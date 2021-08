L’Angleterre est mal préparée pour la série indienne, selon l’entraîneur des frappeurs Marcus Trescothick | Nouvelles de cricket

Le batteur anglais Jos Buttler était absent pour un canard le premier jour du premier test contre l’Inde

L’entraîneur des frappeurs Marcus Trescothick a admis que l’Angleterre était entrée dans sa série de tests de renom contre l’Inde sous-préparée après avoir été renvoyée pour 183 le premier jour à Trent Bridge.

L’équipe locale est arrivée pour la rencontre de haut niveau sur le dos d’un flux constant de cricket limité, que ce soit l’action Twenty20 dans le Vitality Blast ou la saison inaugurale de The Hundred, et avait un précieux petit entraînement de balle rouge à appeler. .

Plusieurs des sept premiers n’avaient joué aucun cricket de première classe depuis leur défaite apprivoisée contre la Nouvelle-Zélande en juin, tandis que Jos Buttler et Sam Curran portaient leurs blancs pour la dernière fois il y a six et huit mois, respectivement.

Peut-être alors, ce n’était pas une surprise de voir une attaque de couture indienne pedigree faire des trous dans leurs hôtes au cours de 66 overs qui donne à réfléchir. En tout, il y avait quatre canards, un effondrement nocturne éclairé de six pour 22 et un meilleur score de 64 du capitaine Joe Root.

Temps forts de la journée d’ouverture du premier Test entre l’Angleterre et l’Inde à Trent Bridge Temps forts de la journée d’ouverture du premier Test entre l’Angleterre et l’Inde à Trent Bridge

Trescothick, qui n’a eu que quelques séances significatives avec ses hommes depuis qu’ils ont repris leurs relais dans l’arène du 100 balles, a admis que la liste des rencontres n’avait pas aidé.

Lorsqu’on lui a demandé si le temps de préparation avait été approprié, il a répondu: « Ce n’est probablement pas le cas, non. L’horaire est toujours un problème, essayer de trouver le bon équilibre pour les frappeurs qui entrent dans la série Test.

« Bien sûr, vous voudriez qu’ils jouent une certaine quantité de cricket à balles rouges.

« Nous apprécions tous qu’essayer d’obtenir tout le cricket pour ce dont vous avez besoin tout au long de l’été – équipes de comté, The Hundred, toutes ces compétitions en cours – il n’y a pas de solution facile pour bien faire les choses et quelque chose doit toujours donner.

Le capitaine indien Virat Kohli célèbre le limogeage de l’Anglais Johnny Bairstow

« Nous ne voulons pas l’utiliser comme excuse, mais nous aimerions y consacrer plus de temps au niveau du pli – jouer au bowling avec la balle rouge, faire face à la balle rouge et faire en sorte que la préparation soit légèrement meilleure.

« Si nous pouvions obtenir quelques périodes de temps où nous pourrions obtenir un match de balle rouge à l’avance, si la structure s’adapte, alors excellent.

« Mais assez souvent, vous participez à une série de matchs d’essai en sachant que vous arrivez à l’arrière d’une compétition de ballons blancs et que c’est exactement la façon dont le cricket international est. Vous devez trouver votre chemin en tant que joueur international pour que cela fonctionne . »

La poursuite du débat et de l’introspection sur la future composition du calendrier national est une certitude, mais pour l’instant, l’Angleterre doit tracer un chemin à travers les quatre prochains jours à Nottingham et les quatre prochains matchs après cela.

L’Inde a battu l’Angleterre pour 183 le premier jour du premier test

Pour Trescothick, cela signifie affronter les erreurs rapidement et continuer avec un état d’esprit positif. Avec India 21 sans perte après 13 overs de leur réponse, le rapport de force n’est pas encore irrémédiablement réglé.

« Dans ma carrière de joueur, bien sûr, il y a eu des périodes où les premières manches ne se sont pas bien passées ou les deuxièmes ont échoué et vous avez perdu le match – vous baissez simplement la tête, vous vous mettez à genoux et vous faites les choses correctement pour les prochaines manches, c’est tout ce que vous pouvez faire », a-t-il déclaré.

« Plus nous attirerons d’attention sur cela, cela rendra les choses plus difficiles. En tant qu’entraîneurs, nous essaierons d’absorber cela et de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour s’améliorer. Cela ira bien, il s’agit simplement de s’y tenir.

« Aujourd’hui n’a pas été le jour idéal, bien sûr, mais cela ne définit pas comment le reste du jeu ou le reste de la série va se dérouler. Nous allons partir, panser nos blessures ce soir et trouver un moyen d’essayer de revenir dans le match. »