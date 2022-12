L’Angleterre était la “meilleure équipe” de la Coupe du monde 2022, selon Jamie Carragher

L’Angleterre était la “meilleure équipe” de la Coupe du monde et aurait dû aller jusqu’au bout à Qatar 2022, déclare Jamie Carragher.

L’équipe de Gareth Southgate a échoué contre la France lors d’une rencontre divertissante samedi soir, perdant le match de quart de finale 2-1 malgré sa domination pendant de longues périodes du match.

Le capitaine Harry Kane a marqué le but de l’Angleterre depuis le point de penalty, mais a raté un autre coup de pied plus tard, ce qui aurait égalisé les scores à 2-2.

Il n’y avait pas de retour en arrière pour les Three Lions après cela, mais l’équipe a mérité des éloges pour sa performance.

“Il y aura une tentation naturelle … de placer l’équipe de Gareth Southgate aux côtés de celles de Bobby Robson dans Italia ’90 et de Terry Venables dans l’Euro ’96 en tant que vaillants perdants”, a écrit Carragher dans sa chronique pour Le télégraphe.

“Ne faisons rien de tout cela. Le plus grand compliment que je puisse faire à l’équipe de Southgate est qu’ils n’appartiennent pas à une telle entreprise. Cette équipe d’Angleterre n’était pas un outsider face aux champions du monde.”

Et il a ajouté: “Cette équipe d’Angleterre quitte le tournoi après avoir mieux joué que n’importe quelle équipe du Qatar au cours de ses cinq matchs, un véritable concurrent qui aurait pu et aurait dû aller jusqu’au bout.”

L’ancien défenseur de Liverpool a attribué la victoire de la France au fait de profiter de ses moments, ce que l’Angleterre n’a finalement pas fait.

“La France a gagné dans la nuit à cause des moments – un but époustouflant de loin et un centre d’Antoine Griezmann qui aurait troublé n’importe quelle défense dans le monde”, a-t-il écrit.

“Ensuite, l’Angleterre a raté un penalty, sachant que si Harry Kane avait égalisé une deuxième fois, cela aurait porté un élan positif en prolongation.”

Carragher a critiqué les changements tardifs de Southgate contre la France. “Il est difficile d’ignorer le sentiment que la puissance que l’Angleterre possédait dans l’équipe n’a pas été pleinement utilisée lorsque le moment de vérité est arrivé”, a-t-il écrit.

L’Angleterre se tournera désormais vers les Euros en Allemagne dans deux ans, avec la plupart de son équipe encore jeune, bien que l’avenir de Southgate reste incertain à ce stade.

« Roulez sur l’Allemagne en 2024 », a ajouté Carragher.