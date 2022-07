L’Angleterre exhortée à saisir l’occasion de la fièvre du football féminin

Londres (AFP) – La capitaine de l’équipe féminine d’Angleterre, Leah Williamson, a appelé les Lionnes à saisir l’opportunité d’une vie avec le pays hôte en lice pour la finale de l’Euro 2022 dimanche contre l’Allemagne à Wembley.

Un tournoi qui a battu des records de fréquentation obtiendra une finale appropriée avec une foule de 87 000 personnes qui devrait établir un nouveau record pour une finale au Championnat d’Europe masculin ou féminin.

L’Angleterre n’a jamais remporté de tournoi majeur dans le football féminin et a attendu 56 ans pour tout triomphe depuis la Coupe du monde masculine de 1966.

“Demain est une journée d’opportunités”, a déclaré Williamson à la veille du match.

“C’est la seule chose qui le rend différent de tout autre jeu, que les enjeux sont beaucoup plus élevés. Mais c’est pour cela que nous vivons tous et c’est pourquoi je joue au football.

L’anticipation atteint son paroxysme dans un pays où le football féminin a été interdit pendant près de 50 ans jusqu’en 1970.

En plus d’un Wembley à guichets fermés, une foule de 7 000 personnes est prête à se rassembler pour regarder la finale sur grand écran à Trafalgar Square à Londres.

Le Premier ministre sortant Boris Johnson a rendu hommage à l’impact que les femmes de Sarina Wiegman auront sur l’avenir du football.

“Les terrains, les terrains de jeux et les parcs de ce pays seront remplis comme jamais auparavant de filles et de femmes qui savent sans l’ombre d’un doute que le football n’est pas seulement pour les garçons – c’est vraiment pour tout le monde”, a écrit Johnson dans une lettre adressée à Wiegman, Williamson et le reste de l’équipe d’Angleterre.

– Pression sur l’Angleterre –

Wiegman est invaincu en 19 matchs depuis sa prise en charge de l’Angleterre en septembre.

L’entraîneur néerlandais réservé a atteint son objectif d’inspirer une nation, mais a admis plus tôt cette semaine vouloir se cacher dans son propre “bunker” pour bloquer le battage médiatique autour de la finale.

“Je ne suis pas stupide. Je vois des choses se produire et c’est vraiment incroyable », a déclaré Wiegman. “J’aime vraiment ça aussi, mais ensuite tu reviens à ton travail, et ça se prépare pour l’Allemagne.”

La patronne de l’Allemagne, Martina Voss-Tecklenburg, a déclaré que toute la pression était sur l’Angleterre alors qu’elle tentait de faire face au poids des attentes du public local.

Malgré la perspective de faire face à une atmosphère hostile, Voss-Tecklenburg a déclaré qu’elle n’aurait pas souhaité que les huit fois vainqueurs affrontent qui que ce soit d’autre que l’Angleterre en finale.

« Nous en rêvions, une finale contre l’Angleterre à Wembley.

“Je ne sais pas s’il y a un plus grand moment pour nos joueurs. Nous voulons rester présents et tout embrasser.

Les organisateurs du tournoi, l’UEFA, sont également sous le feu des projecteurs après les scènes chaotiques autour de la finale du Championnat d’Europe masculin de l’année dernière à Wembley et de la finale de la Ligue des champions à Paris en mai.

Les hommes d’Angleterre ont été contraints de jouer un match à huis clos le mois dernier après que de violents affrontements ont entaché la fin de l’Euro 2020 alors que les fans chargeaient les tourniquets dans le but de voir la défaite des Trois Lions aux tirs au but face à l’Italie.

Une zone strictement interdite à l’alcool a été mise en place autour du stade, les supporters sans billet étant fortement invités à ne pas se rendre au stade.

“Quel que soit le vainqueur, l’Angleterre contre l’Allemagne dans l’emblématique stade de Wembley restera dans les livres d’histoire et un événement inoubliable pour toute une génération”, a déclaré la responsable du football féminin de l’UEFA, Nadine Kessler.