Terry O’Connor explique pourquoi il est confiant pour l’Angleterre à la Coupe du monde et regarde pourquoi Daryl Powell sera un acte difficile à suivre à Castleford …

L’entraîneur de l’Angleterre, Shaun Wane, a admis la semaine dernière que Sam Tomkins remportait la course pour devenir un arrière pour la Coupe du monde d’octobre. De toute évidence, il n’a pas encore eu la chance de sélectionner une équipe à cause de Covid, mais c’est une énorme 2021 pour Wane et pour un certain nombre de joueurs.

En tant qu’entraîneur national, il doit être convaincu que Sam peut livrer la plus grande scène sous pression. Il a toujours eu de bons rapports avec ses joueurs et, bien sûr, a nourri Sam à Wigan avant de partir pour la Nouvelle-Zélande, mais si j’étais un arrière avec des aspirations internationales, je serais ravi que le patron de l’Angleterre ait révélé sa main. .

Pour les rivaux de la Super League comme Niall Evalds, Stefan Ratchford, Zak Hardaker (bien qu’un arrière ou un centre) et Jake Connor, un gant a été bel et bien jeté, et cette concurrence intense ne peut que profiter à l’équipe nationale.

Connor en particulier, qui était mon conseil pour Man of Steel avant qu’un ballon ne soit botté, a commencé la Super League XXVI sous une forme fulgurante, avec l’influence de Brett Hodgson déjà évidente. En déclarant Tomkins son numéro un, Sam doit jouer avec tout le monde le pourchassant.

La même chose peut être dite à hooker, une autre position où Wane n’a que l’embarras du choix. James Roby, Paul McShane et Daryl Clark affrontent Josh Hodgson, candidat au Dally M 2016. J’adore l’honnêteté de Shaun – il leur dira qui est devant eux et ce qu’ils doivent faire pour changer les choses.

Cela permettra de tirer le meilleur parti de ces prétendants qui ne sont pas en pole position, et j’aurais aimé cela, tout comme les joueurs avec qui j’ai joué. C’est pourquoi je suis vraiment optimiste à propos de cette Coupe du monde; beaucoup de compétition, avec quelques étoiles filantes qui doivent encore émerger au fur et à mesure que la saison se développe.

En parlant de l’homme d’acier en titre, Castleford a dominé l’agenda des nouvelles cette semaine. De toute évidence, les Tigres seront totalement différents en 2022 avec le départ de Daryl Powell. Il voudra emporter avec lui deux de ses précieux atouts, Jake Trueman et Peter Mata’utia, si les rumeurs sont vraies.

Je crois comprendre que Ryan Sheridan va également déménager en tant qu’assistant de Powell. Il faisait partie de l’équipe de rêve avec Daryl, et tous les entraîneurs du jeu seront conscients du travail qu’ils ont accompli sur et en dehors du terrain, à partir du moment où ils ont fait de Featherstone une telle force dans le championnat. Il a été chassé par les Tigres et maintenant il a été pris au piège par l’un des clubs les plus riches du jeu. Powell sait que son stock est vraiment élevé et je suis sûr qu’il voudra un contrôle pratique de tout au stade Halliwell Jones, de la même manière qu’il a carte blanche dans la jungle.

Quant à son remplaçant, je pense que c’est un calice empoisonné pour le prochain responsable. Powell est un acte énorme à suivre. Avec Brian McDermott déjà en train de se retirer du poste, je suis sûr que des noms comme James Ford à York intéresseront les Tigers, mais l’actuel assistant des Wolves et ancien talonneur de Cas, Andrew Henderson, sera sûrement un concurrent sérieux.

Warrington était l’une des cinq équipes face à l’opposition du championnat ce week-end et c’était génial de regarder ces batailles de David et Goliath. Alors que les clubs d’élite se battent toujours pour de grandes signatures à l’étranger, ils recherchent également le prochain Chris Hill, Alex Walmsley, Zak Hardaker, Tom Lineham ou plus récemment James Bentley du bas de la pyramide.

Quand je repense à cinq ans en arrière, à ces jeunes joueurs signés par les clubs de la Super League à l’âge de 16 ans – trop jeunes, je pense, mais ce n’est que mon opinion – vous ne pouvez jamais dire où ces talents pourraient être au moment où ils atteignent 19 ans ou 20.

C’est fou, mais en 2016, 75% des signatures faites par les clubs SL provenaient du quartile un ou deux de l’année scolaire (c’est-à-dire septembre-novembre ou décembre-février), 45% de ces 75 étant nés dans le quartile un. .

Cela me dit que ce sont les enfants les plus grands, les plus forts et les plus rapides qui ont les opportunités. La raison pour laquelle je retourne en 2016 et regarde le championnat et la Ligue 1, c’est que je m’intéresse à ces jeunes qui n’ont pas encore réussi à atteindre et à réaliser leur potentiel dans la première division – espérons que Walmsley et Bentley pourront jouer un rôle modèles pour les inspirer à réaliser leurs rêves.

Les doigts croisés les grands garçons continuent de surveiller les divisions inférieures. Par exemple, lorsque nous avions 15/16 ans, Barrie n’avait jamais été près des comtés du Nord-Ouest ni joué de rugby représentatif puisqu’il était né à la fin de juillet. Je suis né en octobre – et j’ai toujours été l’un des enfants les plus gros et les plus gros du monde – alors j’ai eu plus de joie à être sélectionné à des grades représentatifs. Mais le 18/19, tout s’est stabilisé, avec Baz à mes côtés pour BARLA, et trois ans plus tard, il affrontait les Australiens à Wembley avec le côté britannique.

À tous ces jeunes qui jouent dans le championnat en ce moment, n’abandonnez pas ces rêves. Et pour ceux qui sont actuellement dans le top niveau, qui se font un nom chaque semaine en direct sur Sky Sports, appréciez votre chance et donnez-lui le meilleur de vous-même. Parce que croyez-moi, votre carrière est terminée avant que vous ne le sachiez. Si vous êtes assez chanceux, il vous restera de l’argenterie et de bons souvenirs ou un visage brisé que seule une mère pourrait aimer, comme le Mac Barrie susmentionné!