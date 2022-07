L’Angleterre espère “inspirer la nation” en demi-finale de l’Euro féminin contre la Suède

Les femmes anglaises espèrent “inspirer la nation” lors de leur demi-finale de l’Euro contre la Suède à Bramall Lane à Sheffield mardi avec leur tentative de remporter le trophée pour la première fois, a déclaré l’entraîneur Sarina Wiegman.

Les Lionnes ont atteint le dernier carré après que Georgia Stanway ait marqué avec une magnifique frappe en prolongation pour leur permettre de gagner 2-1 contre l’Espagne mercredi dernier en quarts de finale.

“L’équipe d’Angleterre est prête à jouer le meilleur match demain contre la Suède”, a déclaré Wiegman avant leur affrontement avec la Suède (regarder en direct sur ESPN2 à 15 h HE mardi). “J’espère que nous inspirerons la nation.

“Nous nous sommes préparés à tout. Nous avons parlé de tous les scénarios qui peuvent se produire, donc je pense que nous sommes prêts à tout.”

Wiegman a déclaré qu’un match “très difficile” attendait l’Angleterre car la Suède, qu’elle n’a pas battue dans un tournoi majeur depuis 1984, est bien organisée et très expérimentée.

“Nous sommes l’Angleterre. Nous avons la Suède comme adversaire demain. Ils ont une équipe très forte, nous aussi. Nous espérons juste que nous jouerons notre style de jeu et remporterons la victoire”, a déclaré Weigman. “Tout le monde doit juste rester concentré sur le plan de match et, même s’ils représentent une menace, il s’agit d’un collectif.

“Chaque match est un match différent et ils jouent toujours au plus haut niveau dans les tournois. Ils sont n ° 2 au monde et ce sera un match vraiment difficile.”

Wiegman espérait que les fans joueraient un grand rôle pour aider l’Angleterre à atteindre la finale contre l’Allemagne ou la France, qui se rencontreront mercredi, dans l’édition la plus fréquentée du tournoi.

“Atteindre la demi-finale a déjà été vraiment formidable. Nous avons vu que nous avions apporté beaucoup d’inspiration, mais les fans nous ont également donné beaucoup d’inspiration”, a ajouté Wiegman. “J’espère que les fans vont encore nous apporter beaucoup d’énergie. Nous allons le faire nous-mêmes, mais c’était vraiment une dimension supplémentaire qu’ils nous ont donnée lors de ces derniers matchs.”

Cependant, l’attaquant suédois Kosovare Asllani a déclaré que son équipe outsider ne serait pas intimidée par l’Angleterre ou son soutien écrasant.

“Ce seront deux équipes qui voudront jouer au football. Nous avons vu l’Angleterre jouer un football fantastique jusqu’à présent dans le tournoi, mais nous pensons que c’est un jeu qui nous conviendra”, a déclaré Asllani. “Nous sommes la Suède, nous aimons courir et c’est ce que nous ferons demain.

“De toute évidence, l’Angleterre a un soutien à domicile, mais nous l’avons déjà fait. Nous avons joué contre le Brésil au Maracanã en 2016, avec uniquement des supporters brésiliens. Nous nous attendons à un stade plein avec des supporters anglais.”