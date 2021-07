L’Angleterre fait un retour passionnant à Lord’s lors du premier ODI sur le terrain depuis la finale de la Coupe du monde 2019 | Nouvelles de cricket

Ben Stokes est revenu sur les lieux de ses exploits de la Coupe du monde 2019, commandant l’Angleterre à la victoire en série contre le Pakistan

À certains égards, le dernier ODI d’Angleterre à Lord’s n’aurait pas pu être plus différent de son précédent dans ce lieu emblématique.

Le match de samedi était bien moins important que cette finale envoûtante de la Coupe du monde il y a près de deux ans; l’Angleterre XI – le skipper remplaçant Ben Stokes – était méconnaissable de celui qui a pris le terrain contre la Nouvelle-Zélande ce jour inoubliable; et la finition pas si proche signifiait que ceux qui regardaient avaient encore des ongles cette fois-ci.

Mais, à d’autres égards, c’était extrêmement similaire.

Des fans descendent de la station de métro St John’s Wood avec leurs paniers en remorque. Bruine matinale provoquant un départ retardé. Une foule compacte. L’équipe au bâton a d’abord obtenu un total de travail dans les 240. L’Angleterre a remporté une victoire qui leur a valu un trophée. Une finale palpitante de Wimbledon se déroule simultanément (Novak Djokovic contre Roger Federer à l’époque, Ashleigh Barty contre Karolina Pliskova cette fois).

Oh, et l’excitation. Beaucoup d’excitation.

Les étapes finales de la finale de la Coupe du monde ne seront peut-être jamais éclipsées sur un terrain de cricket en termes de drame, même si Stokes les a rapprochés avec son époustouflant Ashes, vainqueur du match, contre Emerald Headingley plus tard au cours de ce glorieux été de cricket.

Mais, si vous vous en souvenez, cette pièce maîtresse des 50 ans était une sorte de combustion lente avant de se transformer en un crescendo craquant qui comportait un six déviés qui auraient dû être cinq, un Super Over et l’Angleterre piquant les Black Caps par « le plus simple de marges ».

Une combustion lente le samedi, cependant, ce n’était pas le cas.

Après s’être vu refuser le cricket pendant 90 minutes par le mizzle frustrant et avoir par la suite vu le match passer de 50 sur un côté à 47, la foule de Lord’s – la première foule de capacité lors d’un match organisé par la BCE depuis le début de la pandémie de coronavirus – a eu droit à un balade à sensations fortes.

Dawid Malan et Zak Crawley, qui ont fait demi-siècles d’invincibilité à Cardiff jeudi alors qu’une Angleterre modifiée par Covid a battu le Pakistan par neuf guichets, ont été licenciés pour des canards en cinq overs.

Malan a ricané Hasan Ali derrière la sixième balle après avoir été sévèrement testé par le sertisseur pakistanais pendant la plupart des cinq premiers, tandis que Crawley était sorti pour la première livraison à laquelle il a été confronté alors que Shaheen Shah Afridi a cinglé les souches avec un délicieux yorker plongeant qui a volé sous la lame du batteur .

Un score de 21-2 après 4,1 overs est passé à 118-2 après 17,2, cependant, avec Phil Salt et James Vince – qui faisait partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde il y a deux ans mais n’a pas joué en finale – trouvant la clôture de la manière Jonny Bairstow et Jason Roy, actuellement isolés, le font depuis des années.

Phil Salt a craqué un premier ODI cinquante, à partir de 41 livraisons

Salt – qui a annulé un licenciement pris par derrière le 10 avant d’être lâché en arrière quelques balles plus tard – a presque tout attaqué, clouant deux quatre à Afridi au premier tour et quatre à Faheem Ashraf au huitième alors qu’il s’en prenait au cuir. juste son deuxième match en Angleterre.

Le batteur du Sussex est passé à une cinquantaine d’ODI de 41 balles, mais Vince a surpassé un demi-siècle d’ODI à 36 balles lors d’un troisième guichet de 97 à partir de 80 balles seulement.

Mais, alors que l’action à bout de souffle se poursuivait, le Pakistan est revenu, avec Salt, Vince, Stokes et John Simpson ayant leurs moignons frappés et Craig Overton en retrait alors que l’Angleterre était réduite à 160-7 et que les touristes ont ravi leurs nombreux fans très bruyants. dans les tribunes du Seigneur.

