L’Angleterre est “prête” à concourir pour les trophées

Le capitaine français Hugo Lloris a déclaré que l’Angleterre était “prête” à concourir pour les grands trophées internationaux sous la direction de Gareth Southgate.

Ils s’affronteront samedi pour une place en demi-finale de la Coupe du monde et ne se sont pas rencontrés lors d’un tournoi majeur depuis leur match nul en phase de groupes de l’Euro 2012.

La France a remporté la Coupe du monde avec une course exceptionnelle en Russie il y a quatre ans, mais Lloris a déclaré que c’était l’équipe d’Angleterre qui avait plus d’expérience en tournoi que les champions en titre.

“Si nous comparons les deux équipes, il y avait plus de joueurs anglais ici qui étaient à la Coupe du monde en Russie que de joueurs français”, a déclaré Lloris lors d’une conférence de presse vendredi.

“L’Angleterre a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde et a été vice-championne aux Euros, il y a eu une vraie progression. Cette équipe est prête à concourir pour les trophées. Ils ont été malchanceux aux derniers Euros, ils étaient proches, mais ils sont ici pour gagner.

“De notre côté, il y a des changements, il y a une nouvelle génération de joueurs prêts à jouer dans les meilleurs clubs d’Europe. C’est un bon mélange d’expérience et de jeunes joueurs, nous nous renforçons petit à petit.”

Lloris a passé la dernière décennie à jouer en Angleterre avec Tottenham et a déclaré qu’il partagerait ce qu’il a appris en jouant en Premier League avec ses coéquipiers.

“Certains d’entre nous jouent et s’entraînent quotidiennement avec les joueurs anglais. Si nous pouvons aider nos coéquipiers avec les connaissances acquises en jouant avec les clubs, nous le faisons”, a ajouté Lloris.

“Ils [England] sont bons sur coups de pied arrêtés, ils sont grands, ils ont des joueurs qui peuvent tirer de bons coups francs. Nous devons être très forts, mais notre attaque a ce qu’il faut et peut leur compliquer la tâche.”

Le sélectionneur français Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde avec Les Bleus en tant que joueur et entraîneur, a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup de faiblesses dans l’équipe d’Angleterre, mais qu’elle avait des “points légèrement moins forts”.

“Le rythme est souvent l’une des clés – quand vous êtes rapide, les adversaires ont moins de temps pour s’organiser. Mais vous avez besoin de plus que du rythme pour marquer des buts”, a déclaré Deschamps avant le match au stade Al Bayt.

“Vous pouvez arrêter beaucoup de choses mais il est très difficile d’arrêter quelqu’un très rapidement, surtout dans les transitions.

“L’Angleterre est très forte dans les transitions – plus de la moitié de ses buts sont venus de contre-attaques rapides. Mais elle a aussi d’autres qualités – elle a des capacités techniques, la capacité de marquer des buts et une capacité sur coups de pied arrêtés.”

L’accent a été mis sur la façon dont l’attaquant Kylian Mbappe, le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts, s’en tirera contre la défense anglaise, Kyle Walker déclarant qu’il “ne déroulera pas le tapis rouge” pour l’attaquant lorsqu’ils s’affronteront.

“Je suis sûr que l’Angleterre se sera préparée à l’affronter mais Kylian est en mesure de faire la différence”, a ajouté Deschamps.

“Même lors de son dernier match, il n’était pas à son meilleur, pas au top de sa forme mais toujours décisif [scoring twice in a 3-1 win against Poland]. Nous avons d’autres joueurs qui peuvent aussi être dangereux.”