L’Angleterre écrasée par l’Inde dans le premier T20I alors que le mandat de capitaine de Jos Buttler commence par une défaite | Nouvelles du cricket

Hardik Pandya a pris quatre guichets après en avoir atteint cinquante alors que l’Inde battait l’Angleterre lors du premier match international T20

Le mandat de Jos Buttler en tant que capitaine officiel du ballon blanc de l’Angleterre a commencé par un canard au premier ballon et une défaite de 50 points alors que son équipe a été battue par une Inde inspirée par Hardik Pandya lors du premier T20 international à l’Ageas Bowl.

Buttler a été nettoyé par une livraison écrasante de Bhuvneshwar Kumar au premier tour au milieu de l’Angleterre qui a chuté à 33-4 en 6,1 overs et a été renvoyé pour 148 en 19,3 alors qu’ils tentaient de battre l’Inde 198-8.

Hardik Pandya a suivi un 33-ball 51 dans le coup de l’Inde avec quatre guichets en Angleterre, éliminant Dawid Malan (21 sur 14), Liam Livingstone (0) et Jason Roy (4 sur 16) au début de l’effondrement alors que les hôtes hésitaient contre le mouvement Balle.

Moeen Ali (36 sur 20) et Harry Brook (28 sur 23) ont rallié l’Angleterre avec un stand de cinquième guichet de 61 sur 36 balles, mais les deux sont ensuite tombés dans le même Yuzvendra Chahal, tandis que Hardik a décroché son quatrième guichet quand il avait Sam. Curran (4) rattrapé par le gardien de guichet Dinesh Karthik.

L’Inde a été bâclée sur le terrain – Karthik a perdu au moins deux occasions – mais cela n’a pas coûté aux touristes, qui peuvent désormais conclure une victoire en série à Edgbaston samedi avant le dernier match à Trent Bridge dimanche.

L’Inde aura Virat Kohli, Rishabh Pant, Jasprt Bumrah, Shreyas Iyer et Ravindra Jadeja disponibles pour les matchs de ce week-end, ce quintette ayant manqué le match d’ouverture après avoir disputé la défaite à sept guichets contre l’Angleterre lors d’un match test passionnant à Edgbaston.

Buttler – qui a succédé à Eoin Morgan en tant que capitaine des overs limités – a été roqué dès la cinquième balle de la poursuite alors que Bhuvneshwar a envoyé un in-swinger diabolique avant que Pandya ne comptabilise Malan, Livingstone et Roy.

Hardik a renversé Malan sur un bord intérieur et a rattrapé Livingstone au cinquième avant qu’un Roy hors de sa forme ne réduise le sertisseur au troisième homme au septième.

Le stand de cinquante tirs rapides de Moeen et Brook a donné de l’espoir à l’Angleterre, mais le fileur de jambes Chahal les a ensuite retirés tous les deux en l’espace de cinq balles – Brook pris dans les profondeurs et Moeen perplexe de manière disgracieuse par Karthik – et lorsque Pandya a évincé Curran, les espoirs de l’Angleterre étaient tout sauf terminé.

Il était encore temps pour le débutant indien Arshdeep Singh de prendre deux guichets, le sertisseur supprimant les tailenders Reece Topley et Matt Parkinson alors que l’Inde remportait une victoire complète.

L’Inde alimente son chemin juste en dessous de 200

L’Inde avait couru à 86-2 en huit overs après que le skipper Rohit Sharma, de retour sur le côté après avoir raté la défaite de son équipe contre l’Angleterre à Edgbaston, ait choisi de battre.

Chris Jordan a été le choix des quilleurs anglais, prenant 2-23 sur ses quatre overs

Moeen (2-26) a ramassé les deux premiers guichets, enlevant Rohit (24 sur 14) après que ses deux balles précédentes aient été balayées pendant quatre, puis forçant Ishan Kishan (8) à effectuer un balayage vers la jambe courte et fine. dans un over dans lequel le spinner avait été écrasé pendant des six successifs par Deepak Hooda (33 sur 17).

Hooda et Suryakumar Yadav (39 sur 19) ont également battu le spinner de jambes Parkinson (1-44) et les couturiers du bras gauche Topley (1-34) et Tymal Mills (1-35) – uniquement pour Chris Jordan (2-23), le choix de l’attaque de l’Angleterre, pour casser le stand du troisième guichet lorsque Hooda a transporté un court hors-coupe à Mills au court carré arrière.

Jordan a également représenté Suryakumar – le frappeur qui a montré un pare-chocs derrière Buttler après une critique réussie de l’Angleterre – mais Hardik a gardé le tableau de bord en voiture, avec Livingstone (1-15) et Curran (0-18) parmi les quilleurs qu’il a envoyés.

Hardik, qui aurait été perplexe sur 35, au large de Parkinson, si Buttler avait pu ramasser le ballon proprement derrière les souches, a propulsé l’Inde à 178-5 avec trois overs restants.

Cependant, les touristes n’ont pu rassembler que 20 courses à partir des trois derniers overs, joués par Topley, Jordan et Mills, au cours desquels Hardik a habillé Topley au point profond, Dinesh Karthik (11) est tombé à Mills après une superbe prise de Curran et Harshal (3) a été éliminé par un coup direct de Buttler.

Cela n’avait pas d’importance pour l’Inde à la fin, Buttler se précipitant bientôt pour un canard doré et les visiteurs se précipitant vers une avance de 1-0 dans la série.

Et après?

L’Angleterre contre l’Inde Vivre de

La série internationale T20 se termine par des matchs dans les Midlands au cours du week-end. Les équipes s’affronteront d’abord à Edgbaston samedi, puis à nouveau à Trent Bridge dimanche. Les deux matchs commencent à 14h30 avec une accumulation commençant sur Sky Sports Cricket à 14h chaque jour.

L’Angleterre accueillera ensuite l’Inde pour trois internationaux d’une journée la semaine prochaine, à The Kia Oval (mardi 12 juillet), Lord’s (jeudi 14 juillet) puis Emirates Old Trafford (dimanche 17 juillet). Encore une fois, tous les matchs sont en direct sur Sky Sports.

