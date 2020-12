CAPE TOWN: L’Angleterre a mis en doute la force de son environnement bio-sûr au Cap après qu’un joueur sud-africain a été testé positif pour COVID-19[feminine, retardant le report du premier One-Day International prévu vendredi à Newlands.

Le match a été déplacé au dimanche, juste une heure avant son début après le résultat du test positif, et l’avenir de la tournée sera décidé samedi lorsque les équipes et le personnel de l’hôtel seront retestés.

Les deux équipes restent dans le même hôtel, bien qu’elles aient été séparées, sauf sur le terrain.

«L’Angleterre a exprimé son inquiétude et mis en doute la confiance qu’elle a dans l’environnement bio-sûr, et à juste titre s’il y a un joueur qui a été testé positif et a contracté le virus la semaine dernière. Nous respectons ces préoccupations », a déclaré le médecin de l’équipe sud-africaine Shuaib Manjra dans une vidéo publiée vendredi.

«Il y a clairement une infraction, sur laquelle nous avons mené une enquête approfondie pour déterminer où elle s’est produite. Nous avons parlé au joueur, regardé les caméras de sécurité et d’autres informations, et n’avons pas été en mesure de savoir où se trouvait cette source à ce jour. Mais c’est clairement préoccupant. «

Manjra a nié qu’un joueur ait quitté l’hôtel de l’équipe sans autorisation.

«Je peux affirmer catégoriquement qu’aucun joueur ne peut quitter l’environnement de l’hôtel. La sécurité ne permettra pas au joueur de partir à moins qu’il ne le fasse dans un véhicule officiel assigné. «

Si les tests de samedi révèlent des cas plus positifs, il y a de fortes chances que la tournée soit annulée et les matchs prévus pour dimanche, lundi et mercredi seront annulés.

Ashley Giles, directeur général de England Men’s Cricket, a déclaré que la décision de retester les joueurs était la bonne, mais n’a pas commenté la violation potentielle de leur hôtel.

« Au nom de la tournée en Angleterre et de la BCE, je tiens à remercier Cricket South Africa pour son approche concertée visant à reporter l’actuel One-Day International », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Notre première priorité est la santé et la sécurité de l’équipe d’Angleterre et du groupe de direction, et la bonne décision a été prise après des discussions entre les deux conseils d’administration et les équipes médicales respectives. »