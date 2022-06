L’Angleterre en tête après le cliquetis tardif des guichets laisse la Nouvelle-Zélande sous pression à Headingley | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième journée du troisième LV= Insurance Test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley

Les quilleurs anglais ont riposté avec quatre guichets après le thé pour donner l’avantage à l’équipe locale après la troisième journée du troisième test à Headingley.

La Nouvelle-Zélande était 125-1 au thé, menant par 94, et en mesure de prendre les commandes, mais Jamie Overton a retiré Tom Latham (76) avec le premier ballon de la séance du soir et, après un court retard de pluie, l’Angleterre a frappé trois autres fois pour laisser les visiteurs 168-5, menant par 137, lorsque la pluie est revenue pour mettre fin prématurément au jeu de la journée.

L’Angleterre avait précédemment affiché 360 pour gagner une avance de 31 manches en première manche, avec les merveilleuses manches de Jonny Bairstow terminées sur 162 et Overton manquant terriblement dans sa tentative de marquer un siècle à ses débuts, rejeté par Trent Boult (4-104) pour 97.

Nouvelle-Zélande 329 all out – Mitchell (109), Blundell (56) ; Lessivage (5-100), Large (3-62)

Angleterre 360 ​​all out – Bairstow (162), J Overton (97); Boult (4-104), Sud (3-100)

Nouvelle-Zélande 168-5 – Latham (76), Williamson (48) ; Potts (2-20), racine (1-7)

Latham et Kane Williamson (48) semblaient avoir changé l’élan du jeu, mais la vague tardive de l’Angleterre signifie que les Black Caps – encore une fois dans cette série – comptent sur Daryl Mitchell (4no) et Tom Blundell (5no) pour les sortir de un trou.

Overton tombe cruellement à court d’un premier siècle

Bairstow avait à juste titre occupé le devant de la scène après avoir atteint un majestueux siècle de 95 balles le deuxième soir, mais alors que le jeu commençait le troisième jour, l’Angleterre reprenant 264-6 après avoir été 55-6, l’accent s’était déplacé sur le partenaire junior de ce remarquable double siècle. supporter.

Overton avait 11 points de moins sur une centaine à ses débuts après avoir magnifiquement frappé la veille au soir. Mais il y avait des signes compréhensibles de nervosité alors qu’il essayait de se remettre en marche.

Il n’y avait pas de tels problèmes pour Bairstow et il célébrait bientôt ses 150, à partir de seulement 144 balles, le deuxième 150 le plus rapide d’un joueur anglais en test de cricket.

À l’autre bout, Overton se rapprochait de plus en plus de son jalon et un entraînement, pressé devant le voltigeur de couverture pour quatre hors de Boult, a été accueilli par une énorme acclamation de la part de la foule de Headingley.

Le grand moment n’est jamais arrivé pour Overton, cependant, car, après avoir joué et raté plusieurs fois, Boult a trouvé son avantage et Daryl Mitchell a empoché la prise basse au premier glissement.

La déception d’Overton était claire et Bairstow a couru pour consoler son coéquipier alors qu’il se dirigeait vers une ovation debout, avec un dernier coup de batte en colère alors qu’il enjambait la corde.

Jamie Overton a été consolé par Jonny Bairstow après avoir raté un premier siècle de test

Un record d’Angleterre de 241 points pour le septième guichet était terminé, mais le plaisir de l’équipe locale avec la batte s’est poursuivi.

Bairstow et Broad gagnent la tête de la première manche de l’Angleterre

Bairstow les a emmenés à 300 avec une limite à travers les couvertures avant que Stuart Broad ne ravisse les fans en pompant Boult sur une couverture supplémentaire pour une paire de quatre et en la suivant avec un gros six droit.

Neil Wagner a été tiré dans les gradins à côté par Broad, l’Angleterre dépassant les premières manches de la Nouvelle-Zélande 329 dans le dernier avant les boissons.

Les manches se sont terminées assez brusquement avec Broad (42 sur 36 balles) joué par Tim Southee (3-100) et Bairstow, après avoir été abandonné par Michael Bracewell sur 161, se tenant pour donner au off-spinner son premier guichet et apporter pour terminer une manche fabuleuse.

Bairstow a été ovationné à la fin d’une merveilleuse manche

Jack Leach (8) a ensuite été piégé lbw par Southee pour conclure les manches après seulement 67 overs, l’Angleterre, de 55-6, ayant réussi à se frayer un chemin vers une avance pratique en première manche.

Il n’y avait aucune chance de pause pour Bairstow après ses exploits avec la batte car il a été appelé à garder le guichet avec Ben Foakes souffrant d’un dos raide et renvoyé à l’hôtel de l’équipe.

Latham et Williamson prennent la tête des Black Caps après le déjeuner

Les ouvreurs des Black Caps ont traversé les cinq overs jusqu’au déjeuner, mais Will Young est tombé peu après la pause, devançant l’impressionnant Matthew Potts à Ollie Pope à la troisième glissade avec un entraînement lâche.

Williamson est venu rejoindre Latham, les deux joueurs ont eu du mal à faire des courses dans la série, mais le terrain commençant apparemment à s’aplatir – même si le ballon occasionnel en faisait assez pour encourager les quilleurs – le duo expérimenté avait rapidement l’air à l’aise, le déficit de la première manche a été anéantie et la Nouvelle-Zélande s’est mise à construire une avance gagnante.

Tom Latham a mis fin à une série difficile avec un demi-siècle

Ben Stokes s’est mis au bowling pour la première fois du match après 22 overs, mais a eu du mal à trouver le rythme alors qu’il envoyait à plusieurs reprises des demi-volées de moignon de jambe de Latham que le gaucher n’était que trop heureux de mettre de côté au milieu du guichet.

Cela a permis à Latham de passer à son 23e Test cinquante, et le premier de la série, à partir de 70 balles et il était passé à 72 avant que l’Angleterre ne se façonne ensuite une chance.

À l’approche du thé, Broad a fait ce qu’il a fait aux gauchers si souvent ces dernières années autour du guichet. La balle a été inclinée, étouffée et le bord a été trouvé. Mais à cette occasion, le hic a été lâché. Joe Root le coupable au premier glissement.

L’Angleterre a riposté en soirée

Un au thé, l’avance de la Nouvelle-Zélande n’était que d’un peu moins de 100 et l’opportunité était là pour eux de prendre le contrôle du concours.

Kane Williamson a réalisé son meilleur score de la série mais n’a pas atteint un demi-siècle

Au lieu de cela, pour la énième fois de la série, l’Angleterre est revenue en force lors des World Test Champions.

Première balle après le thé, Overton a rattrapé Latham. L’angle autour du guichet et du pincement fait pour un autre gaucher.

Le lanceur rapide l’a soutenu avec un videur pointu pour saluer Devon Conway, qui a été cogné sur le casque.

L’Angleterre était en place mais avant qu’elle ne puisse faire d’autres incursions, une bande de pluie est arrivée et bien que les arbitres aient d’abord essayé de continuer le jeu, cela s’est aggravé et un retard de 20 minutes s’est ensuivi.

Encore une fois, cependant, la pause a fonctionné pour l’Angleterre avec Root (1-7) compensant sa chute précédente en renvoyant Conway avec le premier ballon après le redémarrage. Le gaucher a poussé vers l’avant, a obtenu un bord intérieur et Pope a pris une brillante prise à une main à la jambe courte.

Ollie Pope a pris une prise sensationnelle à la jambe courte alors que Joe Root a frappé juste après le retard de la pluie

Root a été rapidement retiré de l’attaque et remplacé par Potts (2-20). Ce fut un changement inspiré alors que la couture de Durham a retiré le Williamson bien placé (48), grignotant le ballon une fraction et extrayant un peu de rebond supplémentaire à l’arrière d’une longueur pour trouver l’avantage jusqu’à Bairstow.

Headingley avait repris vie et Broad, Stokes, Bairstow et Root ont tous fait leur part de gestes vers la terrasse ouest pour maintenir le volume à un niveau élevé.

La pression augmentait sur la Nouvelle-Zélande et un autre changement de bowling avisé de Stokes a amené le guichet suivant, Henry Nicholls (7) avançant vers Leach (1-26) mais ne réussissant qu’à remettre le ballon au spinner du bras gauche pour un retour direct. attraper.

Alors que les nuages ​​s’assombrissaient au-dessus de nos têtes, l’Angleterre s’efforçait de rompre le partenariat qui leur avait causé tant de douleur ces dernières semaines, mais Mitchell et Blundell ont tenu bon jusqu’à ce que la pluie revienne pour clore la journée.

Statistiques du jour

C’est la 229e fois qu’une équipe perd son sixième guichet à 55 ou moins. Le 360 ​​de l’Angleterre est le total le plus élevé auquel une équipe ait récupéré, battant le précédent record de 284 par l’Australie contre l’Angleterre à Sydney en 1895.

Mis à part Jonny Bairstow, le seul autre joueur du Yorkshire à avoir marqué au moins 150 dans un test pour l’Angleterre à Leeds est Geoffrey Boycott, qui a marqué 246 points contre l’Inde en 1967 et 191 contre l’Australie en 1977. Matthew Elliott, Sachin Tendulkar et Younis Khan ont tous marqué Plus de 150 dans les tests ici et a également représenté le Yorkshire.

Regardez le quatrième jour du troisième test d’assurance LV = entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, à Headingley, en direct sur Sky Sports Cricket avec une couverture à partir de 10h15 et le jeu commence à 11h, dimanche.