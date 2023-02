“L’Angleterre était exceptionnelle, nous devions garder un œil sur Gazza” – Lothar Matthäus se souvient de cette nuit à Turin à Italia 90

Pour les Anglais fans d’un certain cru, la demi-finale d’Italia 90 pique encore. Les Three Lions ont été battus à Turin ce soir-là par les futurs vainqueurs du tournoi, l’Allemagne de l’Ouest, dans un match acharné qui s’est soldé par des tirs au but après un match nul 1-1.

Bien avant que Stuart Pearce et Chris Waddle ne ratent les coups de pied décisifs de 12 mètres, il y avait du drame et de l’angoisse à gogo, y compris les larmes de Paul Gascoigne après avoir reçu une réservation, ce qui signifiait qu’il raterait la finale quel que soit le résultat du match.

En Allemagne, bien sûr, les souvenirs de cette nuit sont rappelés avec tendresse, notamment par ceux qui ont remporté le tournoi au sein de l’équipe de Franz Beckenbauer. L’un d’eux était le capitaine de l’équipe Lothar Matthäus, qui raconte l’édition de mars de QuatreQuatreDeux que le match était parmi les plus mouvementés auxquels il ait jamais joué.

“C’était l’un des meilleurs matchs de tout le tournoi Italia 90”, raconte Matthäus FFT maintenant. “L’Angleterre était une équipe exceptionnelle et méritait également d’atteindre la finale pour sa performance ce soir-là.”

Malgré la sortie déchirante, Gazza figurait parmi les stars de cette compétition, les performances du milieu de terrain du joueur alors âgé de 23 ans remportant des éloges à travers le monde. Matthäus admet que le créateur des Spurs de l’époque était quelqu’un que lui et ses coéquipiers devaient surveiller de près.

“Paul Gascoigne était un joueur que nous savions devoir surveiller”, dit-il. “Il avait de la vision et de la force, mais il pouvait dribbler comme un attaquant malgré un jeu plus profond, au milieu de terrain.”

En fin de compte, l’Angleterre a échoué tandis que ses vainqueurs ont triomphé lors de la finale de Rome contre l’Argentine. Pourtant, Matthäus pense que la plus belle des marges a empêché l’Angleterre de remporter une deuxième Coupe du monde cet été-là.

“Malheureusement pour eux, l’Angleterre a peut-être perdu la bataille émotionnelle de ce match – pas seulement avec Gazza, mais aussi en ce qui concerne les tirs au but”, se souvient Matthäus, avec un clin d’œil aux larmes de Gascoigne. “Heureusement, nous sommes restés un peu plus calmes et concentrés. C’était la seule différence à la fin.”