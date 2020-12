L’Angleterre a enregistré 401 autres décès à l’hôpital dus au coronavirus le jour de Noël.

Le chiffre sombre, qui concerne les décès à l’hôpital liés à Covid enregistrés au cours des dernières 24 heures, se compare à 317 il y a une semaine.

Les 401 décès enregistrés par NHS England concernaient des patients testés positifs pour le virus.

Il y en avait 33 autres où cela était mentionné sur le certificat de décès de la personne.

Aucun des décès n’avait moins de 40 ans et tous sauf 14 avaient des problèmes de santé sous-jacents, selon les dernières données.

Cela signifie que le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux s’élève désormais à 48 150 personnes.

Selon les dernières données, 401 autres personnes sont décédées des suites d’un coronavirus dans des hôpitaux en Angleterre. Sur la photo, Matt Hancock révélant de nouvelles restrictions le 23 décembre

Le nombre de personnes atteintes de coronavirus en Angleterre la semaine dernière a atteint les niveaux d’avant le deuxième verrouillage avec près de 646000 personnes porteuses de la maladie

La mort et l’infection séparées publiées dans le cadre du tableau de bord quotidien Covid-19 ne seront publiées que pour l’Angleterre aujourd’hui.

L’Irlande du Nord n’a pas mis à jour ses chiffres de décès hier. Ils ne reprendront que le 28 décembre. Il n’y aura pas de données pour le Pays de Galles le 25 décembre ou le 1er janvier.

De même, en Écosse, les chiffres des décès ne seront pas mis à jour aujourd’hui jusqu’au 28 décembre. Il n’y aura pas non plus de chiffres entre le 1er janvier et le 4 janvier.

Cela intervient alors que plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Écosse alors que les mesures ont été assouplies pour Noël.

Au total, 1 165 nouveaux cas ont été signalés par le gouvernement écossais au cours des dernières 24 heures, selon de nouveaux chiffres.

Ce nombre représente 4,3% de tous les tests effectués pendant cette période, contre 5,3% la veille.

Au total, 118 035 cas ont été signalés en Écosse depuis le début de la pandémie.

Le dernier chiffre vient alors qu’une nouvelle souche de coronavirus s’empare du sud-est de l’Angleterre. On pense que la souche est meilleure pour se propager, mais on ne pense pas encore qu’elle soit plus mortelle.

Une personne sur 85 en Angleterre est maintenant infectée par le coronavirus, la moitié d’entre elles ont attrapé la nouvelle souche super-infectieuse et les cas à Londres ont triplé en deux semaines.

Mais les données de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que l’épidémie est tirée par les régions du sud, où la variante est devenue la souche dominante, avec encore des cas. chute de l’aplatissement dans le Nord et les Midlands, où il n’est pas encore généralisé.

Les responsables craignent, cependant, que ce n’est qu’une question de temps avant que la variante mutante – qui est jusqu’à 56% plus infectieuse que le Covid ordinaire et qui a été détectée pour la première fois dans le Kent en septembre – ne devienne répandue partout.

Environ les deux tiers des personnes testées positives à Londres, dans l’Est et dans le Sud-Est, auraient la nouvelle variante, a déclaré l’ONS. À l’échelle nationale, on pense que la souche représente 50% des infections.