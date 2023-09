L’Angleterre fait face à un défi de qualification pour l’Euro 2028 même si elle est hôte

Bien qu’elle soit le co-organisateur le plus probable de l’Euro 2028, l’Angleterre devra peut-être encore jouer pour se qualifier pour le tournoi.

Tous les signes indiquent que le Royaume-Uni et l’Irlande remporteront les droits d’organisation de l’Euro 2028. Il semble peu probable que la Turquie, l’un des plus grands concurrents, défie légitimement ces cinq pays.

Le 10 octobre dévoilera les pays chanceux qui accueilleront le Championnat d’Europe 2028. Étant donné que la Turquie et l’Italie s’associent pour accueillir l’Euro 2032 au lieu de s’affronter pour l’Euro 2028, le Royaume-Uni et l’Irlande semblent être les favoris du tournoi.

Traditionnellement, les pays hôtes ont une place garantie dans les grandes compétitions internationales. Par exemple, les États-Unis, le Mexique et le Canada se sont déjà assurés une place pour la Coupe du monde 2026. La candidature commune de cinq pays se heurte désormais à un obstacle de qualification particulièrement difficile. L’UEFA prévoit de n’accorder au pays hôte que deux places automatiques.

La qualification pour l’Euro 2028 prend un nouveau look pour l’Angleterre, le Royaume-Uni et l’Irlande

Le concept de l’UEFA prévoit que les cinq pays hôtes s’affrontent dans des groupes de qualification. Ensuite, l’UEFA désignera deux candidatures automatiques pour les pays qui ne franchiront pas la phase de qualification. Selon Les tempsl’UEFA a l’intention d’accorder les deux places aux trois ou quatre pays ayant les meilleurs résultats globaux et qui ne se sont pas qualifiés.

Par exemple, si l’Angleterre et l’Écosse réalisent de solides campagnes de qualification et terminent en tête de leur groupe, elles se qualifieront. Si l’Irlande, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ne se qualifient pas hors de leur groupe, deux de ces pays recevront une offre automatique. L’UEFA attribue ces offres automatiques aux deux équipes ayant les meilleurs résultats.

Comment les pays britanniques se sont-ils comportés aux Championnats d’Europe ?

Avec Gareth Southgate à la barre, l’Angleterre est un favori prohibitif pour se qualifier, puisqu’elle a participé à tous les tournois majeurs, sauf en échouant embarrassant à se qualifier pour l’Euro 2008. Pendant ce temps, l’Écosse est revenue à la compétition dans un tournoi majeur de l’Euro 2020. Avant cela, son La dernière grande compétition était la Coupe du Monde 1998. Les Écossais sont en bonne voie pour participer à l’Euro 2024.

Le Pays de Galles s’est qualifié pour les deux Championnats d’Europe précédents et pourrait y participer à nouveau en 2024. De plus, les équipes irlandaises se sont qualifiées pour les Championnats d’Europe 2012 et 2016. L’Irlande du Nord a fait sa première apparition dans le tournoi en 2016.

PHOTO : IMAGO & Sportimage