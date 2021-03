L’Angleterre est sur le point de mettre fin à la distanciation sociale à la mi-juin, dit Matt Hancock

Lorsqu’on lui a demandé si le rythme des vaccinations et la baisse des taux d’hospitalisation et de mortalité offraient un «réel espoir» d’atteindre cet objectif, un secrétaire à la Santé rayonnant a répondu simplement: «Oui».

Le commentaire va beaucoup plus loin que la feuille de route du gouvernement », qui expose simplement l’intention de mettre fin à toutes les limites légales – mais pas aux orientations – en matière de distanciation d’ici le 21 juin.

Il informera les décisions sur «le moment et les circonstances dans lesquels les règles sur un mètre plus, le port de masques et d’autres mesures peuvent être levées», indique la feuille de route.