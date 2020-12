L’Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré 196 décès à l’hôpital par coronavirus le lendemain de Noël, a-t-il été révélé.

Londres a le plus souffert avec 44 décès, car une variante mutante a fait monter en flèche le nombre de cas dans la région.

Quelque 35 des patients décédés dans les hôpitaux britanniques dans les 24 heures précédant le samedi 26 décembre se trouvaient au Pays de Galles.

Les chiffres quotidiens des décès et des cas ne seront mis à jour en Irlande du Nord que le 28 décembre, tandis que l’Écosse continuera à télécharger les numéros de cas, mais pas les décès avant le 28 décembre.

Il y a eu 35 morts dans le Nord-Est et dans le Yorkshire, et 32 ​​dans les Midlands, selon les derniers chiffres.

Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk et Cambridgeshire passeront au niveau 4, créé en réponse à une variante de Covid-19 découverte au Royaume-Uni, à partir de samedi

Samedi dernier, 432 personnes sont mortes dans les hôpitaux britanniques – bien que cela inclue les quatre pays, ce qui rend les chiffres d’aujourd’hui incomparables.

Les décès dans les maisons de soins et la communauté au sens large en Angleterre et au Pays de Galles seront libérés plus tard cet après-midi.

Cela survient alors que le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire passent au niveau 4, créé en réponse à une variante de Covid-19 découverte au Royaume-Uni, aujourd’hui.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest, passeront également au niveau le plus difficile.

Deux femmes bravent les éléments pour avoir un déjeuner de Noël socialement éloigné, avec tous les accompagnements, sur Clapham Common à Londres, qui est au niveau 4

Archie, quatre ans, reçoit des cadeaux, socialement éloignés, de ses grands-parents à Sutton Park, à Sutton Coldfield, Birmingham le jour de Noël. Birmingham restera au niveau 3

Les familles se sont rendues hier pour la traditionnelle baignade de Noël sur la plage à Brighton. La zone passera au niveau 4 aujourd’hui

Les six millions supplémentaires entrant dans le niveau 4 portent le nombre total de personnes soumises aux restrictions les plus strictes à 24 millions, soit 43% de la population anglaise. Un autre 24,8 millions sera dans le niveau 3.

Beaucoup ont dû profiter au maximum d’un jour de Noël déjà soumis à des restrictions de niveau 4 à Londres et dans le sud-est.

Des photographies montraient des groupes se réunissant pour manger leurs dîners de Noël sur Clapham Common à Londres tandis que d’autres se dirigeaient vers la plage de Brighton pour prendre l’air.

Pendant ce temps, dans d’autres régions du pays, certaines familles ont pu rendre visite à leurs parents âgés dans des maisons de retraite pour célébrer des festivités. Certaines familles de Birmingham ont été photographiées en train de rencontrer des grands-parents dans des parcs pour échanger des cadeaux.