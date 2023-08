L’Angleterre et le Japon sont les favoris probables pour la Coupe du monde féminine alors que les États-Unis échouent et que l’Allemagne échoue

La sortie surprenante de l’Allemagne et les performances moyennes des États-Unis n’étaient que quelques-unes des surprises des phases de groupes de la Coupe du monde, l’Angleterre et le Japon étant les favoris lorsque les huitièmes de finale commenceront samedi.

Ce qui est maintenant établi, c’est que les équipes les moins bien classées ont comblé l’écart avec les équipes dominantes.

L’Allemagne, finaliste européenne de l’année dernière, est devenue la victime la plus médiatisée à ce jour, éliminée jeudi en phase de groupes pour la première fois de son histoire, tandis que les débutants marocains progressent.

L’Afrique du Sud, la Jamaïque et le Nigeria sont également dans les 16 derniers ; Le Brésil, l’Italie et les champions olympiques du Canada sont tous éliminés.

Les États-Unis se sont envolés pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en tant que favoris pour défendre leur titre et remporter une troisième Coupe du monde consécutive sans précédent.

Mais l’équipe de Vlatko Andonovski n’a réussi qu’à se qualifier pour les huitièmes de finale, leurs performances les empêchant d’atteindre la finale à Sydney le 20 août.

Ils sont entrés dans les 16 derniers avec un match nul 0-0 contre les débutants du Portugal et affrontent maintenant la Suède dimanche à Melbourne.

Le match est un classique de la Coupe du monde. Ils se sont rencontrés lors des cinq dernières éditions, à chaque fois en phase de poules, les Américains en remportant trois contre un nul et une défaite.

« J’ai l’impression que ce ne serait pas un tournoi majeur si nous n’avions pas affronté la Suède », a déclaré le capitaine américain Lindsey Horan.

La Suède est classée troisième au monde, a atteint les demi-finales de 2019 et a été médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, donc un autre poids lourd rentrera chez lui ce week-end.

Sous le radar

Cela pourrait présenter une opportunité pour quelqu’un d’autre, et l’accent mis avant le tournoi sur le fort contingent européen signifie qu’un Japon clinique est venu de sous le radar.

Le Japon affrontera samedi une équipe norvégienne dont la campagne a été assombrie par des discussions sur le manque d’harmonie de l’équipe et la blessure d’Ada Hegerberg.

Le Japon a remporté la Coupe du monde en 2011 et a été finaliste en 2015, mais a été écarté avant ce tournoi, même chez lui.

« Je pense que nous avons été laissés pour compte par les progrès soudains que le reste du monde faisait », a déclaré à l’AFP l’ancien entraîneur japonais Asako Takakura, qui a dirigé l’équipe en 2019, avant le tournoi.

Mais ils étaient l’une des trois équipes à remporter les trois matches de groupe – l’Angleterre et la Suède étaient les autres – étaient les meilleurs buteurs avec 11 buts et n’ont pas encaissé.

Ils ont détruit l’Espagne 4-0 avec leur course directe et leur finition clinique, et Hinata Miyazawa mène la course pour le soulier d’or avec quatre buts.

L’Angleterre rugit tardivement

Mais ce sont les champions d’Europe, l’Angleterre, qui sont désormais les favoris des bookmakers, surmontant leurs blessures pour se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir démoli la Chine 6-1.

L’Angleterre pourrait avoir l’impression que le tirage au sort s’ouvre gentiment, avec un package surprise, la Colombie ou la Jamaïque qui attendront les quarts de finale s’ils battent le Nigeria à Brisbane lundi.

Ils ont un entraîneur exceptionnel en la personne de Sarina Wiegman et l’une des vedettes du tournoi en la personne de Lauren James, même s’ils seront impatients de récupérer le milieu de terrain clé Keira Walsh d’un problème au genou.

« Je pense que nous progressons dans ce tournoi », a averti Wiegman.

La France et les Pays-Bas, finalistes en 2019, semblent également dangereux, et les deux semblent avoir de bons tirages.

Ensuite, il y a l’Australie, avec les co-organisateurs qui jouent maintenant le Danemark après avoir survécu à une frayeur pour se qualifier.

Ils ont une nation derrière eux et espèrent que l’attaquant vedette Sam Kerr s’est remis de la blessure au mollet qui a ruiné sa phase de groupes.

Le premier match des huitièmes de finale de samedi voit l’Espagne tenter de rebondir après la défaite du Japon contre une Suisse solide mais peu spectaculaire.

L’Espagne attend que la gagnante du Ballon d’Or en titre, Alexia Putellas, retrouve sa meilleure forme après une grave blessure au genou.

‘Minnows’ faire cas

Les soi-disant outsiders viseront à poursuivre leurs courses de conte de fées.

Le Maroc affronte la France tandis que l’Afrique du Sud affronte les Pays-Bas.

Le Maroc a perdu 6-0 contre l’Allemagne lors de ses débuts en Coupe du monde, mais a fini par se qualifier à sa place.

Leur exploit est sensationnel, tout comme celui de l’Afrique du Sud et de la Jamaïque, deux équipes qui n’avaient jamais remporté de match de Coupe du monde auparavant.

La Jamaïque s’est avancée pour un affrontement avec la Colombie malgré des préparatifs turbulents causés par un différend ouvert avec leur fédération.

« Nous espérons qu’ils nous regardent et nous prennent au sérieux maintenant », a déclaré la gardienne Rebecca Spencer.

Le succès de ces nations a justifié la décision de la FIFA d’étendre le tournoi à 32 équipes.

Avec tant de surprises jusqu’ici, personne ne parierait contre eux.

