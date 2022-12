L’Angleterre empêchera Didier Deschamps de rejoindre un club exclusif s’il bat la France – voici comment

Pour l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) et France (s’ouvre dans un nouvel onglet)Coupe du monde de samedi soir 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) Quart de finale, c’est finalement une chose – se qualifier pour le dernier carré – mais pour l’entraîneur-chef des Bleus, Didier Deschamps, il y a quelque chose d’assez important à faire d’un point de vue individuel.

Après avoir guidé les Bleus vers la gloire il y a quatre ans en Russie, Deschamps cherche à réaliser l’exploit sans précédent de remporter des Coupes du monde consécutives en tant que manager.

En fait, cela n’a jamais été fait qu’une seule fois – en 1938 par le légendaire patron italien Vittorio Pozzo, qui a dirigé les Azzurri vers les deux premiers de leurs quatre triomphes en Coupe du monde.

Le Brésil a également conservé la Coupe du monde – remportant le trophée (original, Jules Rimet) en 1958 et 1962 – mais ils l’ont fait sous différents managers.

Si Deschamps ramène la France jusqu’au bout au Qatar, il deviendra également la deuxième personne à être impliquée dans trois victoires en Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur combinés – après Mario Zagallo (qui l’a remporté avec le Brésil en tant que joueur en 1958 et 1962, puis comme gérant en 1970).

En tant que joueur, Deschamps a été capitaine des Blues lors de leur premier succès à domicile en 1998, ce qui signifie que la campagne triomphale de 2018 l’a vu devenir la troisième personne à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur – après Zagallo et Franz Beckenbauer (qui ont revendiqué l’ultime titre du football). prix en tant que joueur et entraîneur en 1974 et 1990 respectivement avec l’Allemagne de l’Ouest).