Les fans pakistanais étaient toujours aussi passionnés au Lord’s

Stokes – rappelé à l’action internationale avec l’équipe ODI initiale d’Angleterre ayant été confinée dans leurs chambres d’hôtel à Bristol après une épidémie de Covid – a ravivé les souvenirs de ses manches étincelantes lors de la finale de la Coupe du monde en balayant à l’envers son quatrième ballon pour quatre et en tirant son 11e pour six.

Le polyvalent, jouant son 100e ODI sur le même terrain que son plus mémorable, a ensuite été battu par le livewire Hasan, qui a terminé avec des chiffres de 5-51 de 9,2 overs.

Angleterre vs Pakistan Vivre de

4:18 Edgbaston tournera #BlueForBob lors de l’ODI de mardi entre l’Angleterre et le Pakistan à la mémoire de Bob Willis, et pour sensibiliser au cancer de la prostate et à ses traitements Edgbaston tournera #BlueForBob lors de l’ODI de mardi entre l’Angleterre et le Pakistan à la mémoire de Bob Willis, et pour sensibiliser au cancer de la prostate et à ses traitements

Une fois que Hasan avait mis Overton en revue, le Pakistan se serait attendu à terminer les manches de l’Angleterre peu de temps après, seulement pour que les hôtes ajoutent 87 autres points à partir de ce point, la majorité d’entre eux venant dans un stand de 69 entre Lewis Gregory et Brydon Carse pour le huitième guichet.

À un moment donné, il semblait que, de manière assez appropriée, l’Angleterre pouvait égaler le total de 241 marqués par eux-mêmes et par la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde, mais Mahmood a anéanti le scénario de rêve d’un nerd en frappant un quatre contre Haris Rauf avec l’équipe locale sur 240-9.

Le total de 248 de l’Angleterre s’est avéré assez bon car alors qu’ils avaient pu se rallier de 86-4 lors de la finale de la Coupe du monde, le Pakistan n’a pas pu se rallier suffisamment de 53-4 et a finalement glissé à 195 alors que Gregory a soutenu sa contribution. avec la batte en prenant trois guichets et Mahmood, Overton et Matt Parkinson ont frappé deux fois chacun.

1:43 Saqib Mahmood a de nouveau montré ses compétences, notamment lorsqu’il a piégé le capitaine pakistanais Babar Azam lbw Saqib Mahmood a de nouveau montré ses compétences, notamment lorsqu’il a piégé le capitaine pakistanais Babar Azam lbw

L’excitation, alors, ne venait pas d’une fin serrée mais de joueurs qui n’étaient pas prêts pour autant qu’un regard avant que Covid ne frappe le groupe ODI initial, montrant leurs compétences devant une armée de supporters.

Mahmood a suivi son 4-42 lors du travail de démolition à Cardiff deux jours plus tôt avec une autre démonstration électrique de bowling à couture, qui comprenait le renvoi à nouveau de Babar Azam, alors qu’il poussait davantage ses revendications Ashes.

Le gardien de guichet Simpson revendique une capture exceptionnelle du côté de la jambe alors qu’il préméditait le balayage de Faheem contre le spinner de jambe Parkinson. Paceman Carse remporte un premier guichet international.

0:49 Quelle prise ! Le gardien de guichet John Simpson a fait preuve d’une brillante anticipation pour attraper Faheem Ashraf lors du balayage à Lord’s Quelle prise ! Le gardien de guichet John Simpson a fait preuve d’une brillante anticipation pour attraper Faheem Ashraf lors du balayage à Lord’s

Les réalisations de Mahmood, Simpson, Gregory et Carse, ainsi que celles de Salt et Vince plus tôt dans la journée, plus Hasan marmalisant trois six de suite contre Parkinson, ont été rendues encore meilleures par une foule hurlante qui les appréciait.

Les supporters ont eu une belle voix toute la journée et ont souvent chanté des interprétations de Three Lions, Don’t Take Me Home et Sweet Caroline, tout comme les fans de football anglais le feront à travers Londres à Wembley dimanche soir.

Cricket passionnant au Lord’s devant une salle comble. Ne tenons plus jamais cela pour acquis.

