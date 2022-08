L’Angleterre fait face à la pire sécheresse depuis 50 ans

L’utilisation de tuyaux d’arrosage a été interdite et l’eau en bouteille est en forte demande au milieu de l’été le plus sec depuis des décennies

Une sécheresse a été officiellement déclarée vendredi dans huit des 14 régions d’Angleterre au cours de ce qui a été l’été le plus sec depuis 50 ans, a déclaré le ministère britannique de l’Environnement dans un communiqué.

Certaines parties du sud-ouest, du sud, du centre et de l’est de l’Angleterre, ainsi que le nord et le sud de Londres, ont vu leur statut mis à jour à la suite d’une réunion du National Drought Group, qui comprend des experts de l’Agence pour l’environnement, des membres du gouvernement, des compagnies des eaux et des groupes représentatifs clés. .

La déclaration formelle d’une sécheresse, qui a été faite pour la dernière fois en 2018, permet à l’Agence de l’environnement et aux compagnies des eaux de « intensifier leurs actions pour gérer les impacts et poursuivre la mise en œuvre des étapes de leurs plans de sécheresse convenus à l’avance ». Ces plans, entre autres mesures, impliquent de prélever plus d’eau dans les rivières, d’imposer des restrictions temporaires telles que l’utilisation de tuyaux d’arrosage, de transférer de l’eau entre différentes régions du pays et même “réoxygéner l’eau et secourir les poissons en détresse là où le débit des rivières est particulièrement faible.”

Lire la suite Le Royaume-Uni bat un record de température historique

Plusieurs grandes compagnies des eaux ont déjà annoncé des restrictions sur l’utilisation de tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins, laver les voitures ou remplir les pataugeoires, les contrevenants étant passibles d’amendes importantes. Les interdictions touchent plus de 32 millions de personnes au total.

Les compagnies des eaux exhortent les Britanniques à contribuer à l’effort en passant moins de temps sous la douche et même, dans le cadre d’une proposition radicale de Wessex Water, en tirant la chasse d’eau. “uniquement quand vous en avez besoin.”

Au milieu des avertissements de sécheresse et de la flambée des températures – atteignant jusqu’à 35 degrés Celsius à Londres – ces derniers jours ont vu la panique acheter de l’eau. Suite à l’annonce de la sécheresse par le gouvernement, certains magasins auraient commencé à rationner l’eau en bouteille.

Selon les prévisions du Met Office, les températures chuteront au début de la semaine prochaine, avec des orages attendus dans la majeure partie de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse.