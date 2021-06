L’Angleterre est moins qu’impressionnée par la décision que Devon Conway a battu Stuart Broad | Nouvelles de cricket

2:25



L’Anglais Stuart Broad s’adresse aux arbitres après que le Devon Conway de la Nouvelle-Zélande n’a pas été remis

L’entraîneur de bowling Jon Lewis a admis que l’Angleterre était moins qu’impressionnée par la décision d’exclure un guichet néo-zélandais précoce, car les Black Caps ont maintenu leurs chances à une prime lors de la deuxième journée du deuxième test à Edgbaston.

Les touristes auraient eu une fiche de 32-2 au 10e au-dessus si les arbitres sur le terrain avaient donné le retrait à Devon Conway lorsqu’il a devancé Stuart Broad au troisième glissement.

Mais il y avait suffisamment d’incertitude sur la faible prise de Zak Crawley pour appeler le troisième arbitre Michael Gough pour revoir les rediffusions.

3:03 Les experts de Sky Sports, Rob Key et Simon Doull, suggèrent qu’un changement dans la prise de décision est nécessaire après le sursis du Devon Conway de Nouvelle-Zélande au deuxième jour du deuxième test. Les experts de Sky Sports, Rob Key et Simon Doull, suggèrent qu’un changement dans la prise de décision est nécessaire après le sursis du Devon Conway de Nouvelle-Zélande au deuxième jour du deuxième test.

Dès que Richard Kettleborough a donné un «signal doux» en faveur du batteur, il était toujours probable que cela se termine par un sursis, bien que la balance des doutes ait probablement penché en faveur de Broad.

Broad était visiblement furieux et a clairement indiqué sa position, mais la Nouvelle-Zélande était libre d’effectuer 105 autres points avant que Conway ne tombe dans la même combinaison pour 80. Une chute de Joe Root de la batte de Will Young coûterait plus tard à l’Angleterre 75 autres points.

La Nouvelle-Zélande n’a perdu qu’un autre guichet avant les souches, Young devenant le premier scalp test du fileur à temps partiel Dan Lawrence en finale, pour terminer à seulement 74 derrière sur 229-3.

Lewis a été envoyé pour parler au nom de l’équipe, Broad craignant peut-être de dire quelque chose qui attirerait davantage l’attention du père Chris, qui est l’arbitre du match de l’ICC.

11:16 Le meilleur de l’action du deuxième jour du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Edgbaston Le meilleur de l’action du deuxième jour du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Edgbaston

« Vous pouviez voir d’après la réaction sur le terrain qu’ils étaient clairement frustrés par cela », a déclaré Lewis à propos de la décision.

« C’est du sport et cela divise l’opinion. La Nouvelle-Zélande sera heureuse, nous serons frustrés. Mais la question est vraiment de savoir si le signal doux est requis? Devrait-il y en avoir un, ou le gars hors du terrain pourrait-il prendre la décision?

« Il faut se poser la question, est-ce nécessaire ? Faut-il simplifier au maximum la vie des officiels ?

Conway, qui a commencé à tester le cricket comme un naturel après avoir sauvegardé un premier double siècle chez Lord’s la semaine dernière, était plus qu’heureux de s’appuyer sur les protocoles existants.

« Ce fut une période délicate lorsque cela s’est produit … Je l’ai entaillé et j’ai regardé en arrière parce que je n’étais pas sûr à 100% si cela avait porté », a-t-il déclaré à propos de l’incident.

« Je suis resté là à attendre et à voir si l’arbitre allait me donner et heureusement, la décision a été dans mon sens. Je suis assez reconnaissant qu’il ait peut-être rebondi devant le voltigeur et je suis assez heureux d’avoir eu une autre chance.

« Nous avons la technologie pour prouver si les gars l’attrapent ou s’il échoue, pourquoi ne pas utiliser la technologie si nous l’avons? »

L’agacement de Broad d’avoir été refusé était le seul défaut mineur d’une journée où il était confortablement le choix des quilleurs et a également réussi à dépasser la grande antillaise Courtney Walsh pour devenir le sixième plus grand preneur de guichet de l’histoire du Test.

Il a finalement éliminé Tom Latham et Conway pour passer à 520 scalps de carrière et aurait peut-être mérité plus que des chiffres de 2-22 sur 15 overs chics.

« Il était exceptionnel, il a joué fantastiquement bien, a vraiment fait un changement tout le temps et a montré la voie aux autres gars », a déclaré Lewis.

Lawrence avait commencé la journée en terminant 81 non sortis, empêché de faire un premier siècle mais s’étant ensuite mobilisé pour prendre un premier guichet d’essai à la place.

« C’était un vrai guichet bonus », a ajouté Lewis. « Cela nous facilitera un peu la vie et nous donnera quelqu’un de frais avec qui jouer. »

