L’Angleterre enregistre l’été le plus chaud de tous les temps après que les températures ont atteint un nouveau sommet de 40,3 ° C pendant la canicule

L’ANGLETERRE a enregistré son été le plus chaud de tous les temps après que les températures aient atteint un nouveau sommet de 40,3 °C.

Le Met Office a déclaré que les données provisoires recueillies en juin, juillet et août montraient un lien avec 2018 pour le record saisonnier.

Les huit premiers mois de 2022 ont été les plus chauds depuis le début des enregistrements en 1884, avec une température moyenne de 10,51C (50,9F) Crédit : PA

Le pays a connu une température moyenne de 17,1 ° C (62,7 ° C) au cours des trois mois.

Les chiffres signifient que quatre des cinq étés les plus chauds jamais enregistrés remontent à 2003.

Le cap des 40,3 °C (104,5 °F) a été atteint à Coningsby, dans le Lincolnshire, en juillet.

Le Dr Mark McCarthy, du Centre national d’information sur le climat, a déclaré hier: «Pour atteindre son été le plus chaud commun, il faut plus qu’une chaleur extrême sur quelques jours, nous ne devons donc pas oublier que nous avons connu des périodes chaudes et chaudes persistantes en juin et Août aussi.

Pour la Grande-Bretagne dans son ensemble, il s’agit du quatrième été le plus chaud, derrière 2018, 2006 et 2003.

L’année a commencé avec le jour de l’An le plus chaud jamais enregistré, qui a atteint 16,3 ° C (61,3 ° F) à Londres et chaque mois depuis a été plus chaud que la moyenne en Angleterre.

Les huit premiers mois ont été les plus chauds depuis le début des enregistrements en 1884, avec une température moyenne de 10,51C (50,9F).

C’est aussi la plus sèche depuis 1976.

Jusqu’à présent cette année, seuls 348 mm de pluie sont tombés en Angleterre, entraînant des conditions de sécheresse par endroits.

Le Dr McCarthy a ajouté: “Il est trop tôt pour spéculer sur la façon dont l’année dans son ensemble se terminera, mais les conditions chaudes persistantes sont certainement notables et ont certainement été rendues plus probables par le changement climatique.”