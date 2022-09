L’Angleterre fait match nul avec l’Allemagne, mais des inquiétudes planent avant la Coupe du monde

L’Angleterre et l’Allemagne ont disputé une deuxième mi-temps à suspense lors de leur finale de l’UEFA Nations League, alors que les deux équipes ont fait match nul.

Malgré une avance de 2-0 avec plus de 70 minutes jouées, les Three Lions ont repris le dessus pour prendre l’avantage contre l’Allemagne, 3-2, à la 83e minute. Cependant, Kai Havertz a fait taire un stade bruyant de Wembley après que l’Anglais Nick Pope ait renversé un tir de Timo Werner quatre minutes seulement après que Harry Kane ait pris la tête.

Ce but de Havertz était en fait son deuxième du match. Il a calmement marqué un joyau d’un but de l’extérieur de la surface dans la lucarne pour mettre l’Allemagne en tête 2-0 en seconde période.

Cependant, l’histoire de ce match est le retour de l’Angleterre, en particulier compte tenu des luttes de l’équipe dans cette campagne de l’UEFA Nations League. Les buts de Luke Shaw et Mason Mount ont attiré le niveau des hôtes. Ensuite, le penalty de Harry Kane a fourni à l’Angleterre sa première avance de ses six matchs dans cette interprétation de la Ligue des Nations.

QUI D’AUTRE MAIS HARRY KANE 🤩 L’ANGLETERRE REVIENT DE DEUX MOINS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📺 : FS1 pic.twitter.com/nTa4xUYrWw – Football FOX (@FOXSoccer) 26 septembre 2022

C’était un match remarquable. Ou, du moins, une seconde mi-temps remarquable. Malgré toute l’excitation, le match a soulevé plus de sourcils des deux côtés, en particulier de l’Angleterre.

Le match nul de l’Angleterre contre l’Allemagne montre des trous

Les trois buts de l’Angleterre ont mis un terme à ce qui était une campagne lamentable de la Ligue des Nations. Non seulement l’Angleterre a été reléguée en UEFA Nations League B, mais elle n’a marqué que quatre buts en six matchs. Rappelez-vous, trois d’entre eux sont venus en seconde période contre l’Allemagne. De plus, deux de ces quatre buts étaient des pénalités de Harry Kane au-delà de la 80e minute.

L’Angleterre vient de disputer six matchs de compétition sans victoire pour la première fois en 29 ans. Pour une équipe visant à améliorer sa quatrième place à Russie 2018, la Ligue des Nations n’a fait qu’exposer ses défauts.

En partant du haut, Harry Kane semblait dépourvu d’objectifs. La star des Spurs a commencé cinq des six matchs de la phase de groupes, jouant 90 minutes à chaque fois. Il a marqué deux fois au cours de ces 450 minutes de jeu, tous deux aux tirs au but. Autour de lui, des ailiers comme Phil Foden, Raheem Sterling, Bukayo Saka ou Jarrod Bowen manquaient de créativité à fournir. C’était un trio de tête terne, remarquablement stagnant dans chacun des matchs jusqu’aux 25 dernières minutes contre l’Allemagne.

Au milieu de terrain, Jude Bellingham continue d’être une lumière brillante pour l’Angleterre. L’adolescent est peut-être le joueur le plus important d’Angleterre, faisant passer le jeu de l’attaque à la défense. Il a également tiré le penalty crucial lundi pour fournir à Kane le troisième but de l’Angleterre.

Absence de Trent Alexander-Arnold

En défense, une omission notable a été celle de l’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Le raisonnement pour laisser tomber le défenseur découle probablement de son jeu avec son club. Certes, Alexander-Arnold est loin d’être parfait en matière de défense. Les mauvaises performances contre Manchester United et Napoli ne lui ont pas rendu service.

Cependant, avec une attaque aux prises avec la manière dont l’Angleterre l’a fait, quelqu’un avec la capacité de passe et la capacité de donner vie à un jeu comme celui de Trent Alexander-Arnold est inestimable. De plus, si la forme est un problème pour Gareth Southgate, Harry Maguire devrait être dans la même position qu’Alexander-Arnold. Le capitaine de Manchester United a donné le penalty à l’Allemagne de manière imprudente. Ensuite, c’est lui qui a donné le ballon alors que l’Allemagne marquait son deuxième.

Luke Shaw a prouvé qu’il n’est pas nécessaire d’être trop actif avec le club pour faire la différence avec l’équipe internationale. Il a marqué un but rare pour l’Angleterre pour lancer le retour et couronner une solide performance.

Southgate a maintenant quelques mois pour voir ce que ses joueurs peuvent prouver au niveau du club. Maguire peut-il gagner un rôle de titulaire, Trent revient-il dans l’équipe et l’Angleterre trouve-t-elle enfin des débouchés créatifs fiables?

Le temps presse pour ces décisions. Le match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Iran est dans moins de deux mois et l’Angleterre ne jouera pas de match en équipe avant ce match à Doha.

PHOTO : IMAGO / Pressefoto Baumann