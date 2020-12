Les scientifiques ont averti que toute l’Angleterre devrait être immédiatement placée au niveau 4 pour arrêter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus mutant qui a été détectée pour la première fois dans le Kent.

Le SAGE a déclaré que des milliers de personnes supplémentaires seraient désormais infectées au cours de la nouvelle année, l’un de leurs experts, le Dr Zubaida Haque, se demandant aujourd’hui pourquoi le gouvernement n’a pas placé tout le pays sous les restrictions les plus strictes pour sauver des vies.

Elle a tweeté: « Étant donné que nous avons dépassé 70000 décès # COVID19 au Royaume-Uni le jour de Noël, et qu’il y a maintenant plus de patients atteints de coronavirus à l’hôpital qu’à tout autre moment de la pandémie, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre les restrictions # tier4 partout au Royaume-Uni? ? @IndependentSage est très inquiet.

« Compte tenu de la situation de crise, nous sommes avec le plus grand nombre de décès quotidiens avec # COVID19 dans la 2e vague, avec 1000 plus susceptibles d’être infectés en raison de l’assouplissement des règles du niveau 1-3 le jour de Noël ET de l’échec du système de test et de trace du gouvernement , nous avons besoin de # tier4 partout maintenant pour sauver des vies.

La Grande-Bretagne a subi 34693 nouveaux cas de coronavirus le lendemain de Noël – une augmentation de plus de 7000 samedi dernier malgré des chiffres incomplets, a-t-il été révélé aujourd’hui. Sur la photo, des gens aux ventes du lendemain de Noël à Bournemouth aujourd’hui

Mais les décès en Angleterre et au Pays de Galles ont chuté de 55% par rapport aux chiffres de la semaine dernière, 210 étant enregistrés aujourd’hui sur le tableau de bord du gouvernement britannique.

La souche mutante du coronavirus a suscité la peur alors que le nombre de cas augmente considérablement, en particulier à Londres et dans les Home Counties.

Et les chercheurs ont maintenant déclaré qu’il existe «des preuves que l’augmentation pourrait être particulièrement marquée chez les enfants», ce qui soulève la question de savoir si les écoles devraient ouvrir en janvier après les vacances de Noël.

La nouvelle variante entraînera une vague de cas et de décès de coronavirus qui culminera au printemps 2021 à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, ont-ils déclaré.

Les chiffres du 25 décembre ne concernent que l’Angleterre, car les statistiques de la nation décentralisée n’ont pas été incluses dans le tableau de bord du gouvernement à Noël. Et les chiffres du 26 décembre ne sont que l’Angleterre et le Pays de Galles

Cela survient alors que des millions de personnes sont entrées dans le niveau 4 aujourd’hui après que ceux qui étaient déjà soumis aux restrictions les plus strictes des coronavirus aient célébré un Noël Covid de toutes les manières possibles.

Le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire sont passés au niveau 4, créé en réponse à une variante de Covid-19 découverte au Royaume-Uni, à partir de samedi.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de New Forest, sont également passées au niveau le plus difficile.

Les six millions supplémentaires qui sont passés au niveau 4 ont porté le nombre total de personnes soumises aux restrictions les plus strictes à 24 millions, soit 43% de la population anglaise. 24,8 millions supplémentaires sont passés au niveau 3.

Cela est venu après que beaucoup aient dû profiter au maximum d’un jour de Noël déjà soumis à des restrictions de niveau 4 à Londres et dans le sud-est.

Hier, deux femmes ont bravé les éléments pour avoir un déjeuner de Noël socialement éloigné, avec tous les accompagnements, sur Clapham Common à Londres, qui est au niveau 4

Archie, quatre ans, reçoit des cadeaux, socialement éloignés, de ses grands-parents à Sutton Park, à Sutton Coldfield, Birmingham le jour de Noël. Birmingham restera dans le Tier 3

Certains se sont rendus à la plage de Brighton le jour de Noël pour prendre l’air avant de monter d’un palier. Brighton et Hove sont passés au niveau 4 le lendemain de Noël

Des photographies montraient des groupes se réunissant pour manger leurs dîners de Noël sur Clapham Common à Londres tandis que d’autres se dirigeaient vers la plage de Brighton pour prendre l’air avant de passer d’un niveau à 4 le lendemain de Noël.

Pendant ce temps, dans d’autres régions du pays, certaines familles ont pu rendre visite à leurs parents âgés dans des maisons de retraite pour célébrer des festivités. Certaines familles de Birmingham ont été photographiées en train de rencontrer des grands-parents dans des parcs pour échanger des cadeaux.

Au niveau 4, aucun mixage domestique n’est autorisé, bien qu’une personne puisse rencontrer une autre personne à l’extérieur dans un espace public, tandis que tous les magasins et entreprises non essentiels doivent fermer, y compris les soins personnels et les divertissements à l’intérieur.

Personne ne peut entrer ou sortir des zones de niveau 4 et les résidents ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

Pendant ce temps, Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington sont passés au niveau 3.

Les familles se sont rendues pour la traditionnelle baignade de Noël sur la plage vendredi à Brighton. La zone est passée au niveau 4 aujourd’hui

Mary Orme (à droite) et son fils Michael McKimm embrassent leur mère et leur grand-mère, Rose McKimm, lors d’une visite le jour de Noël à la maison de soins Aspen Hill Village à Hunslet, Leeds. La maison de soins a pu accueillir près de 50 visites pour les membres de la famille ce Noël après avoir mené avec succès des essais de tests de flux latéral pour le coronavirus

Certaines familles de Birmingham ont été photographiées en train de rencontrer des grands-parents dans des parcs pour échanger des cadeaux. Cette famille le fait tout en prenant ses distances le jour de Noël

Les nageurs font un plongeon le jour de Noël à Blackroot Pool à Sutton Park, à Sutton Coldfield, Birmingham le jour de Noël. La zone reste au niveau 3

Des photographies montraient des groupes se réunissant pour manger leurs dîners de Noël sur Clapham Common à Londres le jour de Noël alors que la ville est au niveau 4

Archie, quatre ans, reçoit des cadeaux, socialement éloignés, de ses grands-parents à Sutton Park, à Sutton Coldfield, Birmingham, le jour de Noël

Beaucoup se sont rendus pour la traditionnelle baignade du jour de Noël sur la plage de Brighton avant que la ville ne passe aux restrictions de niveau 4 le lendemain de Noël.

Albie, Clive et leur père Hudson font un plongeon le jour de Noël dans la mer à Saltdean, East Sussex, le jour de Noël. La zone est passée au niveau 4 le lendemain de Noël

Dans le niveau d’alerte «très élevé», aucun mélange domestique n’est autorisé à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf dans les parcs et jardins publics.

Tous les services d’accueil sont fermés, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, et les lieux d’hébergement et de divertissement doivent fermer.

Cornwall et Herefordshire sont passés au niveau 2 à partir du 26 décembre, où les principales restrictions sont l’interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur, mais la « règle de six » s’applique à l’extérieur.

Les lieux d’accueil doivent fermer à moins de servir des repas copieux avec des boissons, tandis que les grands événements sportifs et de divertissement sont autorisés mais avec un public très limité.

Les îles Scilly, qui ne comptent que 2000 habitants, étaient la seule région d’Angleterre à rester au niveau 1.

Au niveau d’alerte le plus bas, la « règle de six » doit s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur, alors qu’il doit y avoir un service de table dans les lieux d’accueil, avec les dernières commandes à 22h et l’heure de fermeture à 23h.