travaillais aux Pays-Bas”, a déclaré Wiegman à propos du jeu contre Hemp. “Nous savions qu’elle pouvait le faire. Dernièrement, elle n’avait pas trop joué là-bas. Nous voulions lui donner la liberté de jouer, mais elle a bien fait. Je pense qu’elle s’est vraiment amusée.”

Chloe Kelly a été moins efficace sur l’autre flanc, il y a donc encore une petite ambiguïté sur ce à quoi ressemblera exactement ce front quatre l’année prochaine. Lauren James – sans doute la joueuse en forme de la Super League féminine – a remplacé Kelly à plein temps, il n’y avait donc que des aperçus fugaces de ses capacités, mais elle reste fermement dans le mélange pour forcer une place de départ si elle continue cette trajectoire et Wiegman choisit de continuer avec Russo dans le rôle de super-sub et Hemp comme attaquant à long terme.

La défense avait parfois l’air un peu désorganisée. Leur tendance à continuer à passer le ballon et à construire lentement l’attaque par l’arrière s’est retournée contre l’USWNT alors que la passe de Millie Bright à Stanway la mettait sous pression et l’exceptionnelle Sophie Smith en profitait volontiers pour égaliser le match. Alors que Bright est un certain partant, tout comme Lucy Bronze et Williamson (qui reviendront directement lorsqu’elles seront en forme), et Rachel Daly a bien fait à l’arrière gauche. Il y a des moments où vous vous demandez si elle serait mieux utilisée plus loin sur le terrain, où elle a si bien joué pour Aston Villa cette saison. Mais comme l’a prouvé son tacle décisif et salvateur sur Trinity Rodman en seconde période, elle est toujours aussi fiable.

Sarina Wiegman fait jouer les champions d’Europe avec confiance. Sarah Stier – UEFA/UEFA via Getty Images

L’Angleterre doit encore affiner sa méthode de redémarrage depuis l’arrière. Il y a eu un moment tard dans la seconde mi-temps où Walsh a réussi à se sortir des ennuis après que cela ait semblé brièvement précaire. “Je n’étais pas calme du tout”, a déclaré Wiegman par la suite en souriant. “On veut rester sur le ballon, mais c’est un peu profond ! Je préférerais qu’elle le fasse un peu plus haut sur le terrain.”

Parmi les jeunes qui ont percé en défense, Jess Parker a raté ce match en raison d’une blessure, mais elle émergera pour faire pression sur Bronze à l’arrière droit, tandis que Wiegman utilisera les 10 prochains mois pour essayer différentes options, avec les goûts. d’Esme Morgan, Lotte Wubben-Moy et Maya Le Tissier attendant dans les coulisses.

“Nous avons 10 mois [before the World Cup]. Nous avons mardi prochain, puis camp de novembre et Arnold Clark en avril”, a déclaré Wiegman. “Nous avons profité de ce moment [against the U.S.] prendre un autre point de départ. Nous voulions voir où nous en étions et partir de là. Nous voulons ajouter plus à notre jeu. Nous sommes dans une assez bonne position, mais nous voulons ajouter plus à notre jeu.”

Aucun des hymnes de l’été n’a été joué à Wembley vendredi soir. La seule interprétation de “Sweet Caroline” – la chanson qui a accompagné la victoire de l’Angleterre cet été – est venue des tribunes, plutôt que d’être inspirée par une playlist. C’était comme une rupture nette entre un succès et le processus d’en inaugurer un autre. Quand on repense à ce match dans 10 mois, si l’Angleterre sort vainqueur, ce sera un moment clé de sa croissance. C’était une nuit où ils se sont prouvés qu’ils pouvaient battre les meilleurs au monde.

“C’est une mince ligne entre gagner et perdre”, a déclaré Wiegman. “Nous nous sommes montrés capables de le faire, et cela apporte de la confiance. “Vous êtes la meilleure équipe du monde quand vous avez gagné la Coupe du monde, et nous non. [But] c’est si proche — il y a tellement de bons pays, et c’est serré. Il faut avoir un peu de chance pour participer à une Coupe du monde, il faut que tout le monde soit en forme et disponible. Vous avez vu notre équipe grandir beaucoup, et c’est agréable à voir, mais nous en retirons certaines choses que nous devons vraiment améliorer.”