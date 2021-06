L’Angleterre élimine l’Allemagne de l’Euro 2020 et commence ainsi à guérir son complexe d’infériorité

LONDRES – Le plus grand test de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre s’est terminé avec un résultat qui peut redéfinir la façon dont la nation se considère lors des grands tournois, battant l’Allemagne 2-0 mardi en huitièmes de finale à l’Euro 2020 et mettant fin au temps de Joachim Low à la tête de Die Nationalmannschaft.

Les Three Lions ont peut-être atteint une demi-finale de la Coupe du monde sous Southgate en 2018, mais ils l’ont fait sans battre aucune des nations d’élite et ont sans doute succombé au premier test approprié auquel ils ont été confrontés lors d’une défaite en prolongation contre la Croatie. La déception biennale est tissée dans le tissu de la conscience sportive de l’Angleterre, un complexe d’infériorité construit au fil des décennies qui s’est auparavant manifesté par une peur de l’échec, de la fatigue et de la frustration.

L’Angleterre n’avait jamais remporté de match à élimination directe du Championnat d’Europe en 90 minutes avant mardi. Southgate était déterminé à ce que cette jeune équipe ne soit pas accablée par l’histoire, mais plutôt inspirée à créer la sienne. Et il avait raison.

Il s’agit d’une équipe allemande manifestement en deçà d’un millésime typique, mais c’est une nation quatre fois vainqueur de la Coupe du monde. Aucun pays n’a remporté plus que les trois championnats d’Europe remportés en 1972, 1980 et 1996.

Ils possèdent un pedigree de tournoi que l’Angleterre n’a jamais été en mesure de reproduire, échouant souvent directement aux mains des adversaires de mardi. Battus par l’Allemagne en 1970, 1990, 1996 et 2010, ils sont responsables de plus de traumatismes psychologiques du football en Angleterre que dans tout autre pays.

Pas plus. Dans ce match contradictoire, l’Allemagne passe de Moller à Muller: Andreas Moller a brisé le cœur des Anglais avec son penalty gagnant lorsque ces équipes ont été séparées par une fusillade en demi-finale de l’Euro 96, mais ici, Thomas Muller est tombé à genoux après avoir tiré large alors qu’il était propre avec le but à sa merci et l’équipe de Joachim Low ne menait que 1-0.

L’Angleterre a battu ses rivaux les plus féroces dans un match à élimination directe pour la première fois depuis sa victoire en finale de la Coupe du monde 1966. C’est d’ailleurs la première fois depuis ce triomphe que l’Angleterre a gardé quatre draps propres lors de ses quatre premiers matches en phase finale.

Mais c’est aussi une énorme victoire pour Southgate. Vingt-cinq ans après avoir raté le penalty décisif lors de la fusillade de l’Euro 96, il a organisé un succès qui représente un énorme pas en avant dans sa tâche de mettre fin à 55 ans d’attente pour la gloire du tournoi. Autant il a transmis les applaudissements à ses joueurs, cela a dû être dans une certaine mesure cathartique, à la fois dans le contexte de son histoire personnelle mais aussi dans le désir de ressentir un « soutien extérieur » – comme il l’a dit – s’il veut accepter une offre de prolongation de contrat imminente de la Football Association pour rester au-delà de la Coupe du monde 2022.

« Nous jouons contre une équipe avec quatre vainqueurs de la Coupe du monde, un manager qui a eu une carrière incroyable – je n’ai pas eu la chance de le féliciter plus tôt parce que je sais que ce soir sera une nuit difficile – mais il a eu une carrière incroyable avec l’Allemagne et j’ai un immense respect pour ce qu’il a fait », a déclaré Southgate à propos de l’Allemagne et de Low. « Donc, nous savons qu’il y a toujours eu des questions après la Coupe du monde à notre sujet contre une grande équipe, une grande nation et l’Allemagne est, avec son expérience aujourd’hui, nous savions qu’elle dicterait la vitesse de certains passages du jeu.

« Nous savons que [Toni] Kroos organiserait le jeu et [Mats] Hummels, il faudrait être patient. Donc ce qui m’a le plus plu, c’est qu’on aura toujours de la passion et du cœur, mais on a joué avec des cerveaux aussi aujourd’hui et on a pressé au bon moment. Nous voulions être agressifs homme pour homme dans notre pression, les ailiers l’ont bien fait et ont donné le ton. L’attaquant a choisi les bons moments pour aller et rester, puis nous avons trouvé un bon équilibre entre être courageux avec le ballon pour garder parfois la possession dans notre moitié de terrain et aussi aller vite et contrer. C’était un vrai pas en avant pour nous. »

En orchestrant cette victoire, Southgate a obtenu ce soutien à sa manière. Telle est la juxtaposition de la prudence qui imprègne chaque sélection d’équipe lors de ces finales et de la pléthore de talents offensifs à sa disposition, chaque équipe qu’il choisit est accueillie avec consternation dans les coins les plus sombres des médias sociaux.

Faire correspondre la forme 3-4-3 de l’Allemagne était toujours susceptible de créer une affaire plus difficile que nous n’avons vu ailleurs lors des huitièmes de finale, mais cela a contribué à donner à l’Angleterre la sécurité en nombre dans les zones centrales. Non pas qu’il soit apparu si tôt. Declan Rice a été averti à huit minutes de la fin pour avoir abattu Leon Goretska alors qu’il menaçait de percer la ligne arrière de l’Angleterre.

L’Allemagne a dicté le rythme initial alors que l’Angleterre chassait les ombres, mais Southgate est parfaitement consciente de la façon dont les erreurs individuelles ont miné leurs chances lors des tournois passés. En minimisant les risques, le quinquagénaire cherche à réduire ces moments de malheur.

L’Angleterre a commencé à secouer sa peur de l’échec avec une victoire en huitièmes de finale contre l’Allemagne à l’Euro 2020. Eddie Keogh – La FA/Getty Images

Ce n’est pas toujours joli. Raheem Sterling a piqué les doigts du gardien allemand Manuel Neuer avec un tir enroulé du bord de la surface et Harry Maguire a dirigé un centre de Kieran Trippier au-dessus de la barre transversale, mais malgré le fait que Bukayo Saka ait défié son âge et son inexpérience en insufflant un nouvel élan, l’Angleterre a créé peu de choses jusqu’à ce que le coup de mi-temps.

Sterling a intercepté une mauvaise passe de Muller et a avancé. Le ballon a ricoché sur la trajectoire de Harry Kane et plutôt que de tirer du pied gauche pour la première fois, comme la situation le dictait clairement, il a essayé de déplacer le ballon sur son pied droit avec une touche lourde et l’occasion a disparu.

Alors que Saka s’estompait en seconde période, l’Angleterre comptait de plus en plus sur Sterling pour lier le jeu en faisant avancer l’équipe. Jack Grealish a remplacé Saka pour l’aider, et l’Angleterre a finalement déplacé le ballon avec une vitesse suffisante pour créer un problème pour l’Allemagne.

Sterling a fait irruption dans le champ intérieur par la droite et a trouvé Kane, qui a laissé le ballon à Grealish. Il a aidé Luke Shaw sur l’aile gauche. Shaw a traversé bas et Sterling a poursuivi sa course pour répondre à la livraison, marquant son troisième but en quatre matchs. Il est absolument essentiel à cette équipe.

L’Angleterre a terminé le match avec quatre minutes à jouer alors que Grealish a traversé pour que Kane rentre chez lui et casse son canard, mais pas avant de tenter sa chance de manière remarquable. Sterling a donné le ballon à Kai Havertz, qui a libéré Muller pour passer au but, mais ce qui semblait inévitable ne s’est pas produit: Muller a tiré large, l’Angleterre a conservé sa mince avance et l’a finalement prolongée.

L’Allemagne a si souvent été saluée comme une équipe dotée d’une structure supérieure à la somme de ses parties tandis que l’Angleterre – illustrée par la soi-disant «Golden Generation» de stars de la Premier League très célèbres d’il y a 15 ans – a échoué en tant qu’individu. jamais moulé dans une équipe. Southgate est en train de changer cela.

A noter que l’Angleterre avait des atouts, non moins une foule farouchement partisane de 45 000 personnes mais aussi une semaine entière pour préparer son changement de système – une journée de plus que ses adversaires. Le quart de finale de samedi à Rome leur privera à la fois de soutien à domicile et d’un temps de récupération allongé.

Pourtant, ils sont plus pragmatiques et organisés que prévu, comme en témoigne l’axe Rice-Kalvin Phillips au milieu de terrain, un couple central conservateur mais qui illustre le désir de Southgate de contrôler les risques excessifs. Les deux ont marché sur la corde raide en portant un carton jaune pendant toute la seconde mi-temps; en fait, Phillips a repris possession 11 fois, le plus par un joueur anglais à l’Euro depuis Tony Adams (13) en 1996, également contre l’Allemagne.

Southgate était, bien sûr, le malheureux méchant de cette nuit fatidique, apparemment défini à jamais par sa place dans le catalogue de déception de l’équipe d’Angleterre. Peut-être que ça change aussi.