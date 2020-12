Dans le même temps, les responsables gouvernementaux étaient optimistes quant à la possibilité de conclure bientôt un accord avec la France pour mettre fin au blocus des ports britanniques et du fret traversant la Manche. Les responsables français ont déclaré qu’ils préparaient des protocoles qui augmenteraient les tests et permettraient au commerce de recommencer, mais les détails des propositions en discussion n’ont pas été rendus publics.

«Je pense qu’il est donc probable que les mesures devront être augmentées à certains endroits en temps voulu, et non réduites», a déclaré M. Vallance.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, a déclaré lundi soir que la nouvelle souche était désormais «partout» à travers l’Angleterre et que les cas ne devraient augmenter que pendant la période des vacances.

Alors que les gouvernements du monde entier se précipitaient pour sceller leurs frontières aux voyageurs britanniques dans le but de contenir une nouvelle variante du coronavirus, les responsables de Londres ont averti que les mesures de verrouillage en vigueur dans la capitale et le sud de l’Angleterre pourraient devoir être étendues.

Alors que presque tous les pays d’Europe interdisent désormais les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne, les responsables de l’Union européenne ont eu du mal à établir des lignes directrices pour les pays membres qui pourraient apporter un semblant d’ordre à la cascade chaotique de fermetures de frontières annoncées au cours des 48 dernières heures.

L’Organisation mondiale de la santé a cherché à tempérer le sentiment croissant d’alerte face à la nouvelle variante et au danger qu’elle représente. «Il n’y a aucune preuve à ce stade qu’il y ait une augmentation de la gravité associée à cette maladie», a déclaré Mike Ryan, le directeur des urgences de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle. « Il est clair qu’il y a des travaux en cours pour examiner la transmission et les taux accrus de transmission et dans quelle mesure cela est attribuable à cette variante particulière. »

Le Dr Ugur Sahin, co-fondateur de BioNTech, qui a développé le premier vaccin approuvé en Occident pour lutter contre le coronavirus, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour le moment suggérant que le vaccin actuel devrait être adapté pour être efficace contre la nouvelle variante.

Mais, a-t-il averti, il faudrait deux semaines avant que les résultats complets des études de laboratoire permettent de mieux comprendre comment les mutations pourraient avoir un impact sur l’efficacité du vaccin.

«Nous pensons qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter tant que nous n’avons pas obtenu les données», a-t-il déclaré.

Si un vaccin adapté était nécessaire, il pourrait être prêt dans les six semaines, a déclaré le Dr Sahin lors d’une conférence de presse mardi. Mais cela nécessiterait une approbation supplémentaire des régulateurs, ce qui pourrait augmenter le temps d’attente, a-t-il déclaré.