L’Angleterre fait ses débuts à Josh Tongue dans le Lord’s Test contre l’Irlande | Nouvelles du cricket

Le couturier du Worcestershire Josh Tongue fera ses débuts en Angleterre lors du test unique contre l’Irlande à Lord’s à partir de jeudi après avoir été préféré à Chris Woakes.

Le joueur de 25 ans rejoindra Stuart Broad et Matthew Potts dans l’attaque de couture de l’Angleterre avec James Anderson (aine) et Ollie Robinson (cheville) non risqués devant les Ashes à partir du vendredi 16 juin.

Tongue a ramassé 11 guichets en quatre matches de championnat de comté jusqu’à présent cette saison, y compris celui de l’Australien Steve Smith lbw lorsque Worcestershire a joué à Sussex, avec son record global de première classe avec 162 guichets en 47 matchs à une moyenne de 26,04.

L’Angleterre XI affrontera l’Irlande au Lord’s Ben Duckett, Zak Crawley, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (capitaine), Jonny Bairstow (gardien de guichet), Stuart Broad, Matthew Potts, Josh Tongue, Jack Leach

Jeudi 1er juin 10h00





Parler à Sky Sports Nouvelles la semaine dernière, Tongue – qui a raté 15 mois de cricket entre 2021 et 2022 en raison d’un problème à l’épaule droite qui a nécessité deux opérations – a déclaré qu’il apporterait « du rythme, du rebond et un peu de mouvement » s’il faisait ses débuts au Test.

Après que son inclusion chez Lord’s ait été confirmée mardi, Tongue a déclaré : « C’est un sentiment incroyable. Vraiment sans voix, même depuis que j’ai été appelé pour la première fois dans l’équipe. Maintenant que je suis dans l’équipe actuelle, c’est juste un rêve. vrai vraiment.

« Baz (l’entraîneur Brendon McCullum) est venu me voir juste avant la fin de l’entraînement et m’a annoncé la bonne nouvelle. J’ai joué contre certains des gars lundi, j’avais l’impression d’avoir bien joué et évidemment j’ai dû assez bien jouer pour être sélectionné. «

Woakes espérait jouer son premier test depuis mars 2022 – et le premier à domicile depuis septembre 2021 – après avoir raté les matches de l’été dernier en raison d’une blessure au genou.

Le joueur de 34 ans a un record de test stellaire à Lord’s, remportant 27 guichets en cinq matchs à une moyenne de 11,33 avec un meilleur de 6-17 lors de la victoire de 143 points contre l’Irlande il y a quatre ans, mais manquera cette semaine. .

Jonny Bairstow gardera le guichet pour l'Angleterre alors qu'il joue son premier test depuis août





Fit-again Jonny Bairstow fera sa première apparition en test depuis août après être revenu dans le XI à la place de Ben Foakes en tant que gardien de guichet-batteur avec le Yorkshireman en raison de la batte au n ° 7.

Bairstow a frappé quatre cents en six tests pour l’Angleterre l’été dernier, totalisant 681 points à une moyenne de 75,66 et un taux de frappe de 96,59, avant de se casser la jambe sur un terrain de golf en septembre dernier.

Le remplaçant de Bairstow, Harry Brook, a commencé sa carrière de test avec quatre siècles en six matchs et a conservé sa place dans l’équipe au n ° 5, avec Foakes le malheureux à manquer.

L'Anglais Stuart Broad parle à Rob Jones de Sky Sports News de l'ère du Bazball et de la prochaine série Ashes



Après que Foakes ait été exclu de l’équipe nommée il y a quelques semaines, le directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, a déclaré: « C’est quelque chose que nous avons agonisé pendant un certain temps.

« Vous avez deux très bons joueurs de cricket : Foakes, qui vient de faire absolument tout ce qu’on lui a demandé, et Bairstow, qui était l’un des meilleurs batteurs du monde l’année dernière.

« C’est alors comment les intégrez-vous tous les deux? Nous n’avons pas trouvé de moyen de le faire, nous nous sommes donc retrouvés avec Jonny gardant et battant au n ° 7. »

