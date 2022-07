L’Angleterre et l’Inde se dirigent vers le décideur de la série ODI alors que la nouvelle star Reece Topley cherche à briller à nouveau | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du deuxième ODI entre l’Angleterre et l’Inde aux Lords.

Reece Topley s’attend à ce qu’un afflux de fans indiens à Old Trafford fasse que le décideur de la série ODI de dimanche se sente “comme un match à l’extérieur” pour l’Angleterre – mais il admet qu’il aime “surfer sur la vague”.

Manchester a été le berceau de la «Bharat Army», le groupe de supporters mondial de l’Inde, et on peut compter sur la ville pour fournir un soutien coloré chaque fois que l’équipe est en ville.

Des milliers de fans de la région se sont vu refuser la chance de voir leurs héros en action en septembre dernier, lorsque le dernier test entre l’Angleterre et l’Inde a été reporté quelques heures avant son début, et ils seront impatients de rattraper leur perte. fois lors de la troisième journée internationale.

“Je m’attends à une assez bonne ambiance à Manchester”, a déclaré Topley, “presque comme un match à l’extérieur, mais c’est le genre de chose que vous voulez.”

Un été palpitant opposant l’Angleterre à l’Inde dans toutes les formes de cricket atteint son paroxysme alors que les deux équipes s’affrontent en direct Sky Sports Cricket pour décider qui remportera la série de trois matchs d’une journée, qui est bien positionnée à 1-1.

L’Angleterre a lancé la lutte titanesque sur les chapeaux de roue alors que les siècles majestueux de Joe Root et Jonny Bairstow leur ont valu la victoire lors du cinquième et dernier test à Edgbaston le mois dernier avec une poursuite record, nivelant la série à 2-2.

Ensuite, le règne de Jos Buttler en tant que skipper de la balle blanche a connu un début décevant alors que l’Inde a remporté les deux premiers des trois internationaux du T20, avant que l’Angleterre ne termine la série en prenant le troisième match en guise de consolation.

L’Inde a infligé une raclée lors de l’ODI d’ouverture, où 110 all out étaient le plus bas total d’une journée de l’Angleterre contre l’Inde, avant qu’une démonstration fulgurante de bowling de Topley à Lord’s ne mène la série à l’épreuve de force de dimanche.

Les deux équipes ont échangé des victoires dominantes – l’Inde par 10 guichets à l’Ovale, puis l’Angleterre par 100 points à Lord’s – et le décor est planté pour une finale en tribune.

“C’est un grand match, je dois juste me préparer pour cela et, espérons-le, conclure la série. Surtout avec une Coupe du monde en octobre, vous voulez ces matchs du genre” gagnez ou vous êtes hors du jeu “. C’est bien s’entraîner avec ce genre de jeux”, a déclaré Topley.

Le joueur de 28 ans insiste sur le fait qu’il gardera la tête froide après sa remarquable performance à Lord’s, où il a réclamé 6-24.

“C’était assez fou, pas quelque chose que vous aviez nécessairement prévu au début de votre carrière, mais il s’agit de le sauvegarder et de recommencer”, a déclaré Topley.

“Il s’agit de profiter du moment mais de ne pas trop planer et d’essayer de gagner la série pour nous. À la fin de la journée, nous sommes dans une série et c’est 1-1. J’aime ça, je surfe sur la vague, mais il y a tout pour jouer le week-end.

L'Angleterre a subi une défaite cinglante de 10 guichets contre l'Inde lors du premier ODI à The Kia Oval, au cours de laquelle ils ont été éliminés pour 110 en 25,2 overs L'Angleterre a subi une défaite cinglante de 10 guichets contre l'Inde lors du premier ODI à The Kia Oval, au cours de laquelle ils ont été éliminés pour 110 en 25,2 overs

“Il y a tellement de variables. Au sommet de ma note pour chaque balle, il s’agit de la façon dont j’entre dans le jeu. Mais ensuite, vous avez besoin de beaucoup de choses à l’autre bout pour suivre votre chemin.”

Il y a beaucoup plus à venir pour l’Angleterre, avec six autres matchs de ballon blanc contre l’Afrique du Sud, dans les deux formats, avant la fin d’un mois rempli d’action.

“Je prends juste cette série par série. J’ai un objectif final que je veux être à la Coupe du monde, je veux contribuer et être dans l’équipe”, a déclaré Topley.

“Il s’agit de prendre chaque jour comme il vient et d’essayer de s’améliorer pour atteindre cet objectif.”

Willey : Nous faisons confiance à nos méthodes

David Willey, dont le 41 crucial avec la batte a aidé l’Angleterre à sortir d’une situation délicate lors de la deuxième victoire de l’ODI, a insisté sur le fait que l’esprit d’équipe pouvait les porter au-delà de la ligne.

“Je pense que le vestiaire est un endroit fantastique”, a déclaré Willey. “Nous parlons toujours des choses que nous faisons bien et de la façon dont nous voulons jouer au cricket, et cela ne changera jamais.

L'Anglais David Willey dit qu'il y a une solidarité et un esprit au sein de l'équipe qui les a aidés à rebondir après leur lourde défaite lors du match d'ouverture de la série. L'Anglais David Willey dit qu'il y a une solidarité et un esprit au sein de l'équipe qui les a aidés à rebondir après leur lourde défaite lors du match d'ouverture de la série.

“Je pense que depuis que ces groupes se sont réunis en 2015, nous avons toujours parlé de la façon dont nous voulons jouer et cela ne change pas.

“Nous faisons confiance à notre méthode, et c’est pourquoi nous avons si bien réussi et que les garçons ont remporté la Coupe du monde et cela ne change pas maintenant parce que nous avons été lancés pour 100 la semaine dernière.

“Tout le monde aime en faire partie et jouer au cricket à balle blanche parce que c’est tellement amusant. Ces deux matchs sont organisés pour un grand match à Manchester dimanche.”

