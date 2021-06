L’Angleterre fait match nul contre la Nouvelle-Zélande après avoir opté contre la course-poursuite de la dernière journée à Lord’s | Nouvelles de cricket

Dom Sibley a marqué 60 pas sur 207 livraisons alors que l’Angleterre battait pour un match nul lors du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s

Dom Sibley a jeté l’ancre pour 60 pas sur 207 balles alors que l’Angleterre s’est battue pour un match nul plutôt que pour la victoire lors de la cinquième journée du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s.

Les hôtes devaient gagner 273 points sur 75 overs après que le capitaine kiwi Kane Williamson a déclaré 169-6 au déjeuner, son équipe ayant ajouté 107 points à son score de 62-2 durant la nuit lors des 22,3 overs de la matinée.

L’Angleterre, cependant, n’a montré aucun appétit pour attaquer et ce sont les touristes qui se sont donné une lueur d’espoir de victoire lorsque les hommes de Joe Root ont glissé de 49-0 à 56-2 peu avant le thé après les sorties du centurion Rory Burns. (25 sur 81 balles) et Zak Crawley (2 sur 25).

Quelle déclaration fantastique de Kane Williamson et de l’équipe néo-zélandaise. Aucune autre équipe dans le monde n’aurait déclaré maintenant et le seul capitaine auquel je puisse penser du passé qui aurait fait la même chose est – Mark Taylor @SkyCricket Ce sera une fin divertissante et excitante – Shane Warne (@ShaneWarne) 6 juin 2021

Ps Réfléchir un peu plus aux déclarations et risquer de perdre pour gagner est la clé pour qu’une équipe apprenne à gagner avec la batte ou la balle. Mark Taylor l’a fait souvent et je me souviens @MClarke23 le faire aussi plus un autre skipper de kiwi dans @SPFleming7 ! Super pour le jeu @SkyCricket – Shane Warne (@ShaneWarne) 6 juin 2021

Sibley, qui n’a frappé que trois quatre, et Root (40 sur 71) ont étouffé les faibles chances de victoire de la Nouvelle-Zélande avec un troisième guichet de 80 et des poignées de main ont été prises à la barre des 70 avec l’Angleterre 170-3, et Ollie Pope ( 20no off 41) aux côtés de Sibley.

Les côtés restent tous carrés avant le deuxième et dernier test à Edgbaston à partir de jeudi, qui est en direct sur Sky Sports Cricket.

Sports aériens le commentateur Simon Doull s’attendait à ce que ses compatriotes jouent de manière conservatrice lors de la cinquième journée, mais les Black Caps sont sortis avec intention, gonflant rapidement l’avance de 165 qu’ils avaient déjà accumulée.

Ross Taylor a été particulièrement agressif, frappant deux six dans un 35 à 33 balles – le premier sur Ollie Robinson et le second sur Mark Wood – avant de renverser Wood derrière le gardien de guichet anglais James Bracey.

Ollie Robinson a terminé ses débuts avec sept guichets dans le match

Taylor aurait été absent contre James Anderson le 31 mais l’Angleterre n’avait plus de critiques, ayant perdu sa deuxième jambe à la recherche de Taylor auparavant contre Robinson lorsque le batteur vétéran était le 11.

Robinson avait fait la première percée de la journée, remportant son troisième guichet des manches et son septième du match lorsqu’il a fait rebondir le veilleur de nuit Neil Wagner (10) alors qu’il continuait d’excellents débuts sur le terrain, bien qu’ils aient été entachés par le réapparition de certains tweets racistes et sexistes peu recommandables qu’il a postés lorsqu’il était adolescent.

Ollie Robinson est le premier joueur anglais à prendre sept guichets pour ses débuts depuis Toby Roland-Jones contre l’Afrique du Sud à travers Londres au Kia Oval en 2017.

Stuart Broad, quant à lui, a fait tomber Tom Latham (36 ans) par Crawley au milieu du guichet sur 32, mais a piégé son homme lbw plus tard avec un fantastique échangiste alors qu’il remportait son premier guichet en six manches de test.

Henry Nicholls (23 ans) – qui, comme Taylor, a joué un coup désintéressé dans la chasse aux courses rapides – a été le quatrième et dernier homme à tomber le matin, devant Root lors du balayage inverse, Burns prenant le plongeon au glissement. .

Burns était dans son équipement de frappeur lorsque la deuxième session a commencé et a ajouté un patient 49 avec Sibley, qui a évité une paire et a ensuite atteint le double pour la première fois en sept manches de test.

Les ouvreurs anglais n’ont accumulé que 29 points au cours des 15 premiers overs, dont cinq jeunes filles sur la bobine de Kyle Jamieson avec le nouveau ballon.

La Nouvelle-Zélande a pris deux guichets en Angleterre après que le capitaine Kane Williamson eut déclaré au déjeuner du cinquième jour

La position obstinée de Burns et Sibley a été brisée au 24e lorsque l’ancien a ricané Wagner à Tim Southee au glissement, le licenciement mettant fin aux espoirs de Burns d’un huitième score de plus de cinquante d’affilée au cricket à balles rouges.

Sibley aurait pu être battu Wagner a rattrapé Southee peu de temps après, mais son bord épais derrière a dépassé le voltigeur de plongeon lors de l’excellent sort de 1-9 de l’armateur gauche Wagner de 10 overs de chaque côté du thé.

L’avantage de Crawley a cependant choisi le voltigeur – l’homme de Kent a coupé Southee à Nicholls dans le ravin en plus de 31 alors qu’il tombait pour deux pour la deuxième fois dans le match et a remis à Southee son septième scalp du match

Sibley et Root ont été testés par de bons bowling de Southee et Wagner au début de la session finale, mais le match s’est soldé par un match nul, avec le limogeage de Root, lbw à Wagner, arrivant trop tard pour changer le résultat.

Les fans à l’intérieur de Lord’s n’ont pas eu droit à la finale palpitante qui avait semblé possible après la déclaration audacieuse de Williamson après une séance matinale qui s’est terminée 10 minutes plus tôt en raison d’une pluie légère.

