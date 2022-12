L’Angleterre est «grande favorite» pour battre le Pakistan et remporter le deuxième test à Multan, selon Stuart Broad | Nouvelles du cricket

Stuart Broad pense que l’Angleterre est “grande favorite” pour remporter le deuxième test contre le Pakistan et décrocher une victoire en série car ils ont le bonus de la deuxième nouvelle balle dans leur quête des six derniers guichets.

Le Pakistan a clôturé la troisième journée à Multan sur 198-4 sur 64 overs à la poursuite de 355 et a besoin de 157 points supplémentaires pour égaliser la série de trois matchs à 1-1 après le succès de 74 victoires de l’Angleterre à Rawalpindi la semaine dernière.

Imam-ul-Haq (60 ans) était sorti en fin de journée contre le spinner anglais Jack Leach après avoir partagé un partenariat de quatrième guichet de 108 avec Saud Shakeel (54no) de 83-3.

lundi 12 décembre 4h45





L’Angleterre a repris dimanche 202-5 avec une avance de 281 mais a perdu ses cinq derniers guichets pour 19 points pour être éliminée pour 275.

Broad, qui manque cette série en raison de la naissance récente de son enfant, a déclaré Sky Sports Cricket : “Je pense que le Pakistan a passé une très bonne journée, mais je ne pense pas que l’Angleterre en ait eu une mauvaise.

“Ils ont eu une matinée moyenne avec la batte alors qu’ils auraient pu assez facilement mettre le jeu au lit avec 50 ou 60 courses supplémentaires. Mais ce n’est pas une équipe qui regardera en arrière avec négativité ou tristesse ou quoi que ce soit.

“Le Pakistan a une chance mais c’est beaucoup de courses”

James Anderson, Ollie Robinson et Mark Wood ont respectivement battu Mohammad Rizwan, Babar Azam et Abdullah Shafique avec des livraisons sensationnelles le troisième jour à Multan



“Ce sera, ‘que pouvons-nous faire maintenant pour aller dans une direction positive?’, Et je pense toujours que l’Angleterre est un grand favori sur ce terrain et avec le nouveau ballon au coin de la rue. C’est le jeu de l’Angleterre.

“Le Pakistan a trois véritables n ° 11, donc en tant que groupe de bowling, vous en parleriez en disant” prenez-en un ou deux ici et nous sommes en plein dedans “.

“L’Angleterre sera extrêmement confiante et le Pakistan devra obtenir l’essentiel de ces points avant que le nouveau ballon n’arrive. Le Pakistan a une chance, mais il y a beaucoup de points.”

L’entraîneur des frappeurs anglais, Marcus Trescothick, a déclaré que le nouveau ballon pourrait s’avérer crucial alors que les touristes visent une victoire décisive en série



Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre devrait prendre le deuxième nouveau ballon dès qu’il serait disponible, l’ancien couturier anglais Steven Finn a déclaré Sky Sports Cricket : “Oui, je pense que oui.

“La nouvelle balle a offert plus d’achat pour le spinner afin qu’ils obtiennent cela dans la main de Leach dès que possible et il peut y avoir une opportunité pour Mark Wood de malmener une partie de l’ordre inférieur avec une toute nouvelle balle dure qui va pour embrasser davantage la surface et précipiter ces pâtes.”

Trescothick regarde vers une nouvelle balle

L’entraîneur des frappeurs anglais Marcus Trescothick a ajouté: “Nous ne sommes qu’à 16 overs du nouveau ballon et Jack [Leach] a certainement plus de spin avec la nouvelle balle que l’ancienne.

“Nous sommes toujours dans une très bonne position – quelques guichets supplémentaires auraient été formidables, mais nous sommes heureux là où nous sommes. Nous avons six guichets à jouer et ce sera une journée de jeu énorme. Nous avons vu la plupart des guichets tomber en la première session, donc nous espérons que cela continuera.”

Rizwan pense que le Pakistan est en bonne position pour battre l’Angleterre à Multan



Le Pakistanais Mohammad Rizwan – battu par une livraison de crackerjack de James Anderson après avoir ouvert le bâton – insiste sur le fait que les hôtes peuvent égaliser la série avant le dernier test de la semaine prochaine à Karachi.

Il a déclaré: “Nous avons perdu quatre guichets mais tout le monde a de l’espoir car le terrain est lent et nous avons une bonne profondeur dans notre frappe. J’espère que nous pourrons poursuivre ces courses.”

Regardez la quatrième journée du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Multan, en direct sur Sky Sports à partir de 4h40 lundi.