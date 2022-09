L’Angleterre et la France non têtes de série lors du tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024

L’Angleterre et la France pourraient être confrontées à un parcours délicat vers la finale de l’Euro 2024 car elles ne seront pas classées lors du tirage au sort des qualifications.

Les pots de tête de série sont déterminés par le classement final de la phase de groupes de l’UEFA Nations League 2022, les deux pays étant positionnés en dehors du top 10, ce qui ne leur vaut qu’une place dans le Pot 2 pour le tirage au sort, qui aura lieu le dimanche 9 octobre. .

L’Angleterre n’a remporté aucun de ses matchs dans la compétition de cette année et a subi une embarrassante défaite 4-0 à domicile face à la Hongrie en route vers la relégation en Ligue B. La seule victoire de la France est survenue à domicile contre l’Autriche reléguée, subissant des défaites à domicile et au Danemark et en Croatie à Paris.

Cela signifie que l’Angleterre et la France pourraient faire face au même groupe de qualification qu’un autre poids lourd européen, avec la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne parmi les têtes de série. La Norvège d’Erling Haaland pourrait également être à l’affût du Pot 3.

Il y aura une équipe de chaque pot dans un groupe, créant sept groupes de cinq nations et trois groupes de six. Les quatre vainqueurs du groupe A de l’UEFA Nations League – la Croatie, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne – seront tirés au sort dans un groupe de cinq pour laisser les dates internationales de juin 2023 libres pour les finales. La Russie reste suspendue et ne participera pas aux qualifications.

UNL FINALISTES / POT 1

Pays-Bas

Croatie

Espagne

Italie

Danemark

le Portugal

Belgique

Hongrie

Suisse

Pologne

POT 2

France

L’Autriche

République tchèque

Angleterre

Pays de Galles

Israël

Bosnie Herzégovine

Serbie

Écosse

Finlande

POT 3

Ukraine

Islande

Norvège

Slovénie

République d’Irlande

Albanie

Monténégro

Roumanie

Suède

Arménie

POT 4

Géorgie

Grèce

Turquie

Kazakhstan

Luxembourg

Azerbaïdjan

Kosovo

Bulgarie

Îles Féroé

Macédoine du Nord

POT 5

Slovaquie

Irlande du Nord

Chypre

Biélorussie

Lituanie

Gibraltar

Estonie

Lettonie

Moldavie

Malte

POT 6

Andorre

Liechtenstein

Saint Marin

Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour l’Euro 2024, rejoignant l’Allemagne, pays hôte. Cela crée un filet de sécurité pour les meilleures nations, mais pourrait laisser un itinéraire automatique très difficile pour toute autre équipe des pots 3 à 6 tirés dans un groupe avec deux nations majeures.

Les trois dernières places seront décidées via des parcours éliminatoires, créés par les équipes les mieux classées de l’UEFA Nations League qui ne se sont pas qualifiées automatiquement. Il y aura une place chacune pour la Ligue A, B et C.