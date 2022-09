L’Angleterre et le Pays de Galles signalent une augmentation de près de 60 % de la criminalité liée au football

Les rapports en provenance d’Angleterre et du Pays de Galles affirment que des crimes lors de matchs de football à l’intérieur des deux pays ont explosé. Les incidents perturbateurs sont en hausse de 60 % par rapport à la dernière saison complète avant la pandémie de COVID-19. Bien sûr, les chiffres pendant la pandémie ne figuraient pas dans les statistiques. Les supporters n’ont pas assisté aux matchs. Quand ils l’ont fait, c’était en quantités considérablement plus petites.

Ces événements inquiétants se sont produits lors de plus de la moitié de tous les matches en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la campagne 2021/22. Ceci est comparé à la saison 2018/19 où des crimes ont été signalés à 33% de tous les matchs dans la même zone.

Parallèlement à ces incidents, le rapport suggère également que les arrestations ont également augmenté de 59 %. Il y a eu près de 2 200 arrestations confirmées au cours de la dernière campagne, le plus grand nombre d’arrestations lors de matchs de football depuis la saison 2013/14.

Peut-être encore plus stupéfiante est l’augmentation alarmante des crimes haineux. Il y a eu 384 cas signalés de crimes haineux la saison dernière. Il s’agit d’une augmentation de 99 %. Les invasions de terrain sont également un problème. 441 invasions de terrain au total pour les saisons 2021/22, soit une augmentation de 127% par rapport à l’année précédente.

L’Angleterre et le Pays de Galles augmentent la criminalité lors des matchs de football

“Le désordre est un problème qui n’a pas disparu, et tout au long de la saison dernière, nous avons constaté une augmentation de la criminalité lors des matches de football à travers le pays – de la Premier League à la Ligue nationale”, a déclaré le chef de police Mark Roberts, le responsable de la police liée au football.

Les fans qui envahissent le terrain ou déclenchent des pièces pyrotechniques lors des matchs de Premier League feront face à des interdictions de stade d’au moins un an. Il y a eu une augmentation du nombre de personnes courant sur le terrain et déclenchant des bombes fumigènes ou des fusées éclairantes la saison dernière. Les suspensions peuvent également être remises aux parents et tuteurs. pic.twitter.com/ku5fka6Lcl – Metro Radio News (@MetroRadioNews) 21 septembre 2022

“Les statistiques publiées aujourd’hui montrent une augmentation inquiétante de ces crimes, qui sont à la fois extrêmement dangereux pour les joueurs, le personnel et les autres fans”, a poursuivi Roberts. “En plus d’être interdit, quiconque commet ces infractions doit également s’attendre à être poursuivi par la police.”

Différents clubs

Ce rapport a également ventilé les statistiques de chaque club spécifique. West Ham a mené toutes les équipes de la région avec 95 arrestations au total. Manchester City (76), Manchester United (72), Leicester City (59) et Everton (58) complètent le top cinq.

Alors que plus d’arrestations ont été effectuées à West Ham que sur tout autre terrain, Millwall a en fait interdit le plus grand nombre de fans avec 33. Leicester (28) et Everton (26) se sont également classés parmi les trois premiers de cette catégorie.

La Premier League a annoncé mercredi qu’elle émettrait une interdiction d’un an pour toute personne entrant sur le terrain ou se trouvant avec des pièces pyrotechniques.

Jeremy Quin, ministre du Home Office, a affirmé que la police prenait ces mesures très au sérieux. “L’augmentation des arrestations liées au football montre que la police prend des mesures fermes pour arrêter ce trouble et préserver le plaisir du jeu pour les fans et les familles que je soutiens de tout cœur”, a déclaré Quin.