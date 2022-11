L’Angleterre en phase à élimination directe, renvoie le Pays de Galles à la maison

AL RAYYAN, Qatar – L’Angleterre a battu le Pays de Galles 3-0 au stade Ahmad bin Ali mardi pour prendre la tête du groupe B, préparant un huitième de finale dimanche prochain contre le Sénégal, deuxième du groupe A.

L’équipe de Gareth Southgate a marqué deux fois en deux minutes après une première mi-temps sans but alors que Marcus Rashford a tiré sur un superbe coup franc à la 50e minute avant que Phil Foden ne rentre à la maison grâce à la passe de Harry Kane.

Rashford a ensuite ajouté son deuxième sur 68 minutes alors que la première apparition du Pays de Galles en Coupe du monde en 64 ans s’est terminée par une sortie de phase de groupes pour la première fois lors d’un tournoi majeur.

Réaction rapide

1. L’Angleterre avance avec les changements de Southgate payants

Parfois, un changement peut vous faire du bien. On s’attendait à ce que Gareth Southgate rafraîchisse son équipe d’Angleterre après une performance terne contre les États-Unis et il a apporté quatre modifications, recrutant Marcus Rashford, Phil Foden, Jordan Henderson et Kyle Walker.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 3 2 1 0 +7 sept 2 – États-Unis 3 1 2 0 +1 5 3 – Iran 3 1 0 2 -3 3 4 – Pays de Galles 3 0 1 2 -5 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Une ouverture modérée de 45 minutes a suivi où l’Angleterre était une fois de plus coupable de déplacer le ballon trop lentement, bien que le Pays de Galles se soit installé avec un bloc défensif bas et une ambition limitée, déterminé à rester dans le match aussi longtemps que possible. L’Angleterre est sortie avec plus d’intention en seconde période et c’est Rashford qui a fourni l’étincelle d’une situation de ballon mort, brisant un coup franc à la 50e minute devant Danny Ward, qui regrettera d’avoir fait deux petits sauts à sa droite alors que le ballon volait. à sa gauche.

La clameur pour l’inclusion de Foden avait été généralisée et il a justifié ces appels avec une seconde bien prise pour anéantir les espoirs du Pays de Galles avec tellement de temps restant que Southgate a pu reposer les joueurs clés avec le match de dimanche contre le Sénégal à l’esprit.

Et après que Southgate ait été critiqué pour sa gestion dans le match contre le Pays de Galles, il convient de noter que le but de Foden était en partie le produit de Rashford et de l’ailier de Manchester City qui a changé de flanc quelques instants plus tôt.

Marcus Rashford a marqué deux fois alors que l’Angleterre éliminait le Pays de Galles de la Coupe du monde. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

2. Kane n’a pas besoin de marquer pour livrer

Harry Kane y est opposé dans son désir de conserver le Soulier d’or qu’il a remporté il y a quatre ans en Russie mais cela n’a guère d’importance pour l’Angleterre en ce moment. Il y avait un consensus à l’époque sur le fait que les espoirs de progrès de l’Angleterre reposaient en grande partie sur la finition clinique de Kane, mais ce n’est pas le cas avec l’Angleterre 2022 étant donné le nombre d’options offensives de chaque côté de lui.

Après deux passes décisives lors de la première victoire de l’Angleterre contre l’Iran, il est redevenu fournisseur avec une brillante passe pour le but de Foden, récupérant le ballon de Rashford et envoyant un centre parfaitement pondéré au second poteau. Plus tôt dans le match, Kane aurait pu obtenir une autre passe décisive avec une jolie passe à Rashford dans les 10 premières minutes.

La condition physique de Kane a été débattue depuis qu’il a contracté un problème de pied contre l’Iran, mais le joueur de 29 ans a semblé plus vif ici et bénéficiera du repos qui lui a été accordé, remplacé par Callum Wilson après seulement 57 minutes.

Cela irritera Kane qu’il n’ait pas encore trouvé le filet au Qatar, tel est son appétit implacable pour marquer des buts, mais sa contribution globale a toujours été vitale puisqu’il devient le premier joueur anglais depuis David Beckham en 2002 à aider sur trois buts.

Gareth Bale est sorti après une première mi-temps terne lors de la défaite du Pays de Galles contre l’Angleterre. INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

3. Le Pays de Galles sort avec un gémissement, mais Bale doit-il continuer à jouer ?

Ce serait triste si l’un des meilleurs joueurs de la dernière décennie sortait comme ça. La spéculation a persisté que mardi pourrait être la dernière apparition de Gareth Bale sous un maillot du Pays de Galles. Il pourrait encore s’agir du dernier match de toute sa carrière étant donné qu’il est actuellement difficile de savoir s’il reviendra au LAFC en février, bien qu’il reste sous contrat avec les champions de la Coupe MLS jusqu’en juin 2023 au moins.



Le joueur de 33 ans a fait des bruits positifs sur le fait de jouer avec le Pays de Galles jusqu’à l’Euro 2024 et il l’a affirmé après le match de mardi, et peut-être que la frustration face au manque d’impact dans ces finales pourrait attiser un feu en lui. Il courait sur les vapeurs ici, ne touchant le ballon que sept fois au cours des 45 premières minutes, ne complétant qu’une seule passe.

Ce fut néanmoins une surprise lorsque le manager Rob Page a retiré l’ailier à la mi-temps étant donné qu’il est toujours capable d’un moment de génie. En cinq minutes, Rashford avait placé l’Angleterre devant et la course du Pays de Galles était lancée.

Il y aura également des points d’interrogation sur l’avenir international d’Aaron Ramsey compte tenu de ses démonstrations individuelles modérées; le milieu de terrain niçois autrefois infatigable fête ses 32 ans en décembre et a regardé le rythme pendant une grande partie de ce tournoi.

Notes des joueurs

Pays de Galles: Quartier 5, N Williams 5, Mepham 6, Rodon 6, B Davies 6, Allen 6, Ampadu 6, Bale 4, Ramsey 5, James 5, Moore 5.

Sous-marins: Roberts 6, Johnson 6, Morrell 6, Wilson 6, Colwill 6.

Angleterre: Pickford 7, Walker 7, Stones 7, Maguire 7, Shaw 7 ; Henderson 7, Rice 7, Bellingham 8, Foden 8, Kane 8, Rashford 8.

Sous-titres : Alexander-Arnold 6, Phillips 7, Wilson 7, Trippier 6, Grealish 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Marcus Rashford, Angleterre.

Son doublé a été le point culminant d’une démonstration énergique dans laquelle il a rejoint Enner Valencia, Kylian Mbappe et Cody Gakpo en tant que meilleurs buteurs du tournoi.

PIRE : Gareth Bale, Pays de Galles.

Non seulement incapable de porter les espoirs d’une nation, mais semblait à peine capable de courir, probablement à cause d’une blessure.

Faits saillants et moments marquants

Un jeu de jambes astucieux de Marcus Rashford sur son deuxième but de la nuit, la première fois qu’il a marqué un doublé pour l’Angleterre.

UN AUTRE BUT POUR MARCUS RASHFORD 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pWcUpT0tuw – Football FOX (@FOXSoccer) 29 novembre 2022

Avec trois buts marqués jusqu’à présent lors de la Coupe du monde, la star de Manchester United plaide pour le Golden Boot.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’Anglais Marcus Rashford sur ses deux buts, à BBC One : “Des moments comme celui-ci, c’est pour ça que je joue au football. Les plus grands moments, les meilleurs moments. Je suis heureux que nous passions au prochain tour du tournoi parce que j’ai des ambitions énormes pour cette équipe et je pense que nous pouvons jouer encore mieux qu’aujourd’hui.”

Le capitaine du Pays de Galles Gareth Bale sur son avenir : “Nous n’avons pas tout à fait répondu à nos attentes dans ce tournoi. Nous n’avons pas très bien joué. … Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai et aussi longtemps que je serai recherché. Nous y retournons en mars [for Euro 2024 qualifying].”

Le manager du Pays de Galles Robert Page sur le début de soirée de Bale: “Il avait du mal pendant la première mi-temps avec ses ischio-jambiers et n’aurait été en forme qu’à 70% pour la seconde mi-temps et nous avions besoin de tout le monde au complet, donc c’était la bonne décision pour l’équipe de le retirer et il l’a accepté.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’Angleterre devient la septième équipe à marquer 100 buts en Coupe du monde, rejoignant le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, l’Italie, la France et l’Espagne.

– Harry Kane mène tous les joueurs de la Coupe du monde avec trois passes décisives. Vainqueur du Soulier d’or à la Coupe du monde 2018 (six buts), Kane mène également tous les joueurs des deux tournois en termes de contributions de buts avec neuf.

Suivant

Pays de Galles: La première campagne de Coupe du monde des Dragons depuis 1958 est maintenant terminée, terminant dernière du groupe B. L’équipe est hors de combat jusqu’à un trio de matches de qualification pour l’Euro 2024 (contre la Croatie, la Lettonie et l’Arménie) en mars.

Angleterre: Vainqueurs du groupe B, les Three Lions affronteront le Sénégal, deuxième du groupe A, dimanche en huitièmes de finale.