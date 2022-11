L’Angleterre et les États-Unis jouent un match nul et vierge

L’Angleterre a raté une chance de réserver sa place dans les 16 derniers de la Coupe du monde alors que l’équipe de Gareth Southgate a produit une démonstration molle lors de son match nul 0-0 contre les États-Unis vendredi.

Les hommes de Southgate auraient été assurés de passer du groupe B avec une victoire lors de leur deuxième match du tournoi, mais ils ont rarement troublé une équipe américaine déterminée.

Après avoir battu l’Iran 6-2 lundi, l’Angleterre n’a pas eu l’urgence dont elle a fait preuve lors de son match d’ouverture et a été huée à plein temps.

Ils n’ont réussi qu’un seul tir cadré et auraient facilement pu encaisser en première mi-temps alors que les États-Unis étaient aux commandes pendant de longues périodes au stade Al Bayt.

Pour la troisième fois en trois rencontres de Coupe du monde avec les États-Unis, l’Angleterre n’a pas été à la hauteur de son statut de favori.

Après une défaite choquante lors du tournoi de 1950 et un match nul 1-1 en 2010, ce fut un autre effort américain provocateur contre l’Angleterre, refroidissant une partie du battage médiatique autour des Trois Lions après la déroute de l’Iran.

Bien qu’il s’agisse d’une performance extrêmement décevante de l’Angleterre, ils contrôlent toujours leur propre destin.

Un match nul lors de leur dernier match de groupe contre le Pays de Galles le 29 novembre assurerait la progression de l’Angleterre vers les huitièmes de finale, tandis qu’une victoire scellerait la première place.

Les États-Unis, qui ont fait match nul lors de leurs deux premiers matchs, affrontent l’Iran le même jour, sachant qu’une victoire les enverrait dans les 16 derniers.

Le groupe de Gregg Berhalter est la deuxième équipe la plus jeune de la Coupe du monde, mais un jour après que l’Amérique a célébré Thanksgiving, ils ont laissé l’Angleterre morose en semblant être ceux qui s’étaient livrés à trop de dinde.

Harry Kane et Harry Maguire ayant récupéré respectivement d’une blessure à la cheville et d’une maladie, l’Angleterre a nommé une équipe inchangée pour la première fois depuis la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie.

Mais, alors que l’Angleterre a dominé la possession contre le timide Iran dès les premiers instants, ils ont trouvé les États-Unis beaucoup plus disposés à pousser plus haut sur le terrain.

Angleterre laborieuse

Le désir américain d’engager l’Angleterre a brièvement laissé de l’espace derrière eux et la course et la passe flibustières de Jude Bellingham ont libéré Bukayo Saka sur le côté droit de la zone américaine.

Le centre de Saka a atteint Kane, dont le tir dans le but a été bloqué par Walker Zimmerman.

Ce quasi-accident s’est avéré un mirage dans le désert pour l’Angleterre alors que Haji Wright, une sélection surprise à la place de Josh Sargent, a eu le premier but des Américains avec une course au bon moment dans la surface pour une tête qui a sifflé large.

C’était un avertissement que les États-Unis pourraient troubler l’Angleterre et quelques instants plus tard, Weston McKennie aurait dû les mettre en avant.

Le centre de Timothy Weah du large sur la droite a échappé à la défense anglaise au pied plat et McKennie non marqué a appuyé sur la gâchette à 10 mètres, pour tirer juste à côté du but de Pickford soulagé.

Ne montrant aucun signe d’être intimidé par l’Angleterre, l’équipe de Berhalter était à quelques centimètres de transformer l’affichage entreprenant en une superbe avance lorsque Christian Pulisic s’est enfoncé dans l’espace et a lancé une poussée montante contre la barre transversale juste à l’intérieur de la zone.

Donnant le ballon beaucoup trop facilement et laborieux dans leur jeu de construction, l’Angleterre a semblé secouée et Pulisic a testé ses nerfs effilochés avec une tête qui regardait large.

Dans un rare moment de menace de l’Angleterre, la passe de Saka a trouvé Mason Mount et le tir bas du milieu de terrain de Chelsea à 20 mètres a apporté un premier arrêt du gardien américain Matt Turner.

Incarnant l’esprit américain qui contrastait tellement avec la léthargie de l’Angleterre, Tyler Adams a lancé un tacle sur Saka, remportant le ballon et rugissant de joie par la suite.

L’Angleterre est restée coincée en première vitesse, mais Kane a failli arracher un vainqueur immérité dans les arrêts de jeu lorsqu’il s’est écarté du coup franc de Luke Shaw.

