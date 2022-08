L’Angleterre exhorte les candidats au Premier ministre britannique à agir sur le jeu féminin après le succès de l’Euro

Les championnes d’Europe féminines nouvellement couronnées, l’Angleterre, ont écrit une lettre ouverte aux deux candidates pour être le prochain Premier ministre britannique appelant à de plus grandes opportunités pour les filles de jouer au football dans les écoles et leur rappelant que le football féminin a encore un long chemin à parcourir.

Dans une lettre adressée aux espoirs du PM Liz Truss et Rishi Sunak, l’équipe a écrit qu’ils avaient discuté de leur héritage et de leur objectif d’inspirer la nation en tant que groupe.

L’équipe de Sarina Wiegman a remporté son premier grand honneur et le premier trophée senior masculin ou féminin du pays en battant l’Allemagne 2-1 en finale de l’Euro dimanche.

“Beaucoup penseront que cela a déjà été réalisé, mais nous ne considérons cela que comme le début”, a déclaré l’équipe.

“Nous regardons vers l’avenir. Nous voulons créer un réel changement dans ce pays et nous vous demandons, si vous deviez devenir Premier ministre le 5 septembre, de nous aider à réaliser ce changement.

“Nous voulons que chaque jeune fille du pays puisse jouer au football à l’école.”

“Nous voyons cela comme seulement le début.” Une lettre ouverte de notre #lionnes… pic.twitter.com/Ty9kA7zgGa — Lionnes (@Lionesses) 3 août 2022

L’équipe a déclaré que seulement 63% des filles peuvent jouer au football pendant les cours d’éducation physique (EP) à l’heure actuelle.

“La réalité est que nous incitons les jeunes filles à jouer au football, seulement pour beaucoup d’entre elles finissent par aller à l’école et ne peuvent pas jouer”, a ajouté l’équipe.

“C’est quelque chose que nous avons tous vécu en grandissant. Nous avons souvent été empêchés de jouer. Nous avons donc formé nos propres équipes, nous avons voyagé à travers le pays et malgré les obstacles, nous avons continué à jouer au football.

“Le football féminin a parcouru un long chemin. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Nous vous demandons, à vous et à votre gouvernement, de veiller à ce que toutes les filles aient accès à un minimum de deux heures d’éducation physique par semaine.”

L’équipe a également appelé à un investissement et un soutien accrus pour les enseignants d’éducation physique.

“Nous avons fait des progrès incroyables dans le football féminin, mais cette génération d’écolières mérite mieux”, ont-elles déclaré.

“Ils méritent de jouer au football à midi, ils méritent de jouer au football en cours d’éducation physique et ils méritent de croire qu’ils pourront un jour jouer pour l’Angleterre. Nous voulons que leurs rêves se réalisent également.”