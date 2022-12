L’Angleterre échoue à nouveau, Ronaldo en larmes et le Maroc entre dans l’histoire : cinq points à retenir de la 21e journée de la Coupe du monde 2022

Les deux demi-finales de la Coupe du monde 2022 sont désormais confirmées, après un autre choc et plus d’excitation au Qatar samedi.

Le Maroc est qualifié pour les quatre derniers après avoir devancé le Portugal et les Lions de l’Atlas ont été suivis par la France, championne en titre, vainqueur 2-1 contre l’Angleterre plus tard samedi.

Voici les cinq principaux plats à emporter QuatreQuatreDeux a appris au cours d’une autre journée incroyable d’action en Coupe du monde.

L’Angleterre échoue à nouveau – la fin pour Southgate ?

(Crédit image : Getty Images)

L’Angleterre a plutôt bien joué et Harry Kane a raté un penalty qui aurait prolongé leur quart de finale de la Coupe du monde contre la France, mais finalement les Trois Lions ont de nouveau échoué sous Gareth Southgate.

Il y avait de l’optimisme après le démantèlement impressionnant de l’Iran par l’Angleterre lors de son match d’ouverture et une école de pensée selon laquelle, après avoir raté de peu Russie 2018 et à nouveau à l’Euro 2020 l’année dernière, c’était peut-être leur moment.

Southgate a emmené l’Angleterre loin depuis la débâcle de l’Euro 2016 et le mandat de courte durée de Sam Allardyce, unifiant l’équipe et obtenant des résultats impressionnants dans les tournois majeurs. Mais ce n’était pas tout à fait suffisant pour remporter un trophée.

Le record de l’équipe contre les grandes nations a été scruté à la loupe et la défaite cette fois – bien qu’avec un match nul difficile pour un quart de finale – est arrivée plus tôt que lors des tournois précédents. Cela ressemble à la fin pour Southgate en tant que manager de l’Angleterre.

La France plus que Mbappé

(Crédit image : Getty Images)

Une grande partie de la conversation d’avant-match avant le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la France a porté sur la façon dont les Trois Lions arrêteraient l’homme vedette des Bleus, Kylian Mbappe.

Avec le rythme de Kyle Walker et du milieu de terrain, l’Angleterre l’a plutôt bien fait ce soir-là. Le seul problème était que cela permettait aux autres joueurs de briller.

Le milieu de terrain Aurélien Tchouameni a eu le temps et l’espace pour frapper de loin son superbe premier but. Il a été trouvé par Antoine Griezmann, désintéressé et excellent à nouveau ici, et l’homme de l’Atletico Madrid a également placé Olivier Giroud pour le vainqueur.

La France était fragile à l’arrière, mais a de la qualité en abondance plus en avant et à l’évidence de samedi soir, arrêter Mbappe n’est pas une garantie de succès contre les Bleus.

Le Maroc entre dans l’histoire

(Crédit image : Getty Images)

Le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Leur victoire 1-0 sur le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016, est leur troisième victoire sur une grande équipe européenne, après avoir déjà battu la Belgique, troisième de la Coupe du monde 2018, et l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde 2010.

Ils avaient déjà amélioré leur propre meilleur résultat en Coupe du monde, tout en étant allés plus loin que n’importe quelle équipe dirigée par un ressortissant africain l’avait fait auparavant.

Pouvaient-ils aller encore plus loin ? Personne ne peut les radier maintenant.

Cristiano Ronaldo quitte sa dernière Coupe du monde

Le Portugais Cristiano Ronaldo quitte le terrain après sa défaite en Coupe du monde face au Maroc (Crédit image : Getty Images)

Il n’y aura donc pas de finale de la Coupe du monde Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi (bien que ce ne soit peut-être pas une si mauvaise chose).

Ronaldo, aujourd’hui âgé de 37 ans, a quitté ce qui sera sûrement son dernier match de Coupe du monde en larmes. Il a commencé le match en tant que remplaçant, encore une fois, n’arrivant qu’en seconde période avec son pays déjà mené 1-0.

Alors qu’un thème de sa carrière ultérieure a été des éclairs de génie qui peuvent changer un jeu, il n’a jamais semblé qu’il allait faire une différence ici.

Actuellement sans contrat, son prochain club ne sera probablement pas dans une ligue supérieure (ou du moins pas dans un club de premier plan), et il termine 2022 en sachant que la Coupe du monde est le seul trophée majeur qu’il ne soulèvera jamais.

Une bonne organisation peut vous mener plus loin qu’une bonne attaque

Le gardien marocain Bounou (Crédit image : Getty Images)

Le Portugal entrait dans le match de samedi après un match où il avait marqué six buts ; Le Maroc n’avait marqué que quatre buts en quatre matches jusque-là.

Maintenant, le Maroc est à cinq – toujours derrière ce que le Portugal a fait mardi soir seul – mais est en demi-finale, contrairement au Portugal.

En effet, marquer des buts est l’endroit où l’équipe nord-africaine a le plus de mal. Un certain nombre d’occasions ont été gâchées contre le Portugal et l’Espagne, mais les performances défensives résolues signifient que cela n’a pas d’importance.

En fait, ils n’ont encaissé qu’un seul but jusqu’à présent – ​​un but contre le Canada alors qu’ils menaient déjà 2-0.

Cela vous montre simplement qu’une bonne organisation à l’arrière est l’une des choses les plus importantes pour aller loin dans un tournoi à élimination directe